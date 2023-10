Tvrdý úder na ruské základne. Rusi prišli o deväť vrtuľníkov a desiatky vojakov, tvrdí Kyjev

Ukrajinské sily podnikli v noci na dnes útok na letisko v okupovanom Berďansku a Luhansku. Rusom mali zničiť deväť vrtuľníkov rôznych typov, bližšie nespresnenú špeciálnu techniku a odpaľovacie zariadenia protivzdušnej obrany, poškodili vzletové a pristávacie dráhy a vyhodili do povetria sklady munície, píšu ukrajinské médiá s odvolaním sa na komuniké špeciálnych síl.

Muničný sklad v Berďansku vybuchoval do štyroch do rána, detonácie v Luhansku pokračovali až do jedenástej, uviedol denník Ukrajinska pravda. Rusi prišli tiež o desiatky vojakov, ktorých telá vyslobodzujú z trosiek, napísala agentúra Unian.

Ukrajina na protiofenzívu potrebuje viac rakiet. Dodajú ich USA?

Ukrajinci k útokom na letisko prvýkrát použili americké rakety ATACMS, ktorých menší počet nedávno tajne dodali Spojené štáty, napísal na svojom webe americký portál The Wall Street Journal s odvolaním sa na „osoby oboznámené s touto záležitosťou“. Prvý ukrajinský útok raketami ATACMS potvrdil nemenovaný americký predstaviteľ tiež podľa agentúry AP. O útokoch na letisko sa podľa BBC spomínajú ruskí blogeri, ale ruská strana ich oficiálne nepotvrdila.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v správe o rokovaní ukrajinského vrchného velenia poďakoval „niektorým partnerom za účinné zbrane, ako sme sa dohodli“.

Ukrajinské špeciálne sily o operácii nazvanej Dragonfly (Vážka) uviedli, že dostali informáciu, že nepriateľ používa letisko v okupovanom Berďansku a Luhansku a že na letiskách zhromaždil množstvo leteckej a špeciálnej techniky a zásoby munície. Informáciu preverili a po jej potvrdení odovzdali nevyhnutné údaje jednotkám ozbrojených síl. Výsledkom bol palebný prepad v noci na dnes a značné straty nepriateľa.

,,Ruský Mi-8 bol zostrelený. Skvelá práca 25. výsadkovej brigády. Dobre horí. Výborne, bojovníci," komentoval zničenie ruskej helikoptéry veliteľ pozemných síl ukrajinskej armády generál Olexandr Syrskyj.

Hovorca ukrajinského letectva Jurij Ihnať podľa denníka uviedol, že nemá k dispozícii informácie, čo, ako a čím bolo zničené na letiskách, ale vysvetlil, že zničenie nepriateľských vrtuľníkov určite pomôže Ukrajine, pretože ruské bojové vrtuľníky ustavične operujú v bezprostrednej blízkosti frontovej línie, kde môžu ničiť ukrajinskú obrnenú techniku.

Server BBC News na svojom ruskojazyčnom webe napísal, že niektorí proruskí blogeri už označili ukrajinský úder po letiskách za najsilnejší od začiatku vojny, ktorá prepukla pred 601 dňom. Sám fakt útoku ruská strana oficiálne nepotvrdila a informáciu ukrajinských špeciálnych síl je ťažké potvrdiť, pretože ruské zdroje nezverejnili žiadne údaje a satelitné snímky letísk po nálete doteraz nie sú dostupné v otvorených zdrojoch.

Podľa tvrdení ruských blogerov Ukrajinci na letisko zaútočili americkými raketami ATACMS, o ktoré Kyjev žiadal Washington minimálne od vlaňajšieho leta, priame dôkazy ale nie sú. Podľa telegramového kanála Rybar boli tieto závery vyvodené na základe odhadu trajektórie letu rakiet a ich rýchlosti. BBC pripustila, že je možné, že útok bol podniknutý raketami, ktorých dráha letu sa líši od striel s plochou dráhou letu Storm Shadow/SCALP, ktoré Ukrajine poskytla Británia a Francúzsko.

USA o odovzdaní rakiet ATACMS Ukrajine doteraz neinformovali, ale určiť typ rakety podľa dráhy ich letu a rýchlosti je možné, pripomína BBC. ATACMS sú schopné prekonať vzdialenosť až 300 kilometrov. Ukrajina k pozemným útokom predtým používala aj upravené rakety S-200, pôvodne určené pre protileteckú obranu, ktoré tiež majú veľký dolet. A aj raketa Točka-U dokáže uletieť viac ako 100 kilometrov, čo je približne vzdialenosť oboch letísk od frontu, dodala BBC. Odhadla, že ruská armáda sa zrejme postará o posilnenie protivzdušnej obrany letísk a podobných objektov.