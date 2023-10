Dvaja kľúčoví poľskí generáli odchádzajú z funkcií, dôvodom je konflikt s ministrom obrany

Komentátori a opoziční politici označujú demisiu generálov za „zemetrasenie“ päť dní pred kľúčovými parlamentnými voľbami, v ktorých sa vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS) uchádza o tretie funkčné obdobie pre svoju vládu za sebou. Odstúpenie rešpektovaných veliteľov počas vojny v poľskom susedstve – na Ukrajine – podľa opozície znamená popretie predvolebného sľubu vlády, že zabezpečí bezpečnosť krajiny, spochybnenie dôveryhodnosti Varšavy v očiach spojencov a radosť v Kremli.

Andrzejczakov odchod agentúre PAP potvrdila hovorkyňa generálneho štábu Joanna Klejszmitová, podľa ktorej má generál právo odstúpiť z funkcie bez uvedenia dôvodu.

Denník požiadal o vyjadrenie prezidentskú kanceláriu, ale na svojom webe sa o prípadnej odpovedi nezmienil. Tiež hovorca operačného veliteľstva demisiu generála Piotrowského potvrdil. „K situácii sa nebudeme vyjadrovať,“ dodal hovorca Jacek Goryszewski.

Generáli podľa denníka zareagovali na stupňovanie krokov, ktoré pokladajú za neprijateľné. Konflikt s ministrom rástol už od mája, keď Blaszczak verejne obvinil generála Piotrowského, že ho vraj neinformoval o incidente z vlaňajšieho decembra, keď ruská raketa vletela do Poľska a jej trosky sa vtedy vojakom nepodarilo nájsť. Minister vtedy naznačoval, že by generál mal byť odvolaný, ale prezident Andrzej Duda tak neurobil.

Konflikt medzi generálmi – Andrzejczak totiž podporil Piotrowského – a ministrom bol však od tej chvíle už zjavný. Minister opomínal Piotrowského veliteľstvo a svoju úlohu podľa denníka zohralo aj to, že Blaszczak využíval vojsko vo volebnej kampani vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS). Minister dokonca verejne ukázal časť plánu generálneho štábu z júna 2011 a ďalšie vojenské dokumenty z tej doby pre prípad ruského útoku na Poľsko.

Tieto plány z doby, keď pri moci bola terajšia opozícia, počítali s tým, že Poľsko sa bude samo brániť 10 až 14 dní, kým dorazí pomoc spojencov, a medzitým armáda ustúpi k Visle. Odhalenie týchto plánov malo poslúžiť k útoku na opozíciu a k tvrdeniu, že „vláda (terajšieho opozičného vodcu Donalda) Tuska bola ochotná obetovať polovičku Poľska“. Vtedajší, teraz bývalý náčelník generálneho štábu Mieczysław Cieniuch vysvetľoval, že plán počítal s obranou hneď od začiatku a na hraniciach, ale Blaszczak ukázal len poslednú etapu plánovanej obrany, dodala Rzeczpospolita.

Bezprostredným dôvodom na odstúpenie generálov bolo rozhodnutie ministra Blaszczaka, aby evakuáciu Poliakov z Izraela riadil generál Wieslaw Kukala, ktorý predtým velil jednotkám územnej obrany a ktorý je silne spätý s PiS, napísal denník Gazeta Wyborcza, podľa ktorého ide o najväčšiu krízu v armáde za posledné roky.

„Je to zemetrasenie, bezprecedentná situácia,“ povedal televízii TVN 24 bývalý minister obrany Tomasz Siemoniak. Pokladá „dramatické, zúfalé gesto“ generálov za „zhrnutie toho, ako PiS osem rokov riadila poľské ozbrojené sily“. Odstúpenie kľúčových veliteľov podľa exministra prekračuje poľské hranice, pretože generál Andrzejczak je členom vojenského výboru NATO, teší sa u spojencov rešpektu, a tak „celý svet už vie, že v Poľsku je kríza medzi vládou a vojskom“.

„Generál (Andrzejczak) musel mať veľmi vážny dôvod, aby odstúpil v čase, keď za našimi hranicami pokračuje vojna. Znamená to, že v poľskej armáde sa deje niečo veľmi nedobré, zlé. Je to červená karta pre ministra Blaszczaka,“ usúdil Krzysztof Gawkowski, ktorý v parlamente vedie poslanecký klub opozičnej Ľavice. „Niečo také sa v poľskej armáde nestalo od roku 1989. Je to popretie hesla PiS, že sa dokáže postarať o bezpečnosť štátu,“ vyhlásil Władysław Kosiniak-kamysz, predseda Poľskej ľudovej strany, reprezentujúci najmä vidiek a roľníkov.