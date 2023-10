Generálmajor Veruv: Toto nie je vojna, toto je masaker. Hamas v dedine Kfar Aza zabil 70 civilistov

Izraelská armáda dnes vpustila zahraničnú tlač do kibucu Kfar Aza, kde podľa spravodajského webu The Times of Israel Hamás v sobotu zavraždil 70 izraelských civilistov. Generálmajor Itai Veruv novinárom povedal, že tam došlo k masakru, aký nikdy nevidel.