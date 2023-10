Nemecko prezradilo, prečo nechce dať Ukrajine sofistikované rakety Taurus. Obáva sa dvoch vecí

Nemecko nechce poskytnúť Ukrajine svoje strely Taurus kvôli obavám, že by ich Kyjev použil na zničenie Krymského mosta a že by zbraň mohla padnúť do rúk Rusov.

Napísal to server Politico. O dodávku nemeckých striel s doletom až 500 kilometrov Ukrajina v posledných mesiacoch často žiada, Berlín však zatiaľ s poskytnutím týchto zbraní nesúhlasil.

Nemecké rakety Taurus by našli Rusov všade. Zničí nimi Ukrajina Kerčský most? Video Nemecké rakety Taurus zasiahnu cieľ až na 500 kilometrov a pokladajú ich za ničiteľov mostov. / Zdroj: Bundeswehr

Strely Taurus sú často porovnávané s raketami Storm Shadow/SCALP, ktoré Ukrajine už poskytli Británia a Francúzsko. Obe zbrane merajú zhruba päť metrov, majú dolet zhruba 500 kilometrov a nesú bojovú hlavicu s váhou zhruba 450 kilogramov.

Podľa analytika Fabiana Hoffmanna, ktorého cituje server Politico, je však medzi raketami jeden podstatný rozdiel. Nemecká strela Taurus má výrazne sofistikovanejšiu bojovú hlavicu, ktorá umožňuje efektívnejšie ničenie cieľov s viacerými vrstvami materiálov. Keby Ukrajina Taurusy dostala, bola by podľa Hoffmanna schopná výrazne efektívnejšie zaútočiť na Krymský most, ktorý spája okupovaný ukrajinský polostrov Krym s ruskou pevninou. Práve toho sa obáva nemecký kancelár Olaf Scholz, ktorý podľa webu Politico nedávno označil možnosť, že by Ukrajina vyradila z prevádzky kľúčový most za použitia nemeckých zbraní za eskaláciu vojny.

Nemeckí predstavitelia sa tiež obávajú, že by sa k taurusom mohli dostať ruskí experti v prípade, že by raketa dopadla na územie pod kontrolou Ruska a nevybuchla by. Taurus je navrhnutý tak, aby dokázal prekonať pokročilé ruské protivzdušné systémy. Ruskí experti by na základe skúmania nemeckej rakety mohli zlepšiť svoje vlastné zbrane.

„Taurus je jedinou zbraňou so schopnosťou útoku do hĺbky, ktorú Nemecko má,“ uviedol analytik Gustav Gressel. Kým Francúzsko a Británia už pracujú na vývoji novej zbrane, ktorá nahradí rakety Storm Shadow / SCALP, Nemecko počíta s tým, že bude mať strelu Taurus vo výzbroji minimálne do polovice storočia. Ak by sa k rakete dostali ruskí vojenskí inžinieri, bola by to pre Nemecko citeľnejšia strata ako v prípade striel Storm Shadow / SCALP pre Britániu a Francúzsko.

Dostrel 250 km. Kam sa schovajú Rusi pred britskými raketami Storm Shadow? Video Ukrajina využíva strely s plochou dráhou letu Storm Shadow. Zasiahnu ciele až do vzdialenosti 250 kilometrov. Na porovnanie, rakety, ktoré Ukrajinci používajú v populárnom systéme HIMARS, majú dostrel len okolo 80 kilometrov. Pozrite si strely Storm Shadow vo videu firmy MBDA. / Zdroj: MBDA

Hoffmann naopak odmieta domnienku, že by Ukrajinci nemohli používať nemecké zbrane, pretože nemajú dostatok dát pre navigačný systém Taurusov. Viacero týchto údajov je totiž verejne dostupných, tvrdí analytik.

Napriek všetkým námietkam a obavám stúpa tlak na nemeckú vládu, aby povolila odovzdanie rakiet Ukrajine, píše server Politico. Na zmenu doteraz zamietavého postoja vyzývajú kancelára Scholza aj niektorí zákonodarcovia z jeho vlastnej sociálnodemokra­tickej strany (SPD).