Leyenová: Je to terorizmus a vojnový akt. Na to existuje jediná reakcia. EÚ naďalej podporuje palestínsky ľud

Európska únia neukončí humanitárnu podporu Palestínčanov, podrobne však prehodnotí všetku finančnú pomoc smerovanú do Palestíny. Vyhlásila to dnes predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, podľa ktorej žiadne peniaze nikdy nedostane radikálne hnutie Hamas stojace za bezprecedentným sobotňajším teroristickým útokom na juh Izraela. Útok Hamasu bol vojnovým aktom a európsky blok plne podporuje právo Izraela na vlastnú obranu, dodala.

„Peniaze z EÚ nikdy nešli a nikdy nepôjdu Hamasu ani iným teroristickým skupinám. Takže teraz znovu prehodnotíme celé portfólio vo svetle vývoja situácie na mieste,“ povedala šéfka únijnej exekutívy pri príležitosti minúty ticha, ktorú zbor eurokomisárov držal za obete útoku. Pri najkrvavejšom teroristickom útoku v dejinách Izraela zomrelo podľa teraz dostupných údajov najmenej 1200 ľudí.

Izrael je vojne. Na túto chvíľu cvičil s Američanmi Video Po útoku teroristov z Hamasu USA vyslali k Izraelu lietadlovú loď Gerald R. Ford. Izrael s Američanmi dlhodobo cvičí práve na takéto situácie. Tento rok to boli napríklad manévre Juniper Oak. / Zdroj: IDF

Krajiny ÚNIE v minulých dňoch viedli diskusiu o tom, či pomoc zastaviť úplne alebo ju len prehodnotiť a vylúčiť akékoľvek zneužitie zo strany Hamasu, ktorý EÚ považuje za teroristickú organizáciu, a ďalších radikálnych skupín. Väčšina ministrov zahraničia sa podľa šéfa úniovej diplomacie Josepa Borrella v utorok zhodla na ďalšej spolupráci s palestínskymi úradmi.

Čítajte aj Generálmajor Veruv: Toto nie je vojna, toto je masaker. Hamas v dedine Kfar Aza zabil 70 civilistov

Von der Leyenová dnes vyhlásila, že útok je tragédiou nielen pre Izrael a Židov, ale aj pre celú Európu.

„Je to terorizmus. A je to vojnový akt…A na to môže byť jediná reakcia. Európa stojí za Izraelom a plne podporujeme jeho právo na vlastnú obranu,“ uviedla nemecká politička počas piety, ktorej bol prítomný aj izraelský veľvyslanec pri EÚ Chaim Regev. Nijako pritom nespomenula požiadavku, aby Izrael konal v súlade s medzinárodným právom, o ktorom v utorok hovoril Borrell. Napríklad OSN kritizuje izraelské zásahy civilných cieľov v Pásme Gazy či odstrihnutie oblasti od dodávok vody či potravín.

Čítajte aj Boje Izraela proti Hamasu môžu prerásť do rozsiahlejšej vojny, varuje expert

„Hrôza, ktorú rozpútal Hamas, prinesie ďalšie utrpenie nevinným Palestínčanom,“ vyhlásila v tejto súvislosti von der Leyenová.

Šéfka európskeho parlamentu Roberta Metsolaová, šéfka Európskej komisie a predseda Európskej rady Charles Michel dnes popoludní pred budovou EP v Bruseli uctili pamiatku obetí teroru v Izraeli. Po ich boku stál izraelský veľvyslanec pri EÚ a NATO Haim Regev. Ako zdôraznila Metsolaová, 7. októbra svet opäť videl, ako „sú Židia zabíjaní len kvôli tomu, že sú Židmi“. „Sme tu, aby sme tieto teroristické útoky odsúdili a žiadame okamžité prepustenie rukojemníkov. Hamas je teroristická organizácia, nereprezentuje legitímne túžby palestínskeho ľudu. Neponúka riešenie, ponúka krviprelievanie,“ dodala šéfka EP. Na záver zhromaždenia na zaplnenom námestí pri budove europarlamentu držali všetci prítomní minútu ticha a nasledovala izraelská hymna a hymna EÚ.

Minútu ticha za obete útoku budú dnes popoludní v Bruseli držať aj poslanci Európskeho parlamentu.