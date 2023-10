Najhorší masaker. Radikáli z Hamasu zabili na hudobnom festivale 250 ľudí

Palestínčania transportujú zajatého izraelského civilistu z kibucu Kfar Azza do pásma Gazy. 7. októbra 2023

Že sa niečo deje, vedela Ortel v momente, keď sa v sobotu skoro ráno rozozneli sirény varujúce pred raketami z Pásma Gazy. Krátko po tom sa začala ozývať tiež streľba. „Vypli elektrinu a zničoho nič sa v areáli objavili ozbrojenci a začali strieľať všetkými smermi,“ povedala izraelskej televízii Channel 12. „Päťdesiat teroristov oblečených vo vojenských uniformách prišlo v dodávkach,“ poznamenala.

Ľudia sa z miesta snažili utiecť a odísť autami, ale tam už čakali džípy plné ozbrojencov. „Strieľali a my sme sa dostali do bodu, keď všetci zastavili svoje vozidlá a začali utekať. Schovala som sa do stromu, takého kríka, a oni začali strieľať na ľudí. Videla som masy zranených ľudí okolo. Bola som v kríku a snažila sa pochopiť, čo sa deje,“ uviedla.

Festival Supernova, ktorého súčasťou boli tri pódiá, kemp, bar a jedáleň, sa uskutočnil v Negevskej púšti pri kibuci Reim, ktorý leží len pár kilometrov od Pásma Gazy. „Nastal čas, kedy sa celá rodina opäť zíde,“ lákali naň organizátori pred jeho začiatkom. „A aká to bude zábava!“ písali bez toho, aby tušili, že sa premenia na horor.

UPOZORENIE: Video nie je vhodné pre citlivé povahy.

Ďalší účastník festivalu Adam Barel vypovedal, že si bol vedomý toho, že sa v oblasti môžu objaviť rakety, streľba pre neho ale bola šokom. Rovnako ako mnoho ostatných sa snažil ujsť autom, a keď to nešlo, tak vystúpil a bežal. „Schovali sme sa. Každý bežal niekam inam.“

Ujsť autom sa pokúšala tiež Ester Borochová, ale niekto do nej narazil, tak musela ďalej pešo. O chvíľu išiel okolo mladý muž, ktorý jej povedal, nech si nastúpi. Krátko po tom, ako to urobila, ho niekto zastrelil. Ester potom hodiny predstierala, že je mŕtva, kým ju zachránila izraelská armáda.

Hodiny sa v kríkoch skrývala tiež Ortel. „Prepla som svoj telefón do tichého režimu, a potom som sa plazila pomarančovníkovým hájom,“ povedala. „Strely lietali nado mnou,“ popísala situáciu.

„Bol to masaker,“ spomínal zase záchranár Janiv, ktorý na mieste zasahoval. „Nikdy som nevidel nič také. Bolo to plánované prepadnutie. Keď ľudia utekali únikovými východmi, čakali na nich skupinky teroristov a začali ich jednoducho zabíjať.“ Je presvedčený o tom, že o akcii, na ktorej bolo asi 3000 ľudí, museli mať teroristi dopredu dobré informácie.

Celkovo si útok palestínskych radikálov na juhu Izraela vyžiadal vyše 700 obetí a viac ako 2300 zranených.

Medzi mŕtvymi je aj mnoho cudzincov, vrátane viacerých Američanov, ako v noci na nedeľu potvrdili tamojšie úrady.