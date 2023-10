Izraelský veľvyslanec: Hamas odsekával deťom hlavy, je horší ako Islamský štát

„Na konci Hamas zlyhá a my to zaistíme. Musíme ho zničiť. Nemyslím si, že Hamas má veľký strategický a medzinárodný plán. Má však jeden cieľ. A ten je zabiť všetkých Židov v Izraeli,“ povedal pre Pravdu izraelský veľvyslanec na Slovensku Eitan Levon.

V momentálnej situácii – po masívnom, príšernom a brutálnom útoku Hamasu proti Izraelu – čo očakávate od krajín, ako je Slovensko?

Od krajín ako Slovensko očakávam podporu, ktorú aj dostávame. V utorok som sa stretol s ministrom zahraničných vecí. Uistil ma, že Slovensko stojí po boku Izraela. A tiež jasne povedal, že Slovensko podporuje právo Izraela na sebaobranu. Bude to sebaobrana, lebo to, čo sa stalo za posledných päť dní, bol masaker, ktorý sa odohral vo vnútri Izraela. Spravili to ľudia, ktorí sa dajú označiť za zvieratá. Máme stále viac a viac dôkazov o príšerných a hrôzostrašných veciach, ktoré urobili. Môže sa od nich učiť aj Islamský štát (IS).

Prišli ste aj vy o niekoho? Či vaši priatelia?

Priamo som nikoho nestratil. No priatelia prišli o priateľov. Poznám tu ľudí, ktorí ma prosili, aby som sa zapojil do hľadania tých, ktorých možno uniesli do Gazy. Písal som si na WhatsApp-e s veľvyslancami na Slovensku, hovorili sme o pátraní po ľuďoch, ale nakoniec to nebolo potrebné, lebo sme našli telo. Bolo im to veľmi ľúto a povedali, že to bolo a je hrozné. Skutočne si vážim podporu európskej a svetovej komunity. Pomáhajú nám na mnohých miestach. Lídri v Európe mali veľmi silné vyjadrenia a prezident Biden prišiel dokonca s ešte výraznejším odkazom. Celý slobodný svet stojí za nami v kontraste s príšerným a brutálnym zvieracím štýlom genocídy, ktorý by Hamas urobil v Izraeli, keby mohol.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu povedal, že to, čo vaša krajina teraz robí, je len začiatok. Viem, že asi príliš nemôžete hovoriť o detailoch, ale čo sa dá teraz očakávať? Spomína sa napríklad celková vojenská invázia do Gazy, aby ste eliminovali Hamas. Čo teda možno uvidíme v najbližších dňoch?

V prvom rade očakávame, že medzinárodné spoločenstvo nás podporí, keď sa pokúšame zaistiť, aby Hamas už nemohol urobiť niečo proti Izraelu. Znamená to, že ho musíme vyhubiť ako organizáciu. Nemali by mať žiadne vojenské schopnosti, lebo sme videli, čo s nimi vedia urobiť. Práve sme počuli o 40 mŕtvych deťoch v jednom kibuci, v jednej osade. Štyridsať detí a niektorým z nich odsekli hlavu. Ani len IS nerobil také veci. Hamas a IS páchajú príšerné veci. Nemôžeme žiť vedľa susedov, ktorí sa správajú ako zvieratá, ako krvilačné zvieratá. Musíme ich zničiť a zaistiť, aby už nemohli vykonať takýto útok. Musíme použiť všetku silu, ktorú máme. Očakávame, že medzinárodné spoločenstvo nás podporí, keď sa snažíme zaistiť mier v regióne. Zničenie Hamasu je jedným z krokov k tomu, aby sme to dosiahli.

Počúvame tiež hlasy, ktoré hovoria, že máte právo brániť sa, ale v Gaze žijú civilisti. Nakoľko je prioritou Izraela, aby na minimum znížil civilné obete v Gaze?

Pozrite sa, urobili sme všetko, čo sa dalo. Máme systém klopania na strechu. Je to metóda, ktorú používame ako jediní. Znamená, že máte odísť z domu, a potom sa môžete vrátiť. Cieľom vždy bolo, aby sme chránili civilistov. No Hamas zámerne umiestňuje zbrane medzi civilistov. Používa ich ako ľudské štíty, aby sa ochránil. Ale riskuje životy civilistov. My sa ich v Gaze usilujeme ochrániť. Hamas ich zneužíva, lebo vie, že nemôžeme zaútočiť a museli sme zrušiť mnohé útoky, lebo pri cieli boli civilisti. Preto sme v týchto prípadoch zastavili útoky. Hamas sa však nemôže spoliehať na ľudské štíty. Varovali sme civilistov, aby odišli. Na rozdiel od Hamasu sa usilujeme, aby sme im neublížili. Medzi obeťami Hamasu je 85 percent civilistov. Detičky a deti. A znásilňovali ženy a dievčatá na hudobnej párty, ktorá sa konala. Podlo útočia len na civilistov, keď môžu. Budeme proti nim bojovať a snažiť sa, aby pritom bolo čo najmenej civilných obetí. Vieme, že je to v našom záujme a v záujme Západu. Hamas však chce, aby trpelo stále viac civilistov v Gaze. Je to jeho taktika.

