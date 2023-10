Česká snemovňa rokuje o vyslovení nedôvery. Fialova vláda zradila občanov, vyhlásil Babiš

Vláda Petra Fialu podľa šéfa opozičného hnutia ANO Andreja Babiša zradila českých občanov a pre svoju neschopnosť a aroganciu by mala čo najskôr skončiť. Vyhlásil to na úvod mimoriadnej schôdze Poslaneckej snemovne Parlamentu (PSP) ČR, ktorú iniciovalo jeho hnutie, aby sa pokúsilo vysloviť Fialovmu kabinetu nedôveru, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Dôvodov na vyslovenie nedôvery vláde je podľa Babiša mnoho, ako príklad menoval porušovanie sľubov, zvyšovanie daní, osekávanie dôchodkov, neriešenie migrácie či málo dostupnú zdravotnú starostlivosť pre občanov. Kauza Dozimetr je podľa neho len „poslednou kvapkou“.

„Ale tým hlavným a najdôležitejším dôvodom je fakt, že premiér Fiala a celá vláda podviedla a zradila nielen svojich voličov, ale aj všetkých občanov ČR, že ničia ich život a že táto prehliadka arogancie, papalášstva a neschopnosti nás čaká ďalšie dva roky,“ vyhlásil šéf hnutia ANO s tým, že to sú dôvody, pre ktoré podľa jeho slov musí súčasná vláda skončiť čo najskôr.

Fiala dokáže podľa Babiša takmer o všetkom klamať. „Ja to nemyslím zle. To je pochvala. Lebo to je asi pre politika dôležitá vlastnosť, ktorá mne vždy chýbala,“ myslí si šéf ANO a bývalý český premiér. Dodal, že pri prejave Fialu si bude robiť čiarky pri každom jeho klamstve a manipulácii. „Dúfam, že mi bude stačiť papier,“ dodal.

Fialova vláda podľa neho nerobí pre českých občanov nič. V takmer dvojhodinovom prejave postupne hovoril o nelegálnej migrácii, nákupe stíhačiek F-35, konsolidačnom balíčku a zvyšovaní daní, o zadlžení ČR a ďalších témach.

Opozícia sa na mimoriadnej schôdzi pokúsi vysloviť vláde nedôveru už po tretíkrát v tomto volebnom období. Na to, aby sa jej to podarilo, však nemá dostatok hlasov.

Fiala: Majú strach, že sme úspešnejší

Po šéfovi hnutia ANO vystúpil pred poslancov sám Fiala. Kritika vlády opozičným hnutím ANO je podľa českého premiéra v skutočnosti závisťou a strachom z toho, že jeho kabinet je úspešnejší než predchádzajúci vedený Babišom.

„Moja vláda je vládou na svojom mieste. Úspešne meníme ČR k lepšiemu a naprávame nečinnosť či dokonca zlyhanie predchádzajúcej vlády,“ vyhlásil Fiala v reakcii. Potom postupne vymenovával 70 úspechov svojej vlády. Dodal, že kontrast medzi jeho a Babišovou vládou už nemôže byť väčší.

Foto: SITA/AP, Petr David Josek fiala Český premiér Petr Fiala v Poslaneckej snemovni Parlamentu ČR. 17. október 2023

„Zatiaľ čo naša vláda spravuje základy našej krajiny a investuje do strategických oblastí, aby sme boli pripravení na budúcnosť, tak vláda Andreja Babiša nerobila nič pre našu bezpečnosť a prosperitu a svojou nečinnosťou a chaotickými rozhodnutiami ju naopak ohrozovala,“ kritizoval šéfa ANO český premiér.

Zopakoval, že minister vnútra Vít Rakušan, pre ktorého údajnú spojitosť s kauzou Dozimetr hnutie ANO parlamentnú schôdzu iniciovalo, má jeho dôveru. S touto kauzou môže byť podľa premiéra spojený len v divokých snoch. Zato je do nej podľa jeho slov zapletená tieňová ministerka vnútra hnutia ANO Jana Mračková Vildumetzová. Fiala tiež vyzdvihol Rakušanove kroky proti nelegálnej migrácii v Európe, v čom má podľa premiéra dobré výsledky, a preto mu opozícia nemôže prísť na meno.

Podľa premiéra ďalšia mimoriadna schôdza stojí všetkých čas a energiu, ktorú mohli venovať napríklad hlasovaniu o zákonoch, ktoré pre pravidelné obštrukcie opozície v snemovni čakajú niekoľko mesiacov.

Korupčná kauza Dozimetr

Mimoriadnu schôdzu iniciovalo opozičné hnutie ANO expremiéra Babiša. Dôvodov na vyslovenie nedôvery Fialovmu kabinetu je podľa šéfky poslaneckého klubu ANO Aleny Schillerovej viacero. Tým posledným je skutočnosť, že premiér napriek opakovaným výzvam hnutia neodvolal Víta Rakušana z postu ministra vnútra.

Hnutie ministrovi vyčíta, že v minulosti používal šifrovaciu mobilnú aplikáciu, akú mali aj obvinení v korupčnej kauze Dozimetr. Išlo o manipulácie s verejnými zákazkami na pražskom magistráte. Rakušan uviedol, že telefón použil dvakrát a od nástupu do funkcie ho už nepoužil.

Podľa ministra nejde o skutočnú kauzu, ale len o zámienku opozície zvolať schôdzu o vyslovení nedôvery vláde. Patrí to k opozičnej práci a nie je tom nič neobvyklé, dodal. „My na tej schôdzi chceme obhájiť dobrú prácu vlády,“ avizoval minulý týždeň. Rovnaký zámer potvrdila v pondelok aj predsedníčka PSP Markéta Pekarová Adamová, šéfka koaličnej TOP 09.

Hnutie ANO prišlo s výzvami na odvolanie Rakušana po informáciách denníka Mladá fronta DNES, že šéf rezortu vnútra používal šifrovaný telefón s aplikáciou CryptoCult. Takto šifrovaný mobil mal údajne aj bývalý minister školstva za STAN Petr Gazdík, ktorý vo funkcii skončil pre svoje kontakty s podnikateľom Michalom Redlom, známym z kauzy Dozimetr.