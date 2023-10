Rovnocenní súperi: Tusk sa vrátil do Poľska, aby porazil muža s mačkou

Donald Tusk vládol v Poľsku v rokoch 2007 až 2014. Teraz sa opäť chystá do premiérskeho kresla.

Kaczyńského nevýhra

Samozrejme, z formálneho hľadiska je víťazom Kaczyński ako líder populisticko-konzervatívnej Zjednotenej pravice. Za tú hlasovalo 35,38 percenta voličov. Tuskova stredopravicová Občianska koalícia dostala 30,7 percenta hlasov a skončila druhá.

Expert o voľbách v Poľsku: S politikou Fica a Orbána k Rusku nebude V4 fungovať Video Zdroj: TV Pravda

No Kaczyńskému výhra nestačí na to, aby mal v 460-člennom Sejme väčšinu. Tú dokážu vytvoriť tuskovci so 157 mandátmi, ku ktorým sa pridá Tretia cesta (65 kresiel) a Ľavica (26 poslancov). Spolu majú tieto opozičné bloky v dolnej komore parlamentu prevahu 248 zákonodarcov.

Tuska to predurčuje na pozíciu budúceho premiéra. Vyzerá to však tak, že si bude musieť chvíľu počkať. Ako pripomenula agentúra Reuters, prezident Andrzej Duda ešte pred voľbami povedal, že prvú šancu na zloženie vlády dostane víťaz volieb. Uvidí sa, či sa to naozaj stane, ale ak áno, dá sa predpokladať, že hlava štátu dá Kaczyńskému toľko času, koľko bude od nej šéf vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS) žiadať. Duda bol v minulosti členom PiS.

"Stále plánujú. Urobia všetko pre to, aby sa nevzdali moci,“ varoval pre portál Wirtualna Polska bývalý poľský prezident Lech Walesa.

Politické príležitosti

Napriek tomu však najsilnejšie karty drží v rukách Tusk. Počas komunizmu sa zapojil do podpory opozičného hnutia Solidarita. Podobne to bolo v prípade o niečo staršieho Kaczyńského, ktorý vyvíjal aktivity proti režimu už v 70. rokoch. Bol členom Výboru robotníckej obrany, čo bola prvá väčšia protikomunistická organizácia v strednej a vo východnej Európe.

Poľsko po páde diktatúry ponúklo Tuskovi a Kaczynskému politické príležitosti. Jaroslaw a jeho dvojča Lech založili PiS v roku 2001. V tom čase zase Tusk stál pri zrode Občianskej platformy (PO). Po voľbách v septembri 2005 to chvíľu vyzeralo tak, že by sa obaja politici mohli ocitnúť spolu vo vláde. Strana PiS hlasovanie vyhrala a Občianska platforma skončila druhá. Právo a spravodlivosť však nakoniec uprednostnilo populistickú koalíciu so Sebaobranou a s Ligou poľských rodín.

Ešte výraznejšie sa Tusk a Jaroslaw Kaczyński rozišli v názoroch, keď sa v októbri 2005 šéf Občianskej platformy postavil v prezidentskom súboji proti Lechovi Kaczyńskému. Tieto voľby prehral, ale v parlamentnom hlasovaní v roku 2007 už zvíťazil. Tusk bol potom poľským premiérom až do roku 2014. V tom čase sa jeho vzťah s Jaroslawom Kaczyńským iba zhoršoval, k čomu prispela aj tragédia pri Smolensku. Pri tomto ruskom meste dňa 10. apríla 2010 padlo lietadlo, na ktorého palube bol Lech Kaczyński. Celkovo vtedy zahynulo 96 ľudí.

"Zničili ste ho, zavraždili ste ho, ste ničomníci,“ vyhlásil v parlamente Jaroslaw Kaczyński po smrti svojho brata na adresu Občianskej platformy.

Tusk sa v roku 2014 stal predsedom Európskej rady. Kým on sa dostal na vrchol európskej politiky, jeho rival bol úspešný doma. V roku 2015 dotiahol stranu PiS Kaczyński k víťazstvu vo voľbách. Premiérom sa nestal, lebo to sám nechcel, ale bol to on, kto ťahal za nitky politiky v Poľsku. Na upevnenie moci zameral Kaczyński všetku svoju energiu. A keďže nemal vlastnú rodinu, médiá čoraz častejšie pripomínali, že jeho hlavným spoločníkom je mačka.

"Namiesto toho, aby som počúval ďalšie príbehy o realite, ktorá neexistuje, čítal som si,“ reagoval v roku 2018 Kaczyński na situáciu, keď ho v parlamente vyfotili, ako má v rukách knihu Atlas mačiek. Zákonodarný zbor vtedy debatoval o zmenách justičného systému v Poľsku, za ktoré vládu PiS dlhodobo kritizuje Európska komisia.

Správny moment

Pred voľbami sa Kaczyński a Tusk nestretli v žiadnom priamom súboji. Šéf PiS neprišiel ani do hlavnej politickej debaty, zastupoval ho premiér Mateusz Morawiecki. Právo a spravodlivosť sa usilovalo Tuska vykresliť ako zdroj hlavných problémov Poľska. Krajinu je vraj ochotný predať Nemecku a Bruselu a je slabý na Rusko.

"Kaczyński v Tuskovi videl rovnocenného súpera. Preto na neho reagoval tak, ako sme videli,“ povedal pre Pravdu Tomáš Strážay, riaditeľ Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. "Tusk dokázal zmobilizovať voličov Občianskej platformy. Tá pred návratom svojho spoluzakladateľa z európskej scény riešila, že jej chýba osobnosť, ktorá by ju zjednotila. Azda s výnimkou varšavského primátora Rafala Trzaskowského žiadny z lídrov PO medzi voličmi nezarezonoval natoľko, aby sa mohla táto strana stať vyzývateľom PiS. Myslím si, že Tusk prišiel v správnom momente. Dokázal PO skonsolidovať a vytvoril priestor na dialóg s predstaviteľmi iných subjektov, ktoré sa zlúčili v Občianskej koalícii. Stál i za myšlienkou rozhovorov so zástupcami ďalších opozičných strán. V tomto kontexte sa prejavili Tuskove skúsenosti,“ vysvetlil Strážay.

"Dôležité je, že Občianska koalícia sa dostala cez 30 percent. Prieskumy pred voľbami skôr naznačovali, že jej výsledok bude nižší. Znamená to, že Tusk má pozíciu silného lídra, a týmto výsledkom si vypýtal kreslo premiéra. Ťažko ho teraz niekto môže spochybniť. Na druhej strane je Tusk starým matadorom poľskej politiky a jeho vlády boli spojené i so škandálmi a aférami. U časti verejnosti ho to v budúcnosti ešte môže poškodiť,“ reagoval pre Pravdu český expert na Poľsko Josef Mlejnek z Karlovej univerzity.