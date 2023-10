Izraelská Buča? Ruskí propagandisti spochybňujú masaker v kibuci

Ruské médiá označili správy o zverstvách teroristov Hamasu, ktorí podľa svedkov barbarsky vraždili nielen ženy a starcov, ale aj deti, za „falošné“. Masaker v kibuci Kfar Aza neďaleko Gazy prirovnala celoštátna televízia NTV i denník Komsomolskaja pravda, obľúbené noviny šéfa Kremľa, k „zinscenovaným“ vraždám civilistov v ukrajinskej Buči.

Svedectvá o beštialite teroristov, ktorí sa nezľutovali ani nad najbezbrannejšími, prokremeľské médiá vydávajú za „súčasť informačnej vojny na Blízkom východe“. Moderátor Ivan Truškin v diskusnej relácii NTV Miesto stretnutia tvrdil, že všetky informácie o vraždení detí v kibuci Kfar Aza pochádzajú z jedného zdroja – reportáže izraelskej novinárky televízneho kanála i24 Nicole Zedekovej. V nej reportérka s odvolaním sa na izraelských vojakov uviedla, že v tejto komunitnej osade sa po vyčíňaní teroristov Hamasu našli znetvorené telá detí: „Vojaci mi povedali, že podľa ich názoru bolo zabitých 40 detí. Presný počet mŕtvych ešte nie je známy, pretože armáda stále chodí od dverí k dverám a nachádza nové obete."

Izraelský veľvyslanec: Zničenie Hamasu je krok k mieru Video Izraelský veľvyslanec na Slovensku Eitan Levon hovorí o reakcii jeho krajiny na útok teroristov z Hamasu. / Zdroj: TV Pravda

"Tento príbeh okamžite preblesol po celom svete,“ povedal ruský moderátor, na potvrdenie svojich slov ponúkol ruským divákom pohľad na titulné stránky popredných svetových denníkov. „Najprv písali, že tam bolo niekoľko bezhlavých mŕtvol, neskôr všetko zašlo ďalej, napísali, že všetkých 40 týchto objavených detí je už bez hláv,“ dodal moderátor.

Západné médiá skutočne informovali o tom, čo sa stalo v kibuci Kfar Aza. Šokujúci zločin v rozhovore pre Pravdu spomenul aj izraelský veľvyslanec na Slovensku.

Ako chce Izrael znížiť civilné obete v Gaze? Odpovedá veľvyslanec Video Zdroj: TV Pravda

Truškin na spochybnenie masakra v Kfar Aze spomenul aj správu agentúry Anadolu s vyjadrením hovorcu izraelskej armády. Ten v čase, keď ho turecká agentúra oslovila, ešte nemal dostatok informácií, aby správy mohol s čistým svedomím potvrdiť. Ani ich však nedementoval. Ich pravosť potvrdil až vo štvrtok, keď armáda už mala informácie dôveryhodne overené. Na bývalom Twitteri tlačový odbor ozbrojených síl zverejnil aj fotografiu zakrvavenej detskej postieľky.

Ruský moderátor tiež poznamenal, že reportérka Zedeková svoje tvrdenie neskôr odvolala, lebo ju vraj izraelská armáda dezinformovala. „Falošná správa, ktorú spustila, však už začala žiť vlastným životom,“ dodal.

V skutočnosti Zedeková nič také nespravila. Naopak, odvysielala svedectvo Davida Ben Ziona, zástupcu veliteľa jednotky, ktorá minulú sobotu medzi prvými vstúpila do kibucu, zviedla boj so zvyškami teroristov a objavila stopy po ich zverstvách. „Stínali hlavy deťom i ženám,“ potvrdil Zion reportérke.

Ozvali sa aj ďalší svedkovia. „Viacerí izraelskí vojaci, ktorí ako prví dorazili do Kfar Azy, hlásili nálezy bezhlavých detí rôzneho veku, od bábätiek až po o niečo staršie deti, spolu s dospelými, ktorí boli tiež rozsekaní,“ povedala pre CBS News hovorkyňa izraelských ozbrojených síl Libby Weissová.

Popri vojakoch prišli s hrôzostrašnými nálezmi do kontaktu aj dobrovoľníci civilnej záchrannej služby ZAKA, ktorí majú v Izraeli na starosti narábanie s telami obetí katastrof. Ich šéf pre južný Izrael Yossi Landau pre CBS dosvedčil, že osobne videl sťaté izraelské deti a dospelých v kibuci Kfar Aza. „Videl som oveľa viac, než čo sa dá momentálne povedať, pretože je to veľmi ťažké opísať,“ povedal Landau a dodal, že dobrovoľníci ZAKA našli aj „rodičov a deti so zviazanými rukami a jasnými známkami mučenia“.

V Rusku, kde prezident Putin najnovšiu eskaláciu na Blízkom východe pripísal na účet izraelského útlaku Palestínčanov a politike USA, zločiny Hamasu nik oficiálne neodsúdil. Naopak, teroristickému hnutiu poskytujú priestor na vyjadrenia. „Palestínske hnutie islamského odporu odmieta nepravdivé tvrdenia propagované niektorými západnými médiami, ako napríklad, že palestínski bojovníci za slobodu zabíjajú deti a útočia na civilistov,“ odcitovala jeho vyhlásenie NTV.

Napodobili ležiace zviazane telá z mesta Buča pred ruskou ambasádou Video Protest pred ruskou ambasádou poukázal na zločiny z ukrajinského mesta Buča. Protest zastrešila iniciatíva Mier Ukrajine.

Do kampane šíriacej konšpiračnú teóriu, že masaker v Kfar Aze zinscenovali izraelskí propagandisti, sa s plnou vervou zapojil denník Komsomolskaja pravda. Pod titulkom „Izraelská Buča“: obludná lož o 40 sťatých bábätkách sa stala vo vojne zbraňou, komentátor Andrej Baranov napísal, že „po planéte sa naďalej šíria lži a pod týmto hlukom izraelské lietadlá pokračujú v kobercovom bombardovaní Gazy“.

Čítajte viac Vasyľ z Buče: Rašistom želám smrť, slovami sa to nedá opísať

„Niečo podobné urobili minulý rok na príklade fiktívnych udalostí v Buči ukrajinskí provokatéri, ktorí na svojich fejkoch zbierali smotanu propagandy z celého sveta. Teraz sa Izraelčania rozhodli ísť v ich stopách,“ pripomenul Baranov prípad mestečka neďaleko Kyjeva, kde po mesačnej ruskej okupácii Ukrajinci objavili stovky zabitých civilistov. Komsomolskaja pravda sa neštítila ani načrtnúť paralelu medzi Izraelčanmi a nemeckými nacistami: "Je to paradox, ale židovské médiá, ktoré medzi sebou súperili v prerozprávaní tohto nezmyslu, konali presne podľa Goebbelsových prikázaní: Čím je lož obludnejšia, tým ochotnejšie jej ľudia veria.“