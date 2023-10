Po Ficovi Varšava: zmení sa po voľbách postoj Poľska k Ukrajine?

Kto má v Poľsku väčšiu šancu vyhrať voľby? Populisticko–konzervatívna Zjednotená pravica pod vedením strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslawa Kaczyńského alebo stredopravicová Občianska koalícia bývalého šéfa Európskej rady Donalda Tuska?

V tomto momente pokladám za pravdepodobné, že v hlasovaní zvíťazí Zjednotená pravica. Presnejšie povedané, že bude najsilnejším a najdôležitejším zoskupením v Sejme (dolná komora poľského parlamentu, pozn. red.). Inou otázkou je, či dokáže vytvoriť stabilnú väčšinu.

K tomu sa ešte dostaneme. Najprv sa však chcem opýtať, z akého dôvodu si Zjednotená pravica udržuje istý náskok v prieskumoch?

Môžeme sa pozrieť na priority strán. Vládnuca Zjednotená pravica tvrdí, že kľúčovou témou je bezpečnosť v jej najrôznejších podobách. Je to fyzická bezpečnosť krajiny, lebo na východe sú barbari v Rusku, ktoré sa usiluje zabrať viac územia a v konečnom dôsledku sa môžu pokúsiť napadnúť Poľsko. Smerom na západ sú zase úplne odlišné hodnoty, čo vraj vytvára istú neistotu a nebezpečenstvo pre poľské tradičné hodnoty. Zjednotená pravica v tejto súvislosti hovorí o LGBTI+ komunite či Zelenej dohode ako o niečom, čomu Poľsko nerozumie a odmieta to. Okrem toho vládna strana zdôrazňuje, že vo vnútri krajiny pôsobia najrôznejšie sily, ktoré by mohli spolupracovať s predstaviteľmi externých hrozieb, preto je potrebné zaistiť bezpečnosť spoločnosti a brániť ju pred nimi. Nejde však len o to, ale aj o Poliakov ako komunitu. Preto je podľa Zjednotenej pravice potrebné klásť dôraz aj na sociálnu bezpečnosť, vek odchodu do dôchodku a podobne.

O čom hovorí Občianska koalícia?

Pre opozíciu sú hlavnou témou, ako chce vláda vziať ľuďom ich osobné slobody. Týka sa to ľudských práv, životnej úrovne i ekonomickej prosperity, ale aj toho, ako je Poľsko prepojené so západnou komunitou, a ako to spojenie môže pomôcť uchrániť nadobudnuté slobody. Z môjho pohľadu sú toto dva hlavné odkazy, ktoré politické strany voličom ponúkajú. Bezpečnosť a sloboda.

PiS vládne v Poľsku od roku 2015. S Európskou komisiou sa neustále sporí o dodržiavanie zásad právneho štátu, ale aj o iných veciach. Nakoľko strana PiS zmenila krajinu a akú má víziu do budúcnosti?

Predstavuje si, že Poľsko má fungovať na tradičných hodnotách.

Samozrejme, na definícii tradičných hodnôt, ako ju vníma PiS.

Áno. Na ich definícii, ktorá je založená na katolíckom učení a katolicizme. PiS je predsa konzervatívna strana. Tvrdí, že Poľsko má byť suverénnejšou krajinou. Týka sa to aj medzinárodných vzťahov. Nikto zvonku by vraj nemal zasahovať do záujmov krajiny. A zároveň ide o určitú vnútornú suverenitu, v tom zmysle, že štát a vláda majú mať právo konať, ak sa rozhodnú posunúť krajinu istým smerom. Samozrejme, otázkou je, či to nezasahuje do rozdelenia moci v štáte, do demokratickej politiky, nezávislosti médií, občianskej spoločnosti, no i do podnikateľského sektora. Ten je v Poľsku stále do značnej miery v štátnych rukách. A podľa vízie PiS by mal hrať nejakú úlohu v dosahovaní spoločných cieľov, ktoré nastaví štát. Kaczyńského strana teda veľa hovorí o tradíciách, komunite a suverenite.

Ako ste už povedali, podľa prieskumov Zjednotená pravica vyhrá voľby, ale je možné, že na vládnutie bude potrebovať krajne pravicovú Konfederáciu. Čo by takýto scenár znamenal pre Poľsko?

