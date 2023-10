ONLINE: Izrael neustále bombarduje Pásmo Gazy, uskutoční aj pozemnú operáciu?

5:55 Na prípravách útoku palestínskeho radikálneho hnutia Hamas na Izrael sa od augusta podieľali tiež iránske revolučné gardy, tvrdí americký denník The Wall Street Journal (WSJ). Odvoláva sa na vysoko postavených činiteľov Hamasu a libanonského šiitského hnutia Hizballáh. Teherán to popiera. Ak by sa zapojenie Iránu to potvrdilo, zvýšilo by to podľa WSJ riziko širšieho konfliktu na Blízkom východe. Vysokopostavení izraelskí bezpečnostní predstavitelia totiž už dali najavo, že ak bude Teherán uznaný zodpovedným za smrť Izraelčanov, zasiahne Izrael proti iránskemu vedeniu.

5:30 Izraelská armáda v noci na pondelok pokračovala v útokoch na ciele radikálneho hnutia Hamas v Pásme Gazy, odkiaľ cez víkend palestínski ozbrojenci napadli Izrael. Informuje o tom server denníka The Times of Israel. Server denníka The New York Times zase napísal, že podľa predbežných odhadov izraelského vysokopostaveného vojenského činiteľa drží Hamas najmenej 150 rukojemníkov.

Izraelská armáda uviedla, že sa terčom jej útokov v posledných hodinách stalo viacero veliteľských stanovíšť Hamasu i budovy jeho predstaviteľov. Jeden z nedeľňajších izraelských úderov, ktoré prichádzajú v odvete za útoky, pri ktorých zomrelo vyše 700 ľudí, si podľa agentúry AP vyžiadal životy 19 členov jednej palestínskej rodiny.

OSN uviedla, že v Gaze, kde žije celkovo 2,3 milióna ľudí, zatiaľ svoje domovy opustilo vyše 123 000 z nich. Svetová organizácia tiež upozornila na to, že jedinej elektrárni v pásme, ktoré je rozlohou výrazne menšie ako Praha, môžu v priebehu niekoľkých dní dôjsť zásoby paliva. Väčšinu elektriny doteraz Pásmo Gazy získavalo z Izraela, ten ale dodávky prerušil.

Pokiaľ ide o počet unesených Izraelčanov, nezverejnila zatiaľ izraelská vláda presný údaj, činitelia Hamasu ale hovoria o tom, že ich je viac ako 100. Izraelský vojenský odhad, o ktorom informoval NYT, vychádza z čísla ešte o 50 vyššieho.

Na viacerých miestach v Izraeli, ktoré sú v blízkosti Pásma Gazy, aj naďalej izraelské sily bojujú proti radikálom, ktorí sem prenikli.

5:25 Izrael čelí bezprecedentnému útoku, ktorý si žiada bezprecedentnú odpoveď, v tejto chvíli je ale hlavné zabezpečiť južný Izrael. Na nedeľňajšom brífingu, ktorý sa uskutočnil prostredníctvom videohovoru, to ČTK a ďalším európskym médiám povedala hovorkyňa z medzinárodnej tlačovej sekcie izraelskej armády Maša Michelsonová. Na vyšetrovanie toho, prečo sa Izraelu nepodarilo rozsiahlemu útoku predísť, podľa hovorkyne príde čas až po skončení vojny.

Armáda podľa nej teraz pozorne sleduje tiež situáciu na Západnom brehu Jordánu a pri hranici s Libanonom, aby predišla ďalším útokom.

Sobotňajší prekvapivý útok palestínskej radikálnej skupiny Hamas na Izrael má podľa izraelských úradov známych 700 obetí a osud ďalších viac ako 100 Izraelčanov unesených do Gazy je stále nejasný.

„Ide o najkrvavejší útok na Izrael od vzniku štátu. O tom niet pochýb, sú tu stovky mŕtvych, stovky zranených,“ pripustila Michelsonová a poznamenala, že medzi Izraelčanmi unesenými do Pásma Gazy je aj 97-ročná žena. „Hamas svetu ukázal svoju skutočnú tvár,“ povedala hovorkyňa s odvolaním sa na brutálne videá sobotňajších udalostí, ktoré teroristi zdieľali na sociálnych sieťach. Ako dlho Hamas útok plánoval, podľa hovorkyne nie je jasné, plánoval však „dostatočne v predstihu, aby bol útok náhly a rozsiahly“. Zároveň možno podľa Michelsonovej predpokladať, že do plánovania bol zapojený Irán.

V tejto chvíli sa izraelská armáda podľa hovorkyne stále snaží vyhnať Hamas z izraelského územia a boje pri hranici s Pásmom Gazy preto pokračujú. Hlavným cieľom je podľa Michelsonovej teraz obnoviť bezpečnosť v južnom Izraeli. Armáda medzitým vykonáva nálety v Pásme Gazy a používa útočné drony na zneškodnenie ďalších bojovníkov, ktorí sa snažia preniknúť do Izraela.

Armáda zároveň podľa hovorkyne pozorne sleduje situáciu na severe Izraela a na Západnom brehu Jordánu, aby zabránila prepuknutiu bojov na viacerých frontoch. Aj na tento variant je však podľa Michaelsonovej Izrael pripravený.

„Vidíme, ako Hamas vyzýva Hizballáh, palestínskych Arabov a Palestínčanov žijúcich na západnom brehu Jordánu, aby sa zapojili do boja,“ uviedla hovorkyňa. Hizballáh je Iránom podporovaná libanonská šiitská radikálna skupina, s ktorou Izrael zviedol ozbrojený konflikt v roku 2006.

Na otázku, či Izrael pristúpi k pozemnej invázii do Pásma Gazy, Michelsonová odpovedala, že rozhodnutie bude závisieť od bezpečnostného kabinetu. „Všetky možné vojenské varianty predkladá náš náčelník štábu bezpečnostnému kabinetu, aby starostlivo vyhodnotil ďalšie kroky. Tento bezprecedentný útok si vyžaduje bezprecedentnú reakciu,“ uviedla

Vyšetrovanie toho, ako je možné, že bol Izrael útokom prekvapený, bude podľa Michelsonovej nasledovať až po skončení vojny. „Som si istá, že Izraelské obranné sily vyšetria, ako sa to stalo, keď to bude bezpečné a vojna skončí,“ poznamenala.