Budanov: Stále nevieme, či Prigožin zomrel. Ruských blogerov pobúrilo Putinove vysvetlenie pádu lietadla

Ukrajinská spravodajská služba nemá žiadne informácie potvrdzujúce smrť šéfa žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina. V rozhovore pre web Ukrajinská pravda to povedal šéf ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby Kyrylo Budanov.

Prigožin zomrel 23. augusta pri páde lietadla v Tverskej oblasti v Rusku za záhadných okolností. Prigožin o život prišiel približne dva mesiace po jeho krátkej vzbure proti Kremľu. Ruské vyšetrovanie dosiaľ nezverejnilo žiadne výsledky. Moskva odmietla ponuku Brazílie, kde postavili havarované lietadlo Embraer, pridať sa k vyšetrovaniu.

„Pokiaľ ide o smrť Prigožina, povedzme toto… Všetko, čo vám môžem povedať, je, že stále nemáme jediný fakt potvrdzujúci jeho smrť. Neviem, či zomrel alebo nie. A aký bol dopad toho, čo sa ukázalo? Je celkom pochopiteľné, že v rámci Vagnerovej skupiny došlo k určitému oslabeniu. To je pre nás dobré. Vagnerovci bol veľmi vážnym protivníkom, keď pôsobili ako súkromná vojenská spoločnosť. Predstavovali pre Ukrajinu problém. Bez ohľadu na to, čo kto hovorí, vedeli bojovať,“ povedal Budanov.

Prednedávnom sa k smrti Prigožina vydaril aj sám Putin. Potvrdil, že posádka je mŕtva a podľa jeho verzie sa v telách obetí pádu lietadla našli črepiny ručných granátov, vyhlásil podľa agentúr ruský prezident Vladimir Putin. Jeho verzia je, že sa posádka opila, nadrogovala a ‚zabávala‘ sa s ručnými granátmi.

Ako referuje portál Novinky.cz, tak toto vysvetlenie viacerí poprední ruskí blogeri kritizovali. „Takže krátke zhrnutie: najschopnejšej jednotke v dejinách moderného Ruska velili alkoholici a narkomani, ktorí – hoci profesionálni vojaci – nevedeli zaobchádzať s ručnými granátmi. Lenže ruský národ si ich bude pamätať úplne inak,“ hodnotí Putinovo vyjadrenie Deti Arbata, provojnový kanál na platforme Telegram.

„Pre prípad, že by na to niekto zabudol, pripomeniem, že pri tejto leteckej havárii zahynuli dvaja hrdinovia veľkého Ruska, a nie feťáci,“ pridal sa na telegrame kanál Južný front. „Verzia, že sa sami vyhodili do povetria, je na smiech a fraška,“ dodal.

„No samozrejme, šnupali sme veľa koksu a potom sme po lietadle hádzali nejaké granáty,“ zaznel podľa agentúry Reuters na telegramovom kanáli ČVK, čo je ruská skratka pre súkromnú vojenskú spoločnosť, sarkastický strih poskladaný z Prigožinových vyjadrení.