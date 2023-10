ONLINE: Do Gazy sa chystajú vtrhnúť desaťtisíce vojakov. Irán varuje, USA posielajú ďalšiu lietadlovú loď

Invázia do Pásma Gazy sa podľa New York Times pôvodne mala uskutočniť cez víkend, no čiastočne aj pre nepriaznivé počasie bola o pár dní odložená.

7:08 Za posledných 24 hodín v Pásme Gazy pri izraelských útokoch zomrelo 300 ľudí, prevažne detí a žien. Informovala o tom v noci na nedeľu agentúra Reuters s odvolaním sa na palestínske zdravotnícke úrady, podľa ktorých ďalších 800 ľudí utrpelo zranenia. Server BBC News zase napísal, že Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) tvrdo kritizovala izraelskú výzvu na evakuáciu nemocníc na severe Gazy. Pre pacientov sa to podľa WHO môže rovnať rozsudku smrti.

Izrael mohutnými náletmi reaguje na útoky ozbrojencov z radikálneho hnutia Hamas, ktoré si pred týždňom vyžiadali vyše 1300 životov. Rad tiel mŕtvych Izraelčanov nesie podľa Reuters stopy mučenia či znásilnenia. Niektoré mali useknuté ruky, nohy alebo sťatú hlavu.

Jeruzalem v odvete chystá aj pozemnú ofenzívu v Gaze, kde na území menšom ako Praha žije okolo 2,3 milióna Palestínčanov. Vyzval preto viac ako milión z nich, aby opustili severnú časť tohto úzkeho pása pri Stredozemnom mori. Na túto výzvu aj fakt, že Izrael – ktorý na Gazu za prvé dni podľa denníka The New York Times zhodil na 6000 bômb – oblasť odrezal od dodávok jedla a vody, reagoval kriticky rad medzinárodných činiteľov vrátane šéfa OSN Antónia Guterresa, ktorý varoval pred hroziacou katastrofou.

Teraz sa k nemu pridala aj WHO, ktorá kritizovala izraelský „príkaz“ na evakuáciu 22 nemocníc s viac ako 2000 pacientmi. „Nútiť viac ako 2000 pacientov k presunu do južnej Gazy (…) by sa mohlo rovnať rozsudku smrti,“ uviedla v stanovisku. Mnoho pacientov podľa nej potrebuje intenzívnu starostlivosť, vrátane detí v inkubátoroch. WHO vyzvala Izrael, aby „príkaz“ na evakuáciu nemocníc okamžite zrušil.

Taktiež čínsky minister zahraničia Wang I v noci na nedeľu vyjadril presvedčenie, že by Izrael mal počúvať volanie medzinárodnej komunity a zastaviť „kolektívne trestanie“ obyvateľov Gazy. Čína je podľa neho pripravená spolupracovať s ďalšími krajinami v snahe o obnovenie národného práva Palestínčanov.

BBC News priniesla výpoveď tridsaťjedenročného Muhammada, ktorý spolu s manželkou a tromi malými deťmi opustil sever Gazy, no rovnako sa necíti v bezpečí. Posledné tri dni boli podľa neho neopísateľné. „Sme rukojemníkmi oboch strán, Izraela i Hamasu,“ vyslovil svoje presvedčenie. „Nie sme zvieratá, nie sme v zoologickej záhrade, sme ľudia,“ uviedol tiež obyvateľ územia, z ktorého sa jeho obyvatelia nemajú ako dostať.

6:48 Izrael v sobotu neskoro večer letecky zaútočil na letisko v sýrskom meste Aleppo. Podobné útoky na letiská v mestách Damask a Aleppo sa odohrali vo štvrtok. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá získala informácie od sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) so sídlom vo Veľkej Británii.

„Izraelský letecký útok prichádzajúci od mora zasiahol letisko Aleppo,“ povedal agentúre AFP riaditeľ centra Rámí Abdal Rahman. Útok potvrdili aj sýrske štátne médiá.

Vo štvrtok izraelské nálety vyradili z prevádzky dve hlavné sýrske letiská Damask a Aleppo, čo bol prvý takýto úder od útoku palestínskeho hnutia Hamas na Izrael minulý víkend, ktorý mal za následok masívnu odvetu izraelskej armády. Sobotné útoky zasiahli letisko "hodiny po tom, ako sa vrátilo do prevádzky, čím ho opäť vyradili z činnosti,“ uviedlo centrum.

Od vypuknutia občianskej vojny v Sýrii v roku 2011 Izrael pravidelne uskutočňuje nálety na pozície sýrskych vládnych síl a ich spojencov z Iránu a Libanonu. K takýmto akciám sa však priznáva len výnimočne a zvyčajne sa k nim vôbec nevyjadruje. Izraelské vedenie však opakovane deklarovalo, že sa pokúša zabrániť Iránu a jeho spojeneckým silám, aby v Sýrii získali vojenský vplyv.

Irán, ktorý podporuje hnutie Hamas, privítal jeho prekvapivý vpád na izraelské územie, ale trvá na tom, že sa na ňom nepodieľa.

