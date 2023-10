Šéf izraelskej tajnej služby: Nezmarili sme útok Hamasu, som za to zodpovedný

Šéf izraelskej tajnej služby Šin Bet Ronen Bar v pondelok uviedol, že je osobne zodpovedný za to, že sa nepodarilo včas varovať pred vražedným útokom radikálneho palestínskeho hnutia Hamas na južný Izrael zo 7. októbra. Podľa listu The Times of Israel (Tol) to oznámil v liste svojim zamestnancom.