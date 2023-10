Pentagón nemá dôkazy o priamom podiele Iránu na útoku Hamasu na Izrael

Washington nemá dôkazy o priamom zapojení Iránu do bezprecedentného útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael, uviedol americký minister obrany Lloyd Austin. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.

Maxar Technologies via AP

Foto: TASR/AP , Maxar Technologies via AP

Šéf Pentagónu poznamenal, že Teherán dlhodobo podporuje Hamas, ktorý v sobotu spustil koordinované pozemné, vzdušné i námorné útoky na Izrael z pásma Gazy – už roky. „V tomto konkrétnom prípade však nemám dôkazy o priamom zapojení do plánovania alebo podniknutia tohto útoku,“ povedal Austin v utorok novinárom na palube amerického vojenského lietadla.

Tento postoj zopakovalo aj americké ministerstvo zahraničných vecí, avšak naznačilo, že sa stále môže zmeniť. „Naše skúsenosti v týchto záležitostiach nám hovoria, že je predčasné dochádzať k akýmkoľvek konečným záverom v tejto otázke,“ uviedol novinárom hovorca rezortu Matthew Miller.

Čítajte viac Všetci Izraelčania sa zomkli, hovoria Slovenky, ktoré tam žijú

Austin dodal, že Izrael po počiatočnom útoku „vynaložil veľké úsilie a do istej miery stabilizoval veci“ opätovným zabezpečením „južnej časti krajiny, do ktorej vtrhol Hamas“. „Ide nám o to, aby sme čo najrýchlejšie urobili všetko, čo je v našich silách, aby sme podporili Izrael pri obrane svojho suverénneho územia,“ uviedol Austin.

USA vyslali lietadlovú loď a ďalšie vojnové lode do východného Stredomoria v rámci snáh o zamedzenie rozšírenia konfliktu a poskytujú Izraelu aj ďalšiu pomoc vrátane zdieľania spravodajských informácií, pripomína AFP.

Izrael je vo vojne. Na túto chvíľu cvičil s Američanmi Video Po útoku teroristov z Hamasu USA vyslali k Izraelu lietadlovú loď Gerald R. Ford. Izrael s Američanmi dlhodobo cvičí práve na takéto situácie. Tento rok to boli napríklad manévre Juniper Oak. / Zdroj: IDF

Hamas, ktorý ovláda pásmo Gazy, spustil prekvapivý útok na Izrael v sobotu ráno. Počet obetí pritom v Izraeli už vzrástol na vyše 1 200, oznámil v stredu ráno hovorca Izraelských obranných síl (IDF) Jonathan Conricus s tým, že väčšinu z nich tvoria civilisti. Zranenia utrpelo najmenej 3 000 ľudí. Palestínske úrady hlásili po odvetných útokoch Izraela v Gaze 900 mŕtvych a 4 500 zranených.