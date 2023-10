ONLINE: Bude Avdijivka druhý Bachmut? Rusi chcú dobyť symbol ukrajinského odporu

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 600 dní Nemecké rakety Taurus by našli Rusov všade. Zničí nimi Ukrajina Kerčský most? Video Nemecké rakety Taurus zasiahnu cieľ až na 500 kilometrov a pokladajú ich za ničiteľov mostov. / Zdroj: Bundeswehr

Čítajte viac 599. deň: Putin hlási úspechy na všetkých frontoch, Ukrajina podľa neho chystá nové útoky

7:30 Mesiace sa ruská armáda sústreďovala na obranu pred tvrdošijnou, ale pomaly postupujúcou ukrajinskou protiofenzívou, od 9. októbra však uskutočňuje vlastnú útočnú operáciu, píše britský The Economist. Jej cieľom je silno opevnené východné frontové mesto Avdijivka v ukrajinských rukách, ktoré sa nachádza neďaleko Donecka, ten zase ovláda Rusko.

Ide o jednu z najväčších operácií Ruska od uplynulej jari a vyzerá to ako snaha vytvoriť kotol, v ktorom sa ocitnú ukrajinskí obrancovia a zároveň vrátiť iniciatívu bojov na ruskú stranu.

Či sa to stane hlavným ťahúňom čerstvej ruskej ofenzívy, je príliš skoro určiť, uviedol The Economist. Niet pochýb o tom, že Rusko vyčlenilo značné zdroje na svoj najnovší útok. Ukrajinskí predstavitelia tvrdia, že na Avdijivku poslali až tri prápory. Podporujú ich tanky, bojové vozidlá pechoty a lietadlá spúšťajúce na diaľku vysoko presne navádzané „kĺzavé bomby“. Andrij Jermak, ktorý vedie kanceláriu ukrajinského prezidenta, na Twitteri napísal: „Rusi týmto smerom vrhli veľa síl. Stavili na kvantitu“.

Rovnako ako Ukrajina počas leta považovala rozbitie dobre pripravenej ruskej obrany za mimoriadne ťažké, zdá sa, že aj Rusi sú tvrdo trestaní za útok na Avdijivku, podotkol The Economist a citoval zdroje, ktoré hovoria o značných ruských stratách.

Keď obrnené kolóny začnú postupovať, najskôr ich spomalia mínové polia a potom ich zasiahne delostrelecká paľba riadená dronmi, uvádza ďalej The Economist. Ruské územné zisky sa zatiaľ odhadujú na menej ako dve míle štvorcové. Volodymyr Zelenskyj napísal na sieti Telegram: „Avdijivka. Držíme našu zem. Je to ukrajinská odvaha a jednota, ktoré určia, ako sa táto vojna skončí."

Strata Avdijivky by bola ranou pre ukrajinskú morálku. Rovnako ako predtým Bachmut, aj mesto, ktoré je teraz v troskách s 30 000 dávno evakuovanými občanmi, sa stalo akýmsi symbolom ukrajinského odporu. Od roku 2014 odolávala osem rokov útokom separatistov podporovaných Ruskom. Za posledných 18 mesiacov odolala sérii útokov a masívneho delostreleckého bombardovania ruskými silami. V apríli ruské pokusy o obkľúčenie mesta uspeli len čiastočne, so ziskami na jeho severe a východe. V reakcii Ukrajina vyslala do oblasti zálohy a zriadila nové a dobre opevnené obranné pozície. Tie sa nachádzajú vedľa 200 metrov vysokej skládky popola, vytvorenej Koksárenským a chemickým závodom Avdijivka (pred vojnou jeden z najväčších producentov koksu v Európe), ktorá sa týči nad bojiskom. Kto ju ovláda, zatiaľ nie je jasné. Tvrdenia ruských blogerov, že je to ruská armáda, nie sú podľa amerického Inštitútu pre štúdium vojny ničím potvrdené.

Boj o koksovňu a skládku popola bude v najbližších dňoch pravdepodobne tvrdý a krutý, uviedol The Economist. Či už Avdijivka pripadne Rusom alebo nie, stále to bude mať pravdepodobne negatívny vplyv na pokračujúcu ukrajinskú protiofenzívu na juhu. Od oslobodenia Robotyne v auguste sa tam pokrok spomalil. Západní predstavitelia sú skeptickí, že sa predné frontové línie pred príchodom zimy výrazne zmenia. Ak Ukrajina potrebuje posilniť front v Avdijivke, možno sem bude musieť presunúť časť síl. To by ešte viac znížilo šance na prielom pred príchodom zimy, dodáva The Economist.

Rusko tvrdí, že iniciatíva je na jeho strane. Ruské sily zlepšili svoje pozície takmer na celom fronte na Ukrajine, vyhlásil podľa agentúry Interfax v rozhovore prenášanom ruskou štátnou televíziou ruský prezident Vladimir Putin. Pozície ruských vojsk sa podľa neho zlepšili tak pri Kupjansku a Avdijivke na východe Ukrajiny, ako aj v Záporožskej oblasti na juhu. Ukrajinskí predstavitelia v minulých dňoch pripúšťali, že pri Kupjansku a Avdijivke Rusi intenzívne útočia a že sa tam odohrávajú urputné boje.