Zruší Poľsko zákaz interrupcií a vráti sa k vojenskej pomoci Ukrajine? Voliči hlasovali za zmenu

Vládu v Poľsku po víkendových parlamentných voľbách pravdepodobne zostaví doterajšia opozícia. Poliaci si tak zvolili zmenu v domácej aj zahraničnej politike, cestu hľadania konsenzu, a nie konfliktu a zotrvávania na svojich postojoch za každú cenu, hodnotí riaditeľ Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Tomáš Strážay.

Na voličov nefungovala ani taktika strašenia migrantmi a sľubov zachovania štedrej plošnej sociálnej podpory štátu. Analytik od budúcej pravdepodobnej vlády očakáva výrazné konkrétne a rýchle zmeny, napríklad odpolitizovanie justície či verejnoprávnych médií, zrušenie zákazu interrupcií, či prinavrátenie k vojenskej pomoci Ukrajine. A z výsledkov volieb na Slovensku sa zdá, že to bude opačný smer akým sa vyberie naša budúca vláda. Čo by to podľa analytika znamenalo pre naše vzájomné vzťahy? Vypočujte si v podcaste denníka Pravda.

