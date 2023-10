WSJ: Na prípravách útoku Hamasu na Izrael sa podieľal Irán. Teherán to odmieta

O začatí útoku sa podľa neho definitívne rozhodlo pred týždňom na schôdzke v libanonskom Bejrúte. WSJ to povedali vysoko postavení činitelia Hamasu a libanonského šiitského hnutia Hizballáh, ktoré má tiež iránsku podporu. Teherán zapojenie popiera.

Detaily akcie, ktorá si zatiaľ vyžiadala vyše 700 obetí na strane Izraela, sa podľa WSJ ladili na viacerých stretnutiach práve v libanonskej metropole, na ktorých sa zúčastnili zástupcovia iránskych revolučných gárd, Hamasu, Hizballáhu i ďalších militantných skupín.

Čítajte viac Erdogan: Mier príde len so vznikom nezávislej Palestíny s Jeruzalemom ako hlavným mestom

Ako denník pripomína, Washington zatiaľ hovorí o tom, že nevidel žiadne priame dôkazy o zapojení Iránu do útoku, ktorý je pre Izrael najhorším za desiatky rokov. Jeden európsky činiteľ ale denníku povedal, že sa o zapojení Teheránu vie.

Irán to však zatiaľ popiera. „Rozhodne Palestínu neochvejne podporujeme, avšak na palestínskej reakcii sa nepodieľame, pretože ju prijíma výlučne samotná Palestína,“ uviedlo vo vyhlásení iránske zastúpenie pri OSN. Podľa agentúry Reuters palestínsky útok tiež označilo za úplne legitímnu obranu proti siedmim desaťročiam okupácie.

Ak by sa zapojenie Iránu to potvrdilo, zvýšilo by to podľa WSJ riziko širšieho konfliktu na Blízkom východe. Vysokopostavení izraelskí bezpečnostní predstavitelia totiž už dali najavo, že ak bude Teherán uznaný zodpovedným za smrť Izraelčanov, zasiahne Izrael proti iránskemu vedeniu.