Boje Izraela proti Hamasu môžu prerásť do rozsiahlejšej vojny, varuje expert

Vojna Izraela proti Hamasomu a Hizballáhu môže rýchlo eskalovať do veľkej vojny medzi Izraelom a Iránom. Ako tvrdí Zdenek Kříž z Fakulty sociálnych štúdií brnenskej Masarykovej univerzity, bez súhlasu islamistov z Teheránu by útok na Izrael nenastal.

Správu prináša český portál iDnes.cz.

Kříž uvádza, že Irán poslednú dobu venuje veľa času a úsilia do podpory jemu podriadených síl, ktoré budoval. Ich účel bol útok na Izrael. Jedným z nich je práve radikálne hnutie Hamas, ktoré kontroluje Pásmo Gazy a omnoho počestnejšia a vyzbrojenejšia organizácia Hizballáh, ktorá ovláda Libanon.

Irán tiež stojí za ďalšími militantnými ozbrojenými formáciami pôsobiacimi na území Iraku, Sýrie a Jemene. Zároveň sa Teherán podľa odborníka dlhodobo snaží podkopať arabsko-izraelské zbližovanie.

Čítajte aj Oklamali Izrael. Ako sa Hamasu podarilo prekvapiť najmocnejšiu armádu v regióne

„Je vysoko pravdepodobné, že bez súhlasu islamistov z Teheránu by k sobotňajšiemu útoku nedošlo. Vojna s Hamasom a Hizballáhom preto môže veľmi rýchlo prerásť vo vojnu Izraela s Iránom. Ak sa konflikt takto rozšíri, bude Izrael bojovať najmenej na troch frontoch,“ povedal odborník.

Pokiaľ by to nastalo, boj by podľa Kříža pravdepodobne vedený predovšetkým útokmi letectva. Izrael sa v ňom môže spoľahnúť na svoju jednoznačnú prevahu a zaisťuje mu takmer slobodu konania.

Izrael predstavil revolučný tank s umelou inteligenciou Video Novy izraelsky tank Merkava IV Barak. / Zdroj: IDF

„Ak sa Tel Aviv rozhodne k vojne, môže spôsobiť Iránu citeľné škody na jeho vojenských kapacitách a kritickej infraštruktúre. Vzdialenosť bude pre izraelských vojenských plánovačov väčším problémom ako iránska protivzdušná obrana a iránske vzdušné sily. Možno uvidíme, či vôbec a ako sa Izraelu odvďačí Azerbajdžan za jeho nezanedbateľnú vojenskú podporu v boji s Arménmi,“ poukázal Kříž.

Foto: SITA/AP Irán, Alí Chameneí, ajatolláh Najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí, sa zúčastňuje slávnostnej promócie skupiny kadetov ozbrojených síl v Teheráne, Irán, 10. októbra 2023.

Oveľa komplikovanejšie bude eliminovať útoky z Gazy. Miestne podmienky, obzvlášť množstvo železobetónových budov tam vytvárajú priaznivé prostredie pre obrancov. „Ak sa Izrael rozhodne pásmo znovu získať pod svoju kontrolu, bude to možné iba za cenu niekoľkomesačných tvrdých bojov v mestskom prostredí s veľkými stratami na živej sile a bojovej technike. A v neposlednom rade bude stáť pred obdobnými hrozbami, ktoré prispeli k tomu, že Izrael sa z Pásma Gazy v roku 2005 stiahol,“ uviedol Kříž.

Čítajte aj Baraka: Irán a Hizballáh neboli vopred informované o plánoch Hamasu v Izraeli

Najväčším problémom pre izraelských vojenských plánovačov je podľa neho nepochybne eliminácia Hizballáhu v Libanone. Tu sa podľa neho nachádza niekoľko stoviek tisíc tisíc takzvaných militantov, ktorí sú dobre vycvičení a vyzbrojení.

„Ak sa Izrael skutočne rozhodne obnoviť svoj odstrašujúci potenciál v regióne, bude to možné len za cenu dlhotrvajúcej vojny na niekoľkých frontoch a pri zmobilizovaní celej izraelskej spoločnosti v prospech víťazstva.“ konštatoval Kríž.