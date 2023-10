Oklamali Izrael. Ako sa Hamasu podarilo prekvapiť najmocnejšiu armádu v regióne

Izrael bol prekvapený, keď na neho islamistická extrémistická skupina Hamas v sobotu začala ničivý útok, pri ktorom radikáli do krajiny prenikali pomocou buldozérov, motocyklov i paraglidingových krídel, píše agentúra Reuters. Prekvapenie izraelskej armády, ktorá patrí k najmocnejším v regióne, pripisuje starostlivo naplánovanej klamlivej kampani Hamasu.

Sobotňajší útok predstavuje najvýznamnejšie narušenie izraelskej obrany od jomkipurskej vojny v roku 1973, keď Izrael napadli sýrske a egyptské jednotky. Teraz Hamas svoje vojenské plány dva roky držal v tajnosti a úpenlivo presviedčal Izrael, že bojovať nechce, píše Reuters.

„Hamas dával Izraelu signál, že na boj nie je pripravený,“ uviedol zdroj blízky Hamasu pri opisovaní plánu prekvapivého útoku. „V posledných mesiacoch Hamas použil bezprecedentnú spravodajskú taktiku na to, aby Izrael oklamal. U verejnosti vyvolával dojem, že nie je ochotný pustiť sa do boja alebo do konfrontácie s Izraelom, zatiaľ čo sa na túto rozsiahlu operáciu pripravoval,“ dodal zdroj.

Izrael priznáva, že útokom načasovaným na šábes a židovský sviatok Simchat Tóra bol prekvapený. Bojovníci Hamasu vtrhli do izraelských miest, zabili 700 Izraelčanov a desiatky ich uniesli. Odvtedy Izrael pri odvetných akciách v Pásme Gazy zabil viac ako 400 Palestínčanov.

„Toto je náš 11. september. Dostali nás,“ poznamenal major Nir Dinar. „Prekvapili nás a rýchlo vpadli z mnohých miest, zo vzduchu, po súši a z mora,“ dodal.

Zástupca Hamasu v Libanone Usáma Hamdán Reuters povedal, že útok dokazuje odhodlanie Palestínčanov dosiahnuť svoje ciele „bez ohľadu na vojenskú silu a schopnosti Izraela“.

Jedným z najpozoruhod­nejších prvkov príprav bolo, že Hamas postavil v Gaze falošnú izraelskú osadu, kde nacvičoval vojenský výsadok a trénoval jej napadnutie, uviedol zdroj blízky Hamasu. Dodal, že skupina to nakrútila na video. „Izrael to určite videl, ale bol presvedčený, že Hamas nemá záujem o konfrontáciu,“ uviedol zdroj.

Hamas sa medzitým snažil Izrael presvedčiť, že nechce ďalšiu vojnu s Izraelom a ide mu skôr o to, aby robotníci v palestínskom Pásme Gazy, úzkom pobrežnom páse s viac ako dvoma miliónmi obyvateľov, mali prístup k práci za hranicami. „Hamas dokázal vzbudiť celkový dojem, že nie je pripravený na vojenské dobrodružstvo proti Izraelu,“ uviedol zdroj.

Od konfliktu s Hamásom v roku 2021 sa Izrael snažil zabezpečiť základnú úroveň ekonomickej stability Pásma Gazy stimulmi, vrátane tisícok pracovných povolení umožňujúcich Gazanom pracovať v Izraeli alebo na Západnom brehu Jordánu, kde môžu byť platy v stavebníctve, poľnohospodárstve či službách aj desaťkrát vyššie ako v Pásme Gazy, píše Reuters.

„Verili sme, že to, že sem chodia pracovať a prinášajú do Gazy peniaze, vytvorí určitú úroveň pokoja. Mýlili sme sa,“ povedal jeden z hovorcov izraelskej armády.

Jeden z izraelských bezpečnostných zdrojov pripustil, že sa Hamasu podarilo Izrael oklamať. „Presvedčili nás, že im ide o peniaze,“ uviedol zdroj. „Po celý čas ale vykonávali cvičenie, kým došlo k útoku,“ dodal.

Súčasťou klamu Hamasu v posledných dvoch rokoch bolo, že sa nezapájal do vojenských konfrontácií s Izraelom ani vo chvíli, keď na Izrael z Pásma Gazy útočil palestínsky Islamský džihád.

Na Západnom brehu Jordánu, kde je pri moci palestínsky prezident Mahmúd Abbás a jeho strana Fatah, sa našli takí, ktorí sa Hamasu pousmiali, že sa odmlčal. V jednom vyhlásení Fatahu zverejnenom v júni 2022 skupina obvinila vodcu Hamasu, že utekajú do hlavných miest arabských krajín, kde žijú v „luxusných hoteloch a vilách“ a nechávajú svoj ľud v Gaze v chudobe.

V určitom čase sa podľa ďalšieho izraelského bezpečnostného zdroja Izrael domnieval, že vodca Hamasu v Pásme Gazy Jahjá Sinvár chce skôr riešiť skôr situáciu v Gaze ako „vraždiť Židov“. Izrael zároveň podľa zdroja odvrátil zrak od Hamasu a usiloval sa o nadviazanie vzťahov so Saudskou Arábiou.

Kľúčovou súčasťou plánu Hamasu podľa zdroja blízkeho tejto skupine bolo zabrániť akémukoľvek úniku informácií o plánovanom útoku. Mnoho vrchárskych predstaviteľov Hamasu preto o plánoch ani pri cvičeniach nevedelo. Zhruba 1000 bojovníkov nasadených pri útoku tak podľa zdroja nemalo tušenie, aký je „presný účel cvičenia“.