ONLINE: Izrael zasiahol v Gaze stovky cieľov, USA chcú vytvoriť koridor na útek do Egypta

USA podľa televízie NBC rokujú s viacerými štátmi o vytvorení koridoru, cez ktorí by mohli civilné osoby z pásma Gazy ujsť do Egypta.

5:30 Spojené štáty chcú podľa televízie NBC News vytvoriť koridor, ktorý by civilistom z Pásma Gazy umožnil odísť do Egypta, a vyhnúť sa tak nebezpečenstvu, ktoré im v Gaze hrozí. Izrael na pásmo, v ktorom žije 2,3 milióna ľudí, útočí v reakcii na víkendové masakry spáchané palestínskym radikálnym hnutím Hamas.

Podľa americkej televízie administratíva prezidenta Joeho Bidena o pláne rokuje s viacerými ďalšími štátmi. Cieľom je zabrániť masovému umieraniu civilistov, ktorí sa v Gaze, ktorá je rozlohou o poznanie menšia napríklad ako Praha, náletom často len ťažko môžu vyhnúť.

Zatiaľ pri izraelskej odvete za útok Hamasu, ktorý si vyžiadal približne 1200 životov, zomrelo vyše 900 ľudí, vrátane stoviek detí.

Ako presne by evakuácia civilistov mohla vyzerať, a ako by sa zabránilo tomu, aby Gazu neopustili tiež extrémisti z Hamasu, NBC News zatiaľ neuviedla. Poznamenala ale, že Biden v utorkovom telefonickom rozhovore s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, ktorý podľa všetkého chystá pozemný útok na Gazu, apeloval na to, aby sa snažil čo najviac obmedziť počet civilistov, ktorí zomierajú.

5:25 Izraelská armáda v noci na stredu zasiahla viac ako 200 cieľov v meste Gaza. Informuje o tom agentúra DPA s odvolaním sa na armádne vyhlásenie. Izrael na Pásmo Gazy útočí v odvete za víkendové masakre, ktorých sa na jeho území dopustili palestínski radikáli.

Nálety desiatok izraelských stíhačiek sa zamerali na štvrť okolo mešity Al-Furkán, ktorú Izrael označuje za hniezdo teroru, pretože ju radikálne palestínske hnutie Hamas využíva na útoky na Izrael. Za posledných 24 hodín tu izraelská armáda podľa svojho vyhlásenia zasiahla na 450 cieľov.

Server denníku The Times of Israel uviedol, že pri nočných útokoch bol zasiahnutý tiež dom príbuzných vodcu ozbrojeného krídla Hamasu Muhammada Dífa, ktorého Izrael považuje za strojcu bezprecedentného víkendového útoku. Podľa palestínskych zdrojov, na ktoré sa server odvoláva, pri tom prišiel o život aj Dífov brat.