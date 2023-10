Bilboard v Rusku ukazoval po sebe reklamy na službu v armáde a pohrebný ústav

V ruskom meste Berezniki bilbord ukazoval hneď po sebe reklamu na vstup do armády a na pohrebný ústav. Riaditeľ reklamnej agentúry sa musel ospravedlniť, informoval portál Meduza.

Bilboard najprv lákal na podpísanie kontraktu s ruskou armádou, ktorá potrebuje vojakov do bojov na Ukrajine, kde už dvadsiatym mesiacom vedie inváziu. „Vec ozajstných mužov. Po boku svojich krajanov,“ znel slogan prvej reklamy, ktorá tiež uvádzala telefónne číslo na miestne odvodové centrum. Po nej sa zobrazovala reklama na miestny pohrebný ústav Grand Ritual. Tá zákazníkov lákala na slogan „Hlavná brána do mestského cintorína“.

Na nezvyčajnú kombináciu reklám neskôr upozornil provojnový kanál na platforme Telegram a požadoval od ľudí zodpovedných za výber reklám ospravedlnenie. Riaditeľ agentúry, ktorá vlastní bilbord, médiám v reakcii oznámil, že už sa „veteránom ospravedlnil“.

„Nemali sme na mysli žiadny skrytý význam. Je to náhoda, pretože z technickej povahy reklamnej konštrukcie ukazuje zrazu tri reklamné bannery. To, čo sa stalo, by som mohol nazvať zhodou okolností,“ uviedol riaditeľ.

Vojna na Ukrajine podľa odhadov pôsobí ruskej armáde obrovské straty. Moskva napriek tomu počty padlých nezverejňuje. Generálny štáb ukrajinskej armády tvrdí, že k dnešnému dňu ruské sily prišli o viac ako 280 000 mužov, ktorí buď padli alebo utrpeli zranenia. Toto tvrdenie však nemožno overiť z nezávislých zdrojov. Portál Meduza v júli uviedol, že podľa jeho výpočtov zomrelo v bojoch na Ukrajine do mája tohto roku zhruba 47 000 Rusov. Vychádzal pritom z registra dedičských konaní a zo štatistiky o úmrtnosti, ktorú dostal na oficiálnu žiadosť od ruského štatistického úradu Rosstat. Táto štatistika od Rosstatu bola však len za rok 2022.