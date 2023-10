ONLINE: Ukrajina bude v zime chrániť najmä kritickú infraštruktúru

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 593 dní F-16 aj Van Damme. Belgicko na pomoc Ukrajine nasadzuje najťažšie zbrane Video

7:50 Poľský prezident Andrzej Duda hovorí, že boje medzi Hamasom a Izraelom sú pre Rusko užitočné pri odvádzaní pozornosti sveta a pracuje v jeho prospech, napísala agentúra Reuters. Duda v nedeľnom rozhovore pre súkromnú televíziu Polsat News tvrdil, že konflikt na Blízkom východe odvádza pozornosť od agresie Moskvy na Ukrajine a môže viesť k novým migračným tlakom na Európu. Podľa neho je pravdepodobné, že Európu zasiahne nová vlna migrantov z Blízkeho východu.

7:30 Počas zimy bude pre Ukrajinu prioritou chrániť energetické a strategické zariadenia, objekty kritickej infraštruktúry. Uviedol to podľa portálu Ukrajinska Pravda hovorca ukrajinských vzdušných síl Jurij Ignat. Podobnú taktiku použil Kyjev aj vlani. Existuje zoznam objektov, ktoré by mohli byť v zimnom období cieľom ruských útokov. Do kritickej infraštruktúry zarátal Ignat aj potravinársky sektor.

Ignat podľa portálu poznamenal, že Ukrajine stále chýbajú vhodné obranné systémy, preto je potrebné využiť všetky dostupné prostriedky na zostrelenie vzdušných cieľov. Hovorca nedávno pripomenul, že len v septembri bolo použitých viac ako 500 dronov Šáhid, čo je oproti vlaňajšku rekordné číslo.