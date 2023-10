Kruté mestské boje a všade smrteľné pasce. Ako chce Izrael ovládnuť Gazu?

Bezpečnostní experti Daniel Byman a Seth G. Jones pre magazín Foreign Affairs opísali, ako by mohla vyzerať pozemná invázia do Gazy. Podľa denníka New York Times má na ňu Izrael pripravené desaťtisíce vojakov. No budú stáť proti Hamasu, ktorý dobre pozná terén a ktorý musel vedieť, že po veľkých teroristických útokoch, ktoré spustil 7. októbra, príde odveta. Určite sa na zásah Izraela pripravil a tiež má k dispozícii desaťtisíce ozbrojencov.

Izraelské ciele

"Bezprostredným vojenským cieľom Izraela bude teraz zničiť Hamas alebo ho aspoň vážne ochromiť. Izrael sa bude snažiť zabiť, zajať alebo zahnať do podzemia politické a vojenské vedenie organizácie a pokúsi sa zničiť jej infraštruktúru a sklady zbraní. Tieto ciele si budú pravdepodobne vyžadovať aspoň dočasnú okupáciu celej Gazy alebo jej časti. Hamas je jednoducho na mnohých miestach príliš zakorenený na to, aby na jeho potlačenie stačili iba bomby a nálety,“ napísali odborníci pre Foreign Affairs.

Byman a Jones zdôrazňujú, že obsadenie Gazy bude veľmi zložité. "Izraelské sily sa budú musieť zapojiť do mestského boja od domu k domu proti nepriateľovi, ktorý je dobre pripravený a odhodlaný prinútiť útočníkov, aby zaplatili za každý centimeter postupu. Pokrok bude pomalý a boje budú kruté. Izrael bude musieť použiť ohromnú palebnú silu, aby dosiahol zásadné zisky a dosiahol svoje ciele. V tomto procese môže zabiť obrovské množstvo civilistov,“ uviedli analytici.

Hustota zaľudnenia v Gaze je podľa niektorých zdrojov viac ako 9 900 ľudí na štvorcový kilometer. "Aj keby Hamas nevyužíval civilistov ako ľudské štíty, pre izraelské ozbrojené silu bude náročné obmedziť obete medzi obyvateľmi. V husto zaľudnenom mestskom prostredí Gazy bude zložité zasiahnuť výlučne militantov. Situáciu tiež sťažuje odlíšenie teroristov a ich podpornej siete od civilistov. Izraelskí vojaci, ktorí budú strieľať na Hamas, budú pod mimoriadnym tlakom a budú musieť robiť rýchle rozhodnutia s nedokonalými informáciami o tom, kam zaútočiť,“ tvrdia Byman a Jones.

Experti pripomenuli, že pri operáciách proti radikálom v minulosti Izrael pomáhal poskytovať humanitárnu pomoc palestínskym občanom. Hoci sa o to môže pokúsiť znovu, bude to oveľa ťažšie vzhľadom na predpokladaný rozsah zásahu proti teroristom.

"Izrael sa už nesnaží iba jednoducho oslabiť schopnosti Hamasu fungovať. Usiluje sa ho opätovne odstrašiť, no ak berieme do úvahy straty, ktoré Izrael utrpel, podarí sa to len za veľmi vysokú cenu. Zásah v Gaze určite povedie k rozsiahlemu zničeniu mesta vrátane civilnej infraštruktúry. Útoky a pozemné boje pravdepodobne z dlhodobého hľadiska poškodia zdravotnú starostlivosť, distribúciu potravín a ďalšie základné systémy. Gaza je v kríze, ktorá sa bude ešte viac zhoršovať,“ skonštatovali odborníci.

Analytici oceňujú schopnosti izraelských vojakov bojovať v mestách, čo sa naučili počas dlhodobých operácií na Západnom brehu Jordánu.

"No takáto vojna je ťažká aj pre tie najlepšie armády. Obrancovia v mestách majú aspoň na začiatku takmer vždy taktickú výhodu a izraelskí vojaci budú čeliť hrozbám od ostreľovačov, improvizovaných výbušných zariadení, samovražedných atentátnikov, protitankových rakiet, raketových granátov a bezpilotných lietadiel. Pri otvorenom pôsobení v uliciach Gazy budú vojaci vystavení priamej a nepriamej paľbe. Takže sa namiesto toho budú sťahovať z domu do domu a všade, kde to bude možné, budú vytvárať takzvané myšie diery. Je to ťažkopádny proces, pri ktorom sa vojaci prebíjajú cez diery do stien, aby mohli postupovať,“ vysvetlili Byman a Jones.

A potom sú tu tunely. "Hamas ich už roky úspešne využíva na pašovanie tovaru a bojovníkov do Gazy, z nej a okolo Gazy. Izraelské ozbrojené sily zničili časť tejto infraštruktúry, ale nikdy nie celú, a zvyčajne sa sústredili na tunely blízko hraníc. Tentoraz sa Izrael bude musieť viac zamerať na rozsiahle podzemné siete v samotnej Gaze. Ak to bude tak ako v minulosti, bojovníci Hamasu použijú tieto tunely na to, aby ukryli svojich lídrov, a na to, aby sa dokázali náhle vynoriť z chrbtom útočiacich vojakov, čo im umožní prepadávať, unášať a zabíjať izraelské jednotky,“ varovali experti.

Viacero fáz

Ako by teda operácia v Gaze z pohľadu Izraela mala vyzerať?

"Začne sa to tak, a to sa už deje, že oblasť pokryjú spravodajské, sledovacie a prieskumné prostriedky vrátane dronov a sledovacích lietadiel s pokročilými senzorovými schopnosťami. Izrael dúfa, že tieto aktivity pomôžu armáde poskytnúť vnútorný pohľad na domy a poschodia, ktorými budú musieť vojaci prejsť, keď budú postupovať. Izraelské ozbrojené sily doplnia tieto dáta spravodajskými informáciami od ľudí, zo satelitov a z iných zdrojov. Armáde to pomôže identifikovať pozície Hamasu a vyhnúť sa prepadnutiam,“ ozrejmili odborníci. „Izraelské sily už útočia na Hamas delostrelectvom a lietadlami a uskutočnia podobné útoky s dronmi. Izrael vyslal niekoľko tímov špeciálnych jednotiek do Gazy, ktoré sa pravdepodobne usilujú zabiť vodcov Hamasu a zachrániť väzňov. Nakoniec, po oslabení vojenských schopností teroristov, sa izraelské sily pomaly presunú do Gazy pomocou pechoty prepravovanej obrnenými transportérmi a podporovanej tankmi Merkava a buldozérmi. Budú postupovať opatrne, aby sa vyhli obetiam na vlastnej strane, a nebudú váhať strieľať, keď zaznamenajú hrozbu,“ napísali Byman a Jones.