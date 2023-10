Vráťme svet o tridsať rokov, odpáľme atómovku nad Sibírou, radí ruská propagandistka

Štyridsaťtriročná Simonianiová pôsobí už osem rokov ako šéfredaktorka štátnej televízie RT. Rovnakú funkciu zastáva aj v mediálnom holdingu Rossija segodňa a agentúre Sputnik. Kremeľ si jej zásluhy pri masírovaní verejnej mienky vysoko cení. Prezident Vladimir Putin jej už udelil viacero vysokých štátnych vyznamenaní.

Ocenenia si vyslúžila bezvýhradnou lojalitou voči Putinovi i horlivou podporou vojenskej agresie proti Ukrajine. Vyznamenala sa pritom rinčaním zbraní, vrátane jadrových, čím konkuruje aj zástupcovi Putina na čele bezpečnostnej rady štátu Dmitrijovi Medvedevovi. Keď napríklad vlani exprezident a expremiér vyhlásil, že Moskva je pripravená na obranu anektovaných území použiť „akúkoľvek ruskú zbraň, vrátane strategických jadrových zbraní“, šéfka RT kontrovala ohlásením skorého víťazstva, alebo jadrovej vojny. „Nič tretie nevidím,“ zdôraznila.

Jadrové zbrane? Aj Putin má niekoho, na kom mu záleží, hovorí Japonka, ktorá prežila Hirošimu Video Teruko Jahataová ako osemročná prežila v Hirošime výbuch americkej atómovej bomby. Čo odkazuje ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, ktorého režim sa od invázie na Ukrajinu atómovkami vyhráža / Zdroj: TV Pravda

Strašenie jadrovou apokalypsou pre Kremeľ nie je tabu. Napokon, sám Putin už pred piatimi rokmi Američanom pohrozil, že skončia v pekle. Pravda, hovoril vtedy o možnom odvetnom údere: „Agresor musí vedieť, že odveta je neodvratná a že bude zničený. My, obete agresie, ako mučeníci skončíme v raji, a oni jednoducho zdochnú, pretože sa nestihnú ani kajať“.

Tento rok sa z okolia Kremľa začali ozývať aj hlasy volajúce po preventívnom jadrovom údere. Jeden z najvplyvnejších ruských expertov na zahraničnú politiku Sergej Karaganov v júni navrhol uskutočniť preventívny jadrový úder na krajiny Európskej únie, čo by podľa neho malo zlomiť vôľu Západu podporovať Kyjev.

Jadrové ultimátum

Simonianová už uplynulý víkend vyzvala Moskvu, aby Západu dala jadrové ultimátum. Na svojom telegramovom kanáli tvrdila, že útočný dron dopadol na predmestí Soči priamo oproti domu, kde vyrastala ona i jej mama. Vyvodila z toho záver, že keďže porážka Kyjeva je v nedohľadne, Moskva musí pritvrdiť. „Ciele sú čoraz vzdialenejšie, stávky stále vyššie, jadrové ultimátum čoraz bezalternatívnejšie a neodvratnejšie,“ napísala.

Tento týždeň vo svojej autorskej televíznej relácii Č.T.D. túto myšlienku ďalej rozvinula. Vyslovila presvedčenie, že prezident Putin skôr či neskôr bývalým partnerom na Západe bude musieť oznámiť, že keďže oni vedú vojnu proti Rusku, Rusko musí viesť vojnu proti ním, a to so všetkými dôsledkami. „Jadrové ultimátum sa stáva neodvratným, bezalternatívnym. Oni nezaspätkujú, kým ich to nebude veľmi, veľmi, veľmi bolieť,“ povedala s pohľadom upretým do kamery.

Rusi na jadrové cvičenie vytiahli aj legendárny bombardér Tu-95MS Video Na cvičení ruských strategických jadrových síl bol aj legendárny strategický bombardér Tu-95MS, ktorý vystreli rakety s plochou dráhou letu. / Zdroj: Ruské ministerstvo obrany

Až potiaľ nepovedala nič, čo by v Rusku mohlo vyvolať búrlivé diskusie. Potom však prišla s revolučnou myšlienkou, že nie je potrebné udrieť na Washington, ako vyzýval zosnulý ultranacionalista Vladimir Žirinovskij. Jeden múdry človek, inžinier, expert na rádioelektroniku jej vraj povedal niečo, o čom ona nemala ani potuchy: „Ak urobíte termonukleárny výbuch vo vzdialenosti stoviek kilometrov na našom území, niekde nad Sibírou, na Zemi sa nič hrozné nestane. Ale všetka rádioelektronika, všetky satelity budú vyradené z činnosti,“ povedala Simonianová a tento „návrat do roku 1993“, na ktorý sa ona podľa vlastných slov teší (,,veď sa nám žilo úžasne") označila za „najhumánnejšiu možnosť“.

Simonianová spustila nevídanú sériu vášnivých reakcií. Viacerí publicisti, politici i vedci ju obvinili z výzvy na porušenie nielen medzinárodného práva a ruských trestoprávnych zákonov, ale aj zákonov fyzikálnych.

