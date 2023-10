Pomôžte, Hamas mi uniesol dcéru, prosí zúfalá Nemka. Spoznala ju podľa tetovania

Muži a deti sprevádzajú vozidlo. Jeden malý chlapec pohŕdavo napľuje na ženské telo. Muži znova zarevú „Alláhu akbar“ (moslimské zvolanie Boh je veľký)

Znepokojivé video tejto scény z mobilného telefónu sa šíri na sociálnych sieťach. Na platforme X (predtým Twitter) a videli ho videli milióny ľudí. Osud unesenej ženy je neistý.

Ricarda Louková, rodáčka z Ravensburgu v nemeckom Bádensku-Württembersku, sa domnieva, že mladá žena v kamióne je jej 22-ročná dcéra. Spoznala ju podľa nápadného tetovania na nohách.

Matka, ktorá žije so svojou rodinou v izraelskom Tel Avive, v zúfalstve zverejnila na platforme X volanie o pomoc, informuje nemecký denník Bild.

Žena drží fotografiu svojej dcéry Shani Loukovej na mobilnom telefóne a hovorí: „Moju dcéra uniesli spolu so skupinou turistov v južnom Izraeli. Poslali nám video, na ktorom som našu dcéru jasne spoznala. Je v bezvedomí, v aute s Palestínčanmi, keď vchádzali do pásma Gazy. Prosím o akúkoľvek pomoc, akékoľvek informácie.“

Shani, ktorá má rovnako ako jej mama nemeckí občianstvo, cestovala na festival Nature Party na juhu Izraela v blízkosti hraníc s pásmom Gazy spolu so svojim mexickým priateľom, povedal pre BILD jej strýko Winfried Ger.

Festival elektronickej hudby na počesť sviatku Sukot sa konal od piatka večera v Negevskej púšti. Keď v sobotu ráno okolo štvrť na osem teroristi z Hamasu začali páliť raketami a strieľať zo samopalov, prekvapení účastníci festivalu si spočiatku mysleli, že je to súčasť programu.

Dvadsaťročná očitá svedkyňa Noya Reuvenová pre denník Times of Israel opísala masovú paniku na festivale. Dve tisícky vydesených návštevníkov sa v obave o vlastné životy rozbehli k svojim autám, kým ich odtiaľ nezahnala paľba. Noya, ktorej sa podarilo nasadnúť do svojho džípu, počula teroristov strieľať do utekajúceho davu. Videla tiež stovky ľudí, ktorí v panike rozbehli na všetky strany. Po dvoch hodinách sa jej podarilo miesto opustiť a cestou ešte vyzdvihla mladý uviaznutý pár a spoločne sa odviezli do bezpečia. Iná svedkyňa, ktorá sa predstavila ako Esther pre Channel 12 povedala, že pri pokuse opustiť festival asi päť ozbrojencov rozstrieľalo jej auto. Ju i jej priateľa potom prichýlil vodič džípu, no keď z miesta odchádzali, vodiča teroristi zastrelili a džíp spadol do jamy. Pri zastrelenom vodičovi ona i jej priateľ hrali dve hodiny mŕtvych, až kým nezačuli hebrejsky hovoriacich vojakov, ktorí ich odviezli do bezpečia.

Životy mnohých civilistov unesených z Izraela stále visia na vlásku. Militanti Hamasu ich podobne ako mladú Nemku Shani pri nečakanom sobotňajšom útoku zajali ako rukojemníkov. Izraelská armáda pripustila, že otázka návratu zajatcov sa stane jednou z hlavných v začatej vojenskej operácii.

„Niektorí z nich sú nažive, niektorí sú považovaní za mŕtvych. Medzi zajatými boli deti, ženy, starí ľudia a invalidi," citovala BBC hovorciu izraelských ozbrojených síl Jonnathana Conricusa.

Nie je presne známe, koľko ľudí je v zajatí militantov. Denník Jerusalem Post informuje o neoficiálnom údaji 750 nezvestných Izraelčanoch. Podľa izraelského veľvyslanectva v Spojených štátoch bolo unesených sto vojakon a civilistov. Palestínčania už dali jasne najavo, že očakávajú výmenu.

„Podarilo sa nám zabiť a zajať veľa izraelských vojakov. Naši väzni sú v [izraelských] väzniciach, ich sloboda je ohrozená. To, čo sme dosiahli, oslobodí všetkých našich väzňov. Čím dlhšie budú boje pokračovať, tým väčší bude počet väzňovov,." citoval portál televízie Al Džazíra člena vedenia Hamasu Saleha Ururiho.

Vzhľadom na veľký počet rukojemníkov bude musieť izraelská armáda podľa odborníkov konať obzvlášť opatrne, upozornil jeruzalemský spravodajca BBC Jo Floto.

„V minulosti, keď sa militantom Hamasu podarilo zajať rukojemníkov, skončilo to vyjednávaním – niekedy až po rokoch. Výmenou za to boli z väzenia prepustené tisíce palestínskych väzňov. Je ťažké si predstaviť, ako môže Izrael vrátiť rukojemníkov bez pozemnej operácie – a ako ich oslobodiť bez toho, aby ich vystavil riziku," pripomenul Floto.