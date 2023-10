V Bavorsku a Hesensku vyhrali konzervatívci, druhá je už AfD, socialisti padajú

Volebný plagát pravicovej strany AfD pripevnený na stožiari počas volieb do spolkovej krajiny v Hesensku v nemeckom Frankfurte v nedeľu 8. októbra 2023.

Krajinské voľby v Bavorsku podľa očakávania so značným náskokom vyhrala konzervatívna Kresťansko-sociálna únia (CSU) premiéra Markusa Södera, získala 36,6 percenta hlasov. Po sčítaní takmer dvoch tretín volebných obvodov to vyplýva z prepočtov verejnoprávnej televízie ZDF. Úspech oslavuje tiež pravicovo populistická Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorá sa stala druhou najväčšou silou v tejto nemeckej spolkovej krajine, naopak, sociálna demokracia (SPD) sa musí zmieriť s najhorším výsledkom v povojnových dejinách.

Hoci sa CSU, ktorá je bavorskou sestrou celonemeckej Kresťanskodemo­kratickej únie (CDU), môže pochváliť náskokom viac ako dvadsiatich percentuálnych bodov pred ostatnými stranami, 36,6 percenta znamená najslabší výsledok od roku 1950. Výsledok je tak horší ako ten pred piatimi rokmi, keď CSU získala 37,2 percenta.

Premiér Söder povedal, že je vzhľadom na turbulentný politický vývoj spokojný. Vo verejnoprávnej televízii ZDF vyhlásil, že výsledok chápe ako požiadavku na zmenu migračnej politiky. Konzervatívna únia CDU/CSU v predvolebnej kampani kritizovala spolkovú vládu kancelára Olafa Scholza za nedostatočnú ochranu nemeckých hraníc a za neochotu radikálne znížiť počty prichádzajúcich žiadateľov o azyl.

Do konca augusta Nemecko zaregistrovalo 204 000 azylových žiadostí a nie je vylúčené, že v závere decembra ich môže byť až 400 000. Staros­tlivosť o migrantov potom dolieha predovšetkým na regióny, ktoré sú často na hrane svojich kapacít.

Z celkovej nespokojnosti so spolkovou vládou ťažila AfD, ktorá získala 15,9 percenta hlasov, čo z nej urobilo po CSU druhú najväčšiu politickú silu v Bavorsku. V predchádzajúcich voľbách v roku 2018 mala AfD 10,2 percenta.

Oslavovať môžu tiež Slobodní voliči (FW), ktorí dostali 15,3 percenta, teda o 3,7 percentu­álneho bodu viac ako pred piatimi rokmi. Strane sa darilo napriek antisemitskej afére jej lídra a vicepremiéra Huberta Aiwangera. Konzervatívci a Slobodní voliči už vopred ohlásili, že chcú v súčasnej vládnej koalícii pokračovať.

Do krajinského snemu sa dostali ešte Zelení so 14,9 percenta a SPD so 7,9 percentami. Pre sociálnych demokratov je výsledok najhorší nielen v povojnových dejinách Bavorska, ale od konca 19. storočia. Pred piatimi rokmi dostala SPD 9,7 percenta hlasov.

V Hesensku je podľa odhadov najsilnejšia CDU premiéra Borisa Rheina s až 35,5 percenta. Naopak SPD, ktorú do súboja viedla spolková ministerka vnútra Nancy Faeserová, skončila so 16 percentami s doteraz najhorším výsledkom. Do krajinského snemu v Hesensku sa zrejme dostanú ešte Zelení s 15,5 percenta a slobodní liberálni demokrati (FDP) s piatimi percentami.

„Je to neuveriteľný deň pre hesenskú CDU,“ povedal premiér Rhein. „Voliči v Hesensku udelili CDU jasný vládny mandát. Jasne povedali, že chcú vládu CDU. Zvolili si tým stabilitu a obnovu,“ povedal. Vyhlásil, že za CDU vládny mandát prijíma a zostaví vládu, ktorá bude zastupovať stred spoločnosti. Rokovať chce so všetkými demokratickými stranami, čo priamo vylučuje AfD. Túto stranu CDU považuje za krajne pravicovú.

Faeserová, ktorej osud v spolkovej vláde by po zlom výsledku mohol byť neistý, neskrývala sklamanie. „Čelili sme silnému protivetru, čo sme videli už v predvolebných prieskumoch. Výsledok tak nie je úplne prekvapujúci, napriek tomu je veľkým sklamaním,“ povedala.

AfD, ktorá si v krajinských voľbách značne polepšila a ktorá má nakročené stať sa v Bavorsku aj Hesensku druhou najväčšou politickou silou, oslavuje. Spolupredsedníčka AfD Alice Weidelová úspech zdôvodnila tým, že sa rok od roka darí presviedčať viac ľudí o správnosti straníckej politiky.

„Dnes strany vládnej koalície dostali účet za svoju katastrofálnu politiku,“ povedala o zlom výsledku SPD a FDP. Tieto dve strany spoločne so Zelenými tvoria celonemeckú vládu.