Foto: Kremlin.ru Simonian Putin Šéf Kremľa Vladimir Putin v decembri 2022 udeľuje Rad cti šéfredaktorke štátnej televízie RT a agentúry Sputnik Margarite Simonian.

Vypla by iba Rusko

Elektromagnetické žiarenie sa šíri priamočiaro, zvyšok územia bude skrytý zakrivením Zeme, poučil propagandistku publicista Anatolij Nesmian. „Odpálením zariadenia niekde nad Sibírou Simonianová zničí energetickú infraštruktúru polovice Ruska bez poškodenia nepriateľskej infraštruktúry,“ napísal na Telegrame..,,Značná časť vojenských zariadení, vrátane satelitov nepriateľských krajín, je navrhnutá s predpokladom použitia zbraní, ktoré využívajú elektromagnetické impulzy a sú celkom spoľahlivo chránené. Simonianovej návrh by preto zrútil civilnú infraštruktúru bez poškodenia vojenskej infraštruktúry," dodal Nesmian.

Kremeľskej propagandistke sa vysmiali viacerí vedci. „Zjavne sledovala nejaké katastrofické filmy, kde ľudia uviazli v dopravných zápchach a autá prestali štartovať. Toto je pravda. Bežné domáce elektrospotrebiče, štartéry automobilov, mobilné telefóny, počítače sa v určitom okruhu skutočne poškodia. Ide o lokálny vplyv. Žiadne iné územie okrem toho, nad ktorým, nedajbože, sa takáto skúška uskutoční, nebude ohrozené,“ povedal pre televíziu RTVi jadrový fyzik Andrej Ožarovskij.

Ozvali sa aj politici. Anatolij Lokoť, starosta Novosibirska, najväčšieho ruského mesta na východ od Uralu, ako vyštudovaný fyzik upozornil, že k akýmkoľvek výbuchom spojeným s uvoľnením termonukleárnej energie treba pristupovať veľmi zodpovedne, keďže polčas rozpadu uvoľnených prvkov trvá stovky až tisíce rokov.

Poslankyňa Štátnej dumy za Altajský kraj sa vo videoposolstve obrátila na Simonianovú a upozornila ju, že úvahami o možnom odpálení termonukleárnej bomby nad Sibírou hlboko urazila tamojších obyvateľov. O takých veciach by podľa nej mala diskutovať nanajvýš v kuchyni a nie vo verejnom priestore. „Minimálne by ste sa mali ospravedlniť všetkým Sibírčanom, najmä tým, ktorí dodnes trpia na následky testov na semipalatinskom polygóne,“ odkázala jej.

Opozičný poslanec moskovskej mestskej dumy Jevgenij Stupin sa samotnou kritikou neuspokojil, a na Simonianovú podal trestné oznámenie za verejné výzvy k rozpútaniu agresívnej vojny a použitie zbraní hromadného ničenia. „Ak týchto ľudožrútov z celoštátnych kanálov nezastavíme, reálne budú môcť vyprovokovať katastrofu v minulosti nevídaných rozmerov,“ napísal na Telegrame.

To, že Simonianová neprípustne prestrelila jej ale dali pocítiť aj z vládnej strany. „Nie je potrebné, aby Rusko robilo takéto vyhlásenia,“ poučil ju člen výboru Štátnej dumy pre obranu Viktor Soboliov. „Často sa rinčí jadrovými zbraňami. Áno, máme ich, sú v dobrom stave a pripravené na použitie. Ale iba v prípade, že ich použije kolektívny Západ,“ citoval ho portál Meduza.

Neodráža oficiálny postoj?

Od svojej chránenkyne dal prvý raz ruky preč i Kremeľ. „Margarita nepracuje v oficiálnych vládnych orgánoch, takže jej slová nie vždy odrážajú oficiálnu pozíciu,“.poz­namenal Dmitrij Peskov. Hovorca prezidenta Putina však v jednej vete až tri razy zdôraznil, že to, že Moskva nevypovedala zmluvu o zákaze jadrových pokusov, platí teraz. Ani slovom pritom nenaznačil, že to môže urobiť hoci zajtra. "V súčasnosti sme stále neodstúpili od režimu odmietania jadrových skúšok, doteraz sa tak nestalo, takže si nemyslím, že takéto diskusie sú teraz z oficiálneho hľadiska možné,“ citovala Peskova agentúra TASS.

Vlažné dištancovanie sa Kremľa od svojej chránenkyne niektorí pozorovatelia vnímajú len ako hrané. „Táto propagandistka nikdy nič také nehovorí sama od seba. Text jej ,posunuli' kremeľskí kurátori a ona, ako poslušná pionierka, ho podporila,“ píše na Telegrame novinár Sergej Kovaľčenko. „Takže veci sa na fronte nevyvíjajú dobre. Téma jadrového úderu sa otvára tým častejšie, čím lepšie si Ozbrojené sily Ukrajiny počínajú,“ usudzuje Kovaľčenko a pripomína nedávne chýry o možnej priprave jadových skúšok na severoruskom polygóne Novaja Zemľa.