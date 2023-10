Irán, Izrael, Rusko... Túži niekto po väčšej vojne na Blízkom východe?

Vyčínanie islamistických extrémistov si vyžiadalo viac ako 1 300 obetí. Pri odvete Izraela doteraz zomrelo vyše 1 500 ľudí. Na jednej strane má židovský štát právo na obranu, no pravdepodobná veľká pozemná operácie v Gaze, kde Hamas sídli, bude určite viesť k veľkým stratám na životoch medzi civilistami.

Čo urobí Irán?

Je teda jasné, že neplatí Sullivanov spomenutý výrok. Dokonca sa množia obavy, že vojna medzi Izraelom a Hamasom by mohla prerásť do väčšieho regionálneho konfliktu. Pravdou oslovení odborníci to nevylučujú, ale zatiaľ sa skôr prikláňajú k názoru, že sa to nestane.

"Regionálny konflikt momentálne nie je pravdepodobný, pretože v skutočnosti by nebol v nikoho záujme. Izraela, Iránu, Ruska ani akejkoľvek inej veľmoci. Je pozoruhodné, že americkí a izraelskí vojenskí predstavitelia bagatelizovali správu denníka Wall Street Journal o zapojení Iránu do útoku Hamasu,“ reagoval Sean Foley, expert na dejiny a politiku islamského sveta na Štátnej univerzite v strednom Tennessee.

"Existuje riziko, že boj medzi Izraelom a Hamasom spustí väčšiu regionálnu vojnu na Blízkom východe. Čo sa stane, závisí do veľkej miery od toho, nakoľko sa Irán zapojil do útoku. Teherán poskytuje Hamasu zbrane a vyjadril mu podporu. No momentálne dôkazy naznačujú, že Hamas, nie Irán, bol hlavným plánovačom a rozhodoval o tom, čo sa stane. Ale je ešte stále príliš skoro o tom hovoriť a pravdepodobne čoskoro zistíme viac,“ povedal expert na medzinárodnú bezpečnosť Nicholas Grossman z Illinoiskej univerzity.

"Či sa do vojny zapojí Hizballáh, je otázka za milión dolárov. Dá sa však povedať, že je málo pravdepodobné, že Izrael by začal takýto konflikt. Čo sa týka Hizballáhu, v Libanone naň vyvíjajú tlak, aby sa nepridal a zachránil Libanon pred zničujúcou vojnou. Veľa závisí od toho, čo povie Irán. Poradí Hizballáhu, aby sa zapojil do konfliktu? Iránci boli nahnevaní, keď Hizballáh v roku 2006 vyvolal vojnu v Libanone. Bude teraz Hizballáh vzdorovať Iránu, ak Teherán povie, aby sa nepridal? Na Blízkom východe neustále čelíme riziku, že nesprávne odhadneme zámery druhej strany,“ uviedol Ahron Bregman z univerzity v King's College v Londýne. "Ak Hizballáh z akéhokoľvek dôvodu verí, že Izrael sa chystá zaútočiť, mohol by rýchlo zasiahnuť a strieľať skôr, ako mu Izraelčania spôsobia veľké škody. To isté platí pre Izrael. Ak ten dospeje k presvedčeniu, že Hizballáh je pripravený na útok, pokúsi sa zasiahnuť ako prvý,“ vysvetlil izraelský analytik.

Boj na dvoch frontoch

Čo teda urobia radikáli? Hizballáh dnes vyhlásil, že je pripravený zasiahnuť proti Izraelu, keď na to bude správny čas.

"Ak sa začne vojna medzi Izraelom a Hizballáhom, bol by to ničivý konflikt, pri ktorom by sme boli svedkami obrovských škôd v Tel Avive a ďalších mestách a tiež v Libanone. Hizballáh by sa mohol pokúsiť prekročiť hranicu do izraelských osád susediacich s plotom oddeľujúcim Izrael a Libanon. Keď vypukne vojna medzi Izraelom a Hizballáhom, Izraelčania pozastavia operácie na južnom fronte, len sa tam budú brániť. Namiesto toho sa zamerajú na Hizballáh. Izraelčania neradi bojujú súčasne na dvoch frontoch,“ ozrejmil Bregman, ktorý slúžil šesť rokov v ozbrojených silách a odišiel z nich v hodnosti majora.