Povedali ste, že ľudia majú odísť z Gazy, majú však obmedzené možnosti, ako to urobiť – aj preto, že hranice s Egyptom sú uzavreté. Máte nejaké kontakty s Káhirou, aby sa situácia dala vyriešiť?

Netuším o kontaktoch. Počul som v správach, že Američania kontaktovali Egypt, aby nechal otvorený hraničný priechod Rafah. Neviem, čo by sme s tým mohli spraviť, no, samozrejme, chceme, aby čo najviac civilistov bolo v bezpečí. Nezabúdajte však na to, ako sa Hamasu vydaril tento prekvapivý útok. Zvažovali sme, o koľko viac pracujúcich z Gazy môže prísť do Izraela, aby si zarobili. Rokovali sme o tom, o koľko viac kamiónov môže ísť do Gazy s potravinami a zásobami. Chceli sme zlepšiť život ľudí. Hamas sa naopak usiluje, aby sa obyvatelia Gazy mali horšie. Tak môže naverbovať viac ľudí do svojich radov. Takto sa šíri rasová nenávisť. Hamas s tým začína u detí v školách. Nenávisť voči Židom je v učebniciach. Ani by ste tomu neverili.

Čo si myslíte, že chce Hamas dosiahnuť? Verí, že môže vyvolať nejakú väčšiu regionálnu vojnu arabských štátov proti Izraelu? Toto sa mu ale nemôže podariť, však?

Na konci Hamas zlyhá a my to zaistíme. Musíme ho zničiť. Nemyslím si, že Hamas má veľký strategický a medzinárodný plán. Má však jeden cieľ. A ten je zabiť všetkých Židov v Izraeli. Je to veľmi jednoduché a Hamas to hovorí roky. Pripomíname to Európanom a niektorí nám veria, iní nie. Myslím si však, že v sobotu sme videli dôkaz. Cieľom Hamasu je vymazať Izrael z mapy a tvrdí to stále. Mali by sme mu veriť. Nechce mier s Izraelom, maximum je prímerie. Hamas nás však nikdy nebude akceptovať ako štát. Je to buď my alebo oni. Neexistuje nič medzi tým. My sme navrhovali rôzne kompromisy, Hamas však také slovo ani nepozná.

Samozrejme, je tu i väčšia otázka palestínskeho okupovaného územia. Aj slovenská diplomacia dáva dôraz na to, že z dlhodobého hľadiska je potrebné sa zamerať na riešenie, ktoré vytvorí dva štáty. V tomto momente všetci chápeme, že sa musíte brániť, a musíte zničiť Hamas tak, ako sa to len dá. Vidíte však z dlhodobého hľadiska nádej na rokovania, mierový proces a riešenie založené na dvoch štátoch?

Svet nám v prvom rade musí pomôcť, aby sme mohli bojovať proti nenávisti, ktorá sa šíri v učebniciach. Tí, čo v sobotu a nedeľu odsekávali hlavy deťom, boli pred 10–15 rokmi žiakmi. Vymyli im mozgy, aby sa z nich v budúcnosti stali vrahovia. Najprv by malo medzinárodné spoločenstvo zaistiť, aby sa už taká nenávisť nešírila. Po druhé, ponúkli sme, že všetko môže byť na stole. Nie sme proti žiadnej možnosti. Povedali sme, nech ju položia na stôl, nie na bojisko. Sme pripravení na priame kontakty a rokovania, čo je veľmi dôležité. Ale v prvom rade musí byť uznané naše právo na existenciu, čo sa v skutočnosti nestalo. Až 65 percent Palestínčanov podporuje Hamas. Teda 65 percent Palestínčanov podporuje genocídu. Ako môžete rokovať s takýmito ľuďmi? Je to veľký problém. Samozrejme, je tu aj menšina, ktorá je racionálna v rámci palestínskej samosprávy. Ale je to menšina. A videli sme, čo sa stalo, keď sme odišli z Gazy. Opustili sme ju pred 18 rokmi, aby tam mali ľudia lepší život. Čo tam však priniesli? Len zúfalstvo, vojnu a iránske zbrane. Všetko to bolo len negatívne, my sme sa usilovali vytvoriť niečo pozitívne. Palestínčania však neurobili žiadny pozitívny krok v Gaze. Samozrejme, že to chceme urobiť. Dúfame, že vo vzdialenej budúcnosti, ako ste povedali, to budeme schopní spraviť. Najprv by však Palestínčania mali akceptovať naše právo na existenciu.