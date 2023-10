Rusi poslali na Ukrajinu aj 30-ročný neúspešný prototyp obrneného vozidla

Jedno z najnovších videí z bojov na východe Ukrajiny odhalilo zaujímavú raritu. Na záberoch sa mihne ruské osemkolesové obrnené vozidlo BTR-90. Vyvinuli ho v roku 1993, no do sériovej výroby sa nedostalo. Zdalo by sa, že jeho kariéra sa navždy skončí v múzeu. Vojna na Ukrajine to však zmenila a na fronte sa objavil aj tento stroj.