6:35 Irán v sobotu večer varoval Izrael, že ak okamžite neprestane s bojovými akciami v Pásme Gazy, môže sa situácia vymknúť kontrole. Informovala o tom agentúra Reuters. Spravodajský server ABC News zase uviedol, že Spojené štáty do východného Stredomoria pošlú ďalšiu lietadlovú loď; a to práve ako varovanie Iránu.

„Ak nebudú vojnové zločiny a genocída zo strany izraelského apartheidu okamžite zastavené, môže sa situácia vymknúť kontrole a mať ďalekosiahle následky,“ uviedlo na sieti X iránske zastúpenie pri OSN k situácii v Pásme Gazy, ktoré čelí mohutnej odvete Izraela po masakroch ozbrojencov Hamasu.

Teherán patrí k blízkym spojencom radikálneho Hamasu a tiež libanonského hnutia Hizballáh. Panujú preto obavy, že by sa konflikt mohol rozšíriť aj do ďalších oblastí Blízkeho východu. Hizballáh v posledných dňoch už niekoľkokrát Izrael ostreľoval, na čo prišla rovnaká reakcia zo strany Izraela. Hamas v noci na dnnedeľues uviedol, že traja jeho ozbrojenci prišli v sobotu život, keď sa z Libanonu pokúsili preniknúť do Izraela.

Aj obavy z rozšírenia bojov boli jedným z dôvodov, prečo USA, ktoré pri útoku Hamasu prišli o 29 občanov, k Izraelu vyslali lietadlovú loď USS Ford. Teraz sa do oblasti presunie tiež lietadlová loď USS Eisenhower spolu so sprievodnými plavidlami.

Keď v stredu o presune prvej lietadlovej lode hovoril americký prezident Joe Biden, spojil to s varovaním Iránu, aby bol v súčasnej situácii okolo Izraela opatrný. Vyslanie ďalšieho takéhoto plavidla podľa ABC News tento odkaz ešte podčiarkne.

Blízkosť iránskeho režimu a Hamasu je zrejmá aj zo sobotňajšej schôdzky iránskeho ministra zahraničia Hosejna Amírabdolláhjána s vodcom Hamasu Ismáílom Haníjom v Katare, na ktorej sa zhodli na tom, že budú pokračovať v spolupráci. Amírabdolláhján podľa Reuters útok Hamasu na Izrael, pri ktorom zomrelo na 1300 ľudí, ocenil ako „historické víťazstvo“.

6:30 Izrael chce v najbližších dňoch do Pásma Gazy vyslať desaťtisíce vojakov s cieľom dobyť mesto Gaza a zničiť tunajšie vedenie Hamasu, napísal server denníka The New York Times (NYT) s odvolaním sa na trojicu vysokopostavených činiteľov izraelskej armády. Uviedol tiež, že invázia úzkeho pobrežného pásu, kde žije 2,3 milióna Palestínčanov, sa mala začať už tento víkend, ale aj kvôli počasiu bola o pár dní odložená.

Izraelská armáda dala už skôr oficiálne najavo, že jej hlavným cieľom je zničiť politické a vojenské vedenie Hamasu, teda radikálnej palestínskej organizácie, ktorá Pásmo Gazy kontroluje a je zodpovedná za krvavé útoky na Izrael z minulého víkendu, pri ktorých prišlo o život na 1300 ľudí, väčšinou civilistov.

Chystaná operácia bude zrejme najväčším izraelským pozemným zásahom od invázie Libanonu v roku 2006. Bude tiež prvou od roku 2008, pri ktorej sa Izrael pokúsi aspoň na istý čas získať kontrolu nad časťou Gazy.

Ako poznamenáva NYT, vojenský zásah so sebou nesie riziko mesiace trvajúcich krvavých bojov na silne zastavanom území aj v tuneloch pod ním. Očakáva sa, že na stretnutie s izraelskou armádou môžu byť v Gaze a stovkách kilometrov tunelov pod ňou pripravené desaťtisíce ozbrojencov Hamasu. Izraelské vojenské vedenie počíta s tým, že sa budú snažiť zastaviť postup Izraelčanov útokmi zo zálohy, bombami nastraženými pozdĺž ciest alebo výbuchmi v tuneloch, keď nad nimi budú vojaci.

Zatiaľ podľa NYT nie je jasné, čo chce Izrael robiť s mestom Gaza v prípade, že ho dobehne. Mesto je najväčším v rovnomennom páse na pobreží Stredozemného mora a patrí k hlavným baštám Hamasu.

Aby sa izraelským vojakom postupovalo lepšie, uvoľnila armáda pravidlá nasadenia tak, aby mohli ľahšie útočiť na podozrivých. Kvôli rozsiahlemu poničeniu budov v Gaze po izraelských náletoch tiež komandá v posledných dňoch podstúpili doplnkový tréning, aby boli pripravené na boj v takomto prostredí.

Invázia sa pôvodne mala uskutočniť cez víkend, no čiastočne aj pre nepriaznivé počasie bola o pár dní odložená, pretože mraky nad Gazou by skomplikovali situáciu izraelským pilotom a operátorom dronov pri snahe kryť pozemným silám chrbát.