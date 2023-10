Útok Hamasu má už viac ako 300 obetí. Netanjahu: Ideme do dlhej a ťažkej vojny

Izrael podľa premiéra Benjamina Netanjahua vstupuje do dlhej a ťažkej vojny, ktorú mu vnútil vražedný útok Hamasu. Netanjahu to uviedol na X. Po zasadnutí bezpečnostného kabinetu tiež povedal, že Izrael chce zničiť vojenské a vládne kapacity Hamasu a Islamského džihádu. Izrael zastaví dodávky elektriny, pohonných látok a tovaru do Pásma Gazy, ktoré má radikálny Hamas pod kontrolou.

„Obnovíme bezpečnosť pre občanov Izraela a vyhráme,“ napísal podľa serveru denníka The Times of Israel Netanjahu vo svojom príspevku. V prvej fáze vojny podľa neho chce Izrael predovšetkým „zničiť väčšinu nepriateľských síl“, ktoré z Pásma Gazy prenikli do Izraela a zabíjali civilistov i vojakov.

Úrad izraelského premiéra tiež uviedol, že reakcia Jeruzalema na útoky zbaví Hamás a Islamský džihád „schopnosti a túžby ohrozovať a poškodzovať občanov Izraela na mnoho rokov“. Izrael potom v noci na nedeľu znovu zaútočil na ciele Hamasu v Pásme Gazy.

Podľa doterajších informácií si útok ozbrojencov Hamasu vyžiadal vyše 300 životov a na 1 600 zranených.

V kibuci Beeri na juhu krajiny sa izraelským silám v noci na nedeľu podarilo oslobodiť takmer 50 ľudí, ktorých hodiny zadržiavali palestínski ozbrojenci. Ďalší rukojemníci boli zachránení v kibuci Ofakim. Po zhruba 20 hodinách Izraelčania dokázali znovu dobyť policajnú stanicu v Sderote, ktorú obsadili radikáli. Približne desať ozbrojencov pritom podľa spravodajského serveru Ynet prišlo o život.

Desiatky ľudí medzitým smerujú do centra, ktoré koordinuje pátranie po nezvestných. Niektorí so sebou majú napríklad zubné kefky či ďalšie osobné veci príbuzných, aby ich bolo možné identifikovať s pomocou testov DNA.

Zelenskyj podporil Izrael

Izrael má nespochybniteľné právo na sebaobranu proti útokom militantov z palestínskeho hnutia Hamas, vyhlásil v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorého krajina sa už vyše 19 mesiacov bráni ruskej invázií, informuje agentúra AFP.

„Izrael má plné právo brániť sa proti teroru. Ako každý iný štát. A je veľmi dôležité, aby celý svet reagoval na teror jednotne a zásadovo,“ napísal Zelenskyj v aplikácii X. Ukrajinská prvá dáma Olena Zelenská poznamenala, že Ukrajinci „chápu a zdieľajú bolesť izraelského ľudu“.