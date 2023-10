ONLINE: Útoky na Gazu pokračujú, zo severu ušlo už 600-tisíc Palestínčanov

Najdôležitejšie udalosti Zo severu Pásma Gazy na juh ušlo už 600-tisíc Palestínčanov

5:30 Izrael v noci na pondelok pokračoval v útokoch na Pásmo Gazy a juh Libanonu, kde mieri na ciele radikálneho hnutia Hizballáh. Úrad pre koordináciu humanitárnych záležitostí OSN (OCHA) medzitým podľa serveru BBC News varoval, že zásoby pohonných látok v nemocniciach v Gaze vydržia len 24 hodín, a potom budú zdravotnícke zariadenia bez elektriny, čo ohrozí životy tisícov pacientov. Generálny tajomník OSN António Guterres uviedol, že Blízky východ je na hrane priepasti.

Izraelská armáda podľa Reuters oznámila, že po jej výzve, aby civilisti opustili severnú časť Gazy a presunuli sa na juh, tak urobilo na 600 000 Pales­tínčanov.

O izraelských útokoch informoval server denníka The Times of Israel, podľa ktorého Izrael v Libanone zasiahol „vojenskú infraštruktúru“ Hizballáhu. V Pásme Gazy si Izrael podľa všetkého pripravuje pôdu pre pozemnú inváziu, ktorej cieľom je zničiť politické a vojenské vedenie Hamasu, ktorý stál za masakrami Izraelčanov zo 7. októbra. Odvtedy ozbrojenci na Izrael z Gazy podľa údajov armády vypálili vyše 6 000 rakiet.

Situácia pre 2,3 milióna Palestínčanov v Gaze, ktorí nemajú z úzkeho pobrežného pása o veľkosti menšej ako Praha kam uniknúť, je podľa medzinárodných organizácií kritická. Úrad OSN pre palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA) uviedol, že kríza je taká, že už nie je naďalej schopný poskytovať humanitárnu pomoc.

„Boli zabité tisícky ľudí, vrátane žien a detí. V Gaze sa už dokonca míňajú vrecia na mŕtvoly,“ uviedol šéf UNRWA Philippe Lazzarini. Podľa agentúry Reuters úrady v Gaze zvažujú, že budú kopať masové hroby.

Aspoň trochu zlepšiť situáciu by mohlo otvorenie hraničného priechodu Rafáh medzi Egyptom a Pásmom Gazy, kadiaľ by do inak úplne uzavretej oblasti mohla začať prúdiť humanitárna pomoc. Americká televízia ABC News uviedla, že by prechod mal byť na niekoľko hodín otvorený. Z Gazy by tadiaľ mali mať možnosť odísť cudzinci.

Server The Times of Israel zase uviedol, že Biely dom vymenoval diplomata Davida Satterfielda za osobitného splnomocnenca pre humanitárne otázky na Blízkom východe. Má viesť americkú diplomaciu s cieľom naliehavo riešiť humanitárnu krízu v Gaze. Cestu do Izraela medzitým zvažuje americký prezident Joe Biden.

OCHA varovala pred dopadmi nedostatku elektriny, ktorej dodávky do Gazy Izrael pred niekoľkými dňami zastavil. Navyše pre nedostatok paliva nefunguje ani tunajšia jediná elektráreň a rovnaký osud teraz môže postihnúť aj miestne nemocnice. „Vypnutie záložných generátorov by ohrozilo životy tisícov pacientov,“ uviedla OCHA.