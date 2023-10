Palestínčania útočia na Izrael. Hamas spustil vojenskú operáciu. Sme vo vojne, hovorí izraelská armáda

Líder ozbrojeného krídla palestínskeho radikálneho hnutia Hamás Muhammad Díf oznámil, že skupina začala vojenskú operáciu proti Izraelu. Vyzval všetkých Palestínčanov, ako aj ozbrojencov v susednom Libanone, aby sa do bojov zapojili, informovali agentúry Reuters a AP.

„Toto je deň najväčšej bitky, ktorá ukončí poslednú okupáciu na zemi,“ uviedol Díf, ktorý verejne vystupuje len zriedkavo. Na Izrael podľa neho ráno smerovalo 5 000 rakiet. Na izraelské územie okrem toho prenikol neznámy počet palestínskych ozbrojencov.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu zvoláva najvyššie postavených bezpečnostných činiteľov.

Palestínski útočníci podľa izraelských médií prenikli z Pásma Gazy do južného Izraela, kde sa dostávajú do potýčiek s policajtmi a vojakmi. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu zvoláva najvyššie postavených bezpečnostných činiteľov.

V južnom a strednom Izraeli, vrátane regiónu Tel Avivu, v sobotu od rána zneli sirény varujúce pred raketovými útokmi. Dopady rakiet sú hlásené z Tel Avivu, ale aj ďalších miest, explózie bolo počuť aj pri Jeruzaleme. Na sociálnych sieťach sa šíria videá ukazujúce odpaľované rakety a tiež zábery napríklad z izraelského Aškelonu, kde sú vidieť autá v plameňoch, zrejme po zásahu jednou z rakiet.

Izraelské úrady zatiaľ potvrdili jednu obeť. Je ňou 60-ročná žena, ktorá zomrela pri priamom zásahu raketou v oblasti neďaleko Pásma Gazy. Z celkom 15 zranených sú dve osoby vo vážnom stave.

Palestínski ozbrojenci sa podľa serveru denníka The Times of Israel a záberov na sociálnych sieťach dostali do mesta Sderot, kde bojujú s izraelskými silami.