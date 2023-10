Nemcov desí migrácia, tento rok prišlo už 200-tisíc ľudí. Politici chcú protiopatrenia

Nevyhnutné je podľa nich tiež prehodnotiť výšku finančnej podpory migrantov vrátane možného zavedenia predplatených kariet namiesto vyplácania hotovosti. Schôdzka premiérov zjednotila postoj regiónov na následné vyjednávania so spolkovou vládou.

„Občania majú právo očakávať, že sa o migráciu postaráme,“ povedal Rhein s tým, že súčasnú migračnú krízu je nevyhnutné dostať pod kontrolu. V Nemecku tento rok požiadalo o azyl vyše 200 000 ľudí a nie je vylúčené, že do konca roka by ich mohlo byť až 400 000.

Nemci podľa prieskumu verejnej mienky považujú migračnú krízu za najväčší problém Nemecka. V sondáži agentúry Infratest dimáp to uviedlo 44 percent opýtaných. Na druhom mieste sa značným odstupom skončila bezpečnostná a zahraničná situácia, ktorú ako najvážnejší problém označilo 18 percent ľudí.

Ódor: Treba hľadať európske riešenia migrácie Video

Nemecké spolkové krajiny tiež vyzvali vládu, aby usilovala o ďalšie migračné dohody s neúnijnými štátmi a aby rozšírila zoznam bezpečných krajín pôvodu, z ktorých by žiadatelia až na výnimky nemali nárok na azyl. Premiéri navrhli možnosť automatického rozširovania zoznamu o tie štáty, ktorých občania majú v azylových žiadostiach úspešnosť nižšiu ako päť percent. To by sa týkalo okrem iného Maroka, Tuniska či Alžírska.

Dolnosaský ministerský predseda Stephan Weil, ktorý grémiu premiérov predsedal pred Rheinom, za dôležité označil čo najrýchlejšie zapojenie migrantov do pracovného trhu. „Ľudia, ktorí majú dobré vyhliadky, že v Nemecku budú môcť zostať, musia získať čo najrýchlejšie pracovné povolenie,“ povedal.

Rokovanie premiérov predchádzalo večernej schôdzke, na ktorú kancelár Olaf Scholz pozval Rheina, Weila a šéfa konzervatívnej opozície Friedricha Merza. Od rokovaní, ktorého témou bola migrácia, kancelár očakával zatiaľ len výmenu názorov a objasnenie postojov, preto nebola zvolaná tlačová konferencia. Scholz ale zároveň usiluje o celonemeckú dohodu, ktorá by pomohla migráciu zvládnuť.

Rhein a Weil po piatkovom stretnutí s kancelárom uviedli, že po dohode regiónov je potrebné nájsť zhodu so spolkovou vládou a opozíciou a že ochota hľadať kompromis existuje. Kľúčové bude v tejto veci rokovanie Scholza s premiérmi 6. novembra. Spokojný so stretnutím s kancelárom bol aj Merz, ktorý pre verejnoprávnu televíziu ZDF povedal, že je na ďalšie rokovania pripravený.

„O cieli máme jasno a či sa zhodneme aj na ceste k cieľu, to ukážu nadchádzajúce dni a týždne,“ povedal šéf opozície.

Podľa nemeckého ministra hospodárstva za Zelených Roberta Habecka sa už vládne strany rámcovo zhodli na balíku opatrení, ako migráciu dostať pod kontrolu. Habeck na túto tému tento týždeň rokoval so sociálnodemokra­tickým kancelárom Scholzom a ministrom financií Christianom Lindnerom, ktorý vedie liberálnych slobodných demokratov (FDP).

Trojica sa dohodla, že uľahčí deportácie odmietnutých žiadateľov o azyl a tiež tých, ktorí páchajú trestnú činnosť, prípadne sú z nej podozriví. Otvorená je aj možnosť, že časť dávok v hotovosti by nahradilo vecné plnenie. Kritici štedrých príspevkov totiž poukazujú na to, že migranti peniaze obratom posielajú do vlasti. V pláne je zároveň zjednodušenie niektorých podmienok tak, aby žiadatelia o azyl mohli začať skôr pracovať, a to už po šiestich namiesto doterajších deviatich mesiacov.

Očakáva sa, že vláda migračný balík schváli ešte pred novembrovým rokovaním, na ktorom sa Scholz chce s premiérmi spolkových krajín dohodnúť na financovaní nákladov na utečencov. V novembri by potom súbor opatrení mohol odsúhlasiť aj Spolkový snem.