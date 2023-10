Nemci rozbiehajú kontroly hraníc s Českom, budú aj na diaľniciach

Nemecko spúšťa dočasné stacionárne kontroly na hranici s Českom ešte v pondelok večer, okrem iného na diaľnici z Prahy do Drážďan. ČTK to v pondelok povedal hovorca spolkovej polície z riaditeľstva v saskej Pirne. Kontroly sa podľa polície budú týkať aj železničných spojov, predovšetkým potom vlakov na trase z Prahy do Drážďan.