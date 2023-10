Voľby do poľského Sejmu podľa konečných výsledkov vyhralo vládnuce PiS, vládu zrejme nezostaví

Nedeľňajšie voľby do poľského Sejmu vyhrala so ziskom 35,38 percenta hlasov vládnuca konzervatívna strana Právo a spravodlivosť (PiS). Druhá je s odstupom necelých piatich percentuálnych bodov proeurópska Občianska koalícia. Do dolnej komory poľského parlamentu sa dostalo päť politických zoskupení. Vyplýva to z konečných výsledkov hlasovania, ktoré zverejnila štátna volebná komisia.