Závisí to aj od toho, či vznikne koaličná vláda týchto dvoch zoskupení alebo či Zjednotená pravica vytvorí menšinový kabinet, ktorý bude Konfederácia nejakým spôsobom podporovať. Môžeme však povedať, že poľská politika bude menej predvídateľná a Varšava bude mať ešte menej stabilné vzťahy s EÚ. A týka sa to aj Ukrajiny. Konfederácia je voči Kyjevu najkritickejšie naladená strana. Niekedy ju dokonca charakterizujú ako protiukrajinskú. Myslím si, že to pomerne presne sedí, minimálne vzhľadom na vyjadrenia niektorých jej lídrov. Nevieme však, či by vláda Zjednotenej pravice a Konfederácie vydržala štyri roky alebo či by ich spolupráca vied la k predčasným voľbám. Dokonca je možné i to, že po hlasovaní 15. októbra sa nebude dať vytvoriť žiadna stabilná parlamentná väčšina a budeme svedkami ďalších volieb.

Zhoršili by sa ešte viac vzťahy medzi Varšavou a EÚ, keby vznikla vláda Zjednotenej pravice a Konfederácie?

Je to veľký problém a súvisí s ideológiu PiS. Strana Právo a spravodlivosť v podstate verí, že európske inštitúcie sú len nástrojom veľkých členských krajín, najmä Nemecka. Vo vzťahu Varšavy a EÚ chýba dôvera. Myslím si, že to bude pokračovať, keď Zjednotená pravica vyhrá voľby. Pre Varšavu bude veľmi zložité získať peniaze z fondu obnovy a na druhej strane sa nedá veľmi očakávať, že Poľsko bude súhlasiť s nejakou prípadnou reformou únie. Uvidíme, ako sa situácia bude vyvíjať po budúcoročných voľbách do Európskeho parlamentu (EP) a pri formovaní novej Európskej komisie (EK). Strana PiS by chcela, aby bola ďalšia eurokomisia bližšie k tomu, čo si myslí Varšava s vládou Zjednotenej pravice. A ak sa obzriem po Európe, vidím, že Poľsko by si v tomto prípade mohlo nájsť nejakých spojencov. Napríklad Maďarsko, do istej miery Taliansko či Rakúsko po budúcoročných voľbách. Veľa závisí od toho, ako bude vyzerať ďalší europarlament.

Je teda možné, že v únii vznikne nejaký neliberálny front, na ktorý nájde PiS partnerov? Môžu to byť Maďarsko Viktora Orbána, Slovensko s vládou Roberta Fica či Rakúsko, ak tam vyhrá v roku 2024 krajná pravica? A mimochodom, český premiér Petr Fiala hovoril, že chce mať spoluprácu Varšava – Praha – Rím.

Áno, je možné, že v rámci EÚ vznikne nejaký neliberálny front. Položil by som si však otázku, čo by bolo jeho cieľom, lebo pre Poľsko bude vždy vzťah k Rusku prioritou číslo jeden. Preto si nemyslím, že by PiS vedeli zložiť veľmi silnú koalíciu s Maďarskom, so Slovenskom a Robertom Ficom a so Slobodnou stranou Rakúska (FPÖ). Bude zaujímavé sledovať, ako sa bude vyberať šéf novej EK. Na to je potrebné vytvoriť väčšinu v EP. V roku 2019 získala Ursula von der Leyenová mandát i s podporou hlasov od PiS a Fideszu. Je možné, že Jaroslaw Kaczynski a možno ďalší politici budú teraz hrať túto hru. Neočakávam však nič spektakulárne. Do veľkej miery vývoj závisí od vývoja ruskej vojny proti Ukrajine. Momentálne sa politici PiS ani len nemôžu priblížiť k ľuďom z Fideszu, lebo by pre nich mohlo byť nepríjemné, keby ich niekto v takejto situácii vyfotil. Ako by sa vyvíjal vzťah Poľska a Ukrajiny, keby vládu zložila Občianska koalícia? Nebola by to zásadná zmena. Vrátane problémov, ktoré sa objavili. Pozrite sa napríklad na dohodu o dovoze obilia a vnútornú debatu v Poľsku. Opozícia tvrdí, že Zjednotená pravica túto krízu nezvládla. Nevyčíta však vláde, že sa usiluje chrániť poľských farmárov pred konkurenciou z Ukrajiny. Opozícia ju kritizuje za to, že nedokázala efektívne rokovať s Bruselom ani Kyjevom. Je však potrebné povedať, že diplomatická, vojenská, hospodárska a rozvojová pomoc, ktorú Poľsko poskytuje Ukrajine, bude pokračovať. Dokonca aj v prípade, ktorý som spomenul, že súčasťou vlády bude Konfederácia, hoci vtedy to bude predsa len trochu nepredvídateľnej­šie. Hlavne preto, že Jaroslaw Kaczyński nebude kontrolovať celú väčšinu v parlamente a jej súčasťou môžu byť niektorí veľmi čudní ľudia.