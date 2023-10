Výroba najnovšieho ruského tanku stále nenaplnila ani predvojnové plány

Ruská armáda plánovala v rokoch 2015-20 zaviesť do výzbroje 2 300 nových tankov T-14 Armata. Tento stroj sa však ešte nedostal ani do sériovej výroby a existuje len v podobe pár prototypov. Aj napriek občasným správam kremeľskej propagandy o nasadení tanku Armata, tak najmodernejším ruským tankom na Ukrajine ostáva T-90M Proryv.

Jeho meno znamená Prielom, teraz sa však snaží zabrániť ukrajinským prielomom. Nie vždy sa mu to darí. Server Oryx eviduje 45 tankov T-90M, ktorých vyradenie bolo potvrdené zábermi. Z nich bolo 27 úplne zničených, sedem poškodených, ďalších osem po poškodení posádka opustila a zanechala nepriateľovi. Tri najnovšie ruské tanky ukoristili Ukrajinci úplne nepoškodené a minimálne jeden z nich bol odoslaný na testovanie do USA.

Súboj tankov. Ukrajinský nedal šancu ruskému Video ,,Súboj tankov v Luhansku: Ukrajinský T-64 proti ruskému T-72. Ďalšie víťazstvo pre ozbrojené sily Ukrajiny," komentovalo na Twitteri ukrajinské ministerstvo obrany video 92. mechanizovanej brigády. / Zdroj: Video 92. mechanizovanej brigády

Je pravdepodobné, že T-90M bolo vyradených aj viac. Jednak nie všetky zasiahnuté stroje sú na zverejnených záberoch, a server Oryx eviduje aj takmer 300 ruských tankov, ktoré boli zničené do tej miery, že sa nedá rozoznať ich typ. Aj 45 potvrdených tankov je však pre Rusko citeľná strata. Ani s výrobou T-90M to totiž nie je také ružové, ako si to Kremeľ maľuje.

Tank T-90 sa vyrába od začiatku 90. rokov a postupne sa modernizuje. Verzia M sa pôvodne nemala sériovo vyrábať vôbec, pretože na scénu mal nastúpiť spomínaný T-14 Armata a výroba T-90 sa systematicky utlmovala. Keď začalo byť jasné, že novinka sa do výzbroje tak skoro nedostane (ak vôbec), došlo na verziu T-90M ako prechodné riešenie.

Od starších variánt T-90 sa M na prvý pohľad líši novou hranatou vežou. Dostal aj nový kanón kalibru 125 mm a výkonnejší motor. Najdôležitejšie zmeny sa dotkli elektronickej výbavy. Zameriavač s viacerými senzormi umožňuje streľbu za každých poveternostných podmienok a tank je schopný zdieľať údaje o cieľoch v reálnom čase s inými vozidlami.

Ruské tanky T-72 v bojoch na Ukrajine Video Zdroj: Ministerstvo obrany RF

Na jar tohto roka ruská agentúra RIA Novosti s odvolaním na nemenovaný zdroj uviedla, že výroba tankov beží ako po masle. „Do tohto okamihu ruský obranný priemysel dodal do zóny špeciálnej vojenskej operácie stovky úplne nových tankov. Ide najmä o tanky T-90M Proryv, ale tiež hlboko modernizované tanky T-72B3M,“ uviedla agentúra 29. marca. Má ísť pritom len o tanky nasadené na Ukrajine, ďalšie by mali putovať k útvarom na ruskom území.

Pochybnosti však vyvoláva už fakt, že výroba T-90M meškala ešte pred vojnou a po jej začatí ju aj napriek všetkej snahe o zrýchlenie brzdili sankcie, najmä čo sa elektroniky týka. Podľa plánu mali v rokoch 2017 až 2021 v Rusku vyrobiť 270 tankov T-90M. Prvé tankové útvary ich však začali dostávať až v roku 2020, čiže po trojročnom sklze.

Navyše, ruskí vojenskí blogeri teraz začali označovať oficiálne čísla o výrobe za smiešne. Z rôznych verejne dostupných zdrojov odvodili, že do roku 2021 sa podarilo vyrobiť len 80 tankov a v roku 2022 ďalších 60. Do septembra 2023 ich vzniklo 52. To je doposiaľ 192 tankov T-90M, čiže ešte stále sa nepodarilo naplniť predvojnový plán na výrobu 270 kusov. A to ich už najmenej 45 museli medzitým odpísať.

Zničenie jedného T-90M zachytil počas víkendu dron na severovýchode Ukrajiny, približne 20 km od mesta Svatove. Ruský tank sa vydal na priamy útok na pozície ukrajinskej 66. brigády. Už to je nezvyčajné, tanky na oboch stranách väčšinou pôsobia zozadu ako podpora útokov pechoty. Nezvyčajné je aj to, že na videu sa zdá, že útočí sám. Tak aj skončil – sústredila sa naň paľba a zásah ukrajinského projektilu, pravdepodobne rakety, spôsobil katastrofickú explóziu vezenej munície, ktorá odtrhla vežu tanku.

Na dlhšom zábere rovnakej udalosti je vidieť, že tank útočí naozaj sám. Divoko manévruje a ostreľuje ukrajinské pozície. V deviatej sekunde videa ho niečo trafí. Na pravej strane tanku sa objaví stĺp dymu z explózie, ale tento zásah pancier neprerazil. Vyvolal však odpálenie časti dymových granátov na veži tanku. Ten pokračuje v streľbe. Vidieť, že vodič dáva motoru zabrať a z výfuku na ľavej strane vyjde viacero kúdolov čierneho dymu. Ďalší zásah však T-90M neprežije.