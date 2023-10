Izraelka žijúca pri hraniciach s Pásmom Gazy: Zavraždili mi 17 známych

Adele, ktorá žije v kibucu Nirim, zase opísala, ako sa teroristi snažili vniknúť do jej domu a ako jej zať dvoch z útočníkov zastrelil. Dvaja jej susedia však boli zavraždení a ďalších päť je stále nezvestných. Obe ženy pritom na vyslobodenie izraelskou armádou čakali niekoľko hodín.

„Včera (v sobotu) sme mali veľmi ťažký deň. Včera bolo zavraždených 17 ľudí, mojich priateľov a priateľov mojej rodiny,“ popisovala v nedeľu Jael, obyvateľka izraelskej obce Netiv Haasara pri hranici s Pásmom Gazy.

Od sobotňajšej pol siedmej ráno Jael podľa svojich slov sedela v kryte v dome a počúvala sirény zo všetkých strán. Poznamenala, že teroristi zaútočili po súši, po mori i zo vzduchu, keďže do Izraela prenikli aj pomocou paraglajdov. Obec, v ktorej žije, obsadili na približne šesť hodín.

Medzi 17 zavraždenými, ktorých Jael poznala, bolo dieťa či jej susedia. Všetky výstrely a rakety podľa svojich slov počula, jej dom sa totiž nachádza priamo uprostred dediny. „Môj otec bol našťastie ozbrojený. Mohli sme sa brániť,“ povedala s tým, že je najstaršia zo štyroch súrodencov.

Armáda sa k Jael a jej rodine dostala až po šiestich hodinách. „Cítim, že sme na to neboli pripravení. Hamas sa podľa mňa na túto operáciu chystal viac ako štyri roky,“ myslí si Jael.

Až donedávna vraj z domova počula, ako ozbrojenci z Pásma Gazy strieľajú do mora a pripravujú sa. Posledné dva dni však podľa Jael nastalo podozrivé ticho. „Povedala som mame, že je veľmi veľké ticho, že sa možno niečo stane,“ uviedla mladá žena.

Voči izraelskej armáde Jael podľa svojich slov necíti žiadnu nenávisť a vojakov považuje za hrdinov. „Je zázrak, že s vami teraz vôbec hovorím,“ povedala.

Učiteľka angličtiny na dôchodku Adele z kibucu Nirim, kde žilo asi 400 ľudí, opísala, ako sa ukrývala so svojím synom doma, keď prišli teroristi. S novinármi hovorila z autobusu počas evakuácie. Pri útoku sa so synom zamkli doma v úkryte.

„Teroristi boli v kibuci. Armáda sa k nám dostala po zhruba siedmich až ôsmich hodinách,“ povedala Adele a dodala, že radikáli prenikli do 20 obcí v okolí. „Prvých osem hodín sme na to boli sami. Našťastie so mnou bol môj syn a držal dvere. Teroristi sa pokúsili vniknúť k nám do domu,“ povedala.

Napriek pokynu armády počas ôsmich hodín dvakrát opustila úkryt, aby si došla na toaletu a v jednu chvíľu videla poškodené okno, ktorým sa teroristi pokúsili dostať dovnútra. Do jej domu sa nakoniec nevlámali, vnikli ale do domu jej zaťa, kde boli aj jej vnučky. „Našťastie pri sebe mal zbraň a dvoch z teroristov zastrelil,“ povedala o svojom zaťovi, ktorý je záchranár.

„Kým po ôsmich hodinách prišla armáda, boli dvaja naši susedia zavraždení vo svojich domoch. Ďalších päť ľudí je nezvestných a nevieme, či boli zabití alebo unesení. Sú to babičky a mladí,“ povedala Adele.

Armáda nakoniec v kibuci podľa nej zabila deväť teroristov. Vojaci potom obyvateľov presunuli do zabezpečených domov, kde strávili noc. Popoludní sa mohli vrátiť domov, zabaliť si veci a boli evakuovaní autobusom. „Teraz sedím v autobuse na ceste do Ejlatu,“ vysvetlila Adele počas videohovoru.