Foley si myslí, že Hizballáh sa bude usilovať vyhnúť sa otvorenému konfliktu s Izraelom vzhľadom na už spomínanú vojnu v roku 2006. Tá mala na Libanon ničivý dosah.

"Žiadny z iných susedov Izraela nemôže začať vojnu. Jordánsko a Egypt s ním majú podpísané mierové zmluvy a udržiavajú úzke vzťahy s USA. Sýria je stále zdevastovaná občianskou vojnou, ekonomickými a politickými výzvami,“ zdôraznil Foley.

Podľa experta Irán môže poskytnúť rétorickú podporu Hamasu, ale čelí vlastným vnútorným výzvam a má málo dôvodov na vojnu.

Zaneprázdnená Moskva

"Tá by ohrozila nedávne diplomatické úsilie Teheránu vrátane normalizácie vzťahov so susednými štátmi Perzského zálivu, ktoré produkujú ropu. Navyše žiadna z mocností nechce a nepotrebuje vojnu. A to sa týka najmä Ruska. Moskva je zaneprázdnená vojnou na Ukrajine a má spojenie s oboma stranami konfliktu. Rusko je spojencom Iránu i Hamasu, ale zároveň má hlboké väzby na Izrael. Ani iné mocnosti nemajú záujem na širšom konflikte, ktorý by mohol vyústiť do prílevu utečencov a zvýšenia cien ropy v období, keď je svetová ekonomika v ťažkej situácii s vysokou infláciou, úrokovými sadzbami a inými problémami. Stále je možné, že väčší konflikt vypukne. Ale nie je v záujme nikoho,“ vyhlásil expert.

"Predchádzajúce vojny medzi Izraelom a Hamasom prudko vzplanuli, ale zostali obmedzené a netrvali dlhšie ako mesiac alebo dva. Útok, ktorý vyvolal tento konflikt, bol väčší a izraelská odpoveď bude výraznejšia. Existuje skutočné riziko, že sa to pretaví do väčšej regionálnej vojny a ostatné strany, ako sú Hizballáh, Irán a Amerika, budú musieť konať obozretne, ak sa chcú vyhnúť takému vývoju. Momentálne je však pravdepodobnejšie, že konflikt zostane pod kontrolou a nezmení sa na vojnu v celom regióne,“ povedal Grossman.

Neznamená to však, že situáciu sa podarí rýchlo vyriešiť. Izrael hovorí o zničení teroristov z Hamasu a varovanie pre obyvateľov Gazy, aby opustili svoje domovy, hoci ich možnosti sú v tomto veľmi obmedzené, neveští nič dobrého.

"Násilnosti tiež vyvíjajú tlak na arabské vlády, ktoré sa otvorene snažia nájsť spôsob, ako podpísať mierové dohody s Izraelom. Najvýznamnejšia je v tomto prípade Saudská Arábia. Ale sú tu i štáty, ktoré už majú pevné vzťahy s Izraelom. Napríklad Spojené arabské emiráty. Sme však aj svedkami stále vražednejšieho cyklu násilia, pri ktorom sa nezdá, že sa ho v krátkodobom a strednodobom horizonte podarí prerušiť. Bude to vážna skúška regionálnej, ako aj globálnej diplomacie, do ktorej sa zapojí viacero vlád. Napríklad Jordánsko, Egypt a Turecko. Budú sa usilovať sprostredkovať prímerie, hoci sa zdá nepravdepodobné, že sa im to v blízkej budúcnosti podarí,“ vysvetlil expert na Blízky východ Christopher Anzalone z Marine Corps University. (Jeho názory nereprezentujú postoje univerzity, námornej pechoty ani americkej vlády, pozn. red.).