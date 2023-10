Orbán podal Putinovi ruku. Je na nej krv, znie z Bruselu

Orbán je prvý líder niektorej z krajín EÚ, ktorý trestne stíhanému ruskému prezidentovi stisol pravicu. Putina Medzinárodný trestný súd na jar tohto roku obvinil z únosu tisícov ukrajinských detí, ktorých okupanti zavliekli do Ruska. Od 24. februára 2022, keď šéf Kremľa rozpútal totálnu vojnu proti Ukrajine, s ním do utorka zoči-voči hovoril len rakúsky kancelár Karl Nehammer. Ten vlani v apríli svoju cestu do Moskvy v rozhovore pre CNN obhajoval slovami, že sa tam vybral, aby sa „pozrel prezidentovi Putinovi do očí a konfrontoval ho s tým, čo videl na Ukrajine“.

Orbán na rozdiel od Nehammera ako azda posledný z európskych politických lídrov do Kyjeva od začiatku ruskej agresie neprišiel. Bol však jedným z posledných lídrov z EÚ, ktorého Putin tesne pred začatím invázie prijal v Kremli. Od februára 2022 mal maďarský premiér v sérii dovtedy každoročných stretnutí s ruským prezidentom pauzu. Vlani začiatkom septembra sa síce v Moskve zúčastnil na pohrebe niekdajšieho sovietskeho prezidenta Michaila Gorbačova, ako však tvrdí, s Putinom sa vtedy osobne nestretol. Iba spolu telefonovali.

Foto: SITA/AP, Mikhail Klimentyev Viktor Orbán / Vladimir Putin / Maďarský premiér Viktor Orbán (vpravo) a ruský prezident Vladimir Putin diskutujú počas stretnutia v Moskve 1. februára 2022

V Pekingu si Putin pustil Orbána bližšie k telu ako pred vyše rokom a trištvrte v Moskve. Tentoraz ich nedelil ozrutný vyše šesť metrov dlhý stôl, ktorým sa v čase covidovej pandémie šéf Kremľa bránil pred možnou nákazou. Stisli si aj pravice, čo vidno na záberoch, ktoré zverejnil kremeľský web i Orbán na svojom facebookovom účte.

Ešte srdečnejšie sa zvítali obe delegácie, ktoré sa pod vedením šéfov diplomacií Sergeja Lavrova a Pétera Szijjártóa zúčastnili na rokovaní lídrov.

Kremeľskí propagandisti tieto priateľské gestá s neskrývaným nadšením privítali ako dôkaz, že Rusko zďaleka nie je tak medzinárodne izolované, ako by si Západ želal.

„Členovia ruskej a maďarskej delegácie sa na stretnutí v Pekingu šťastne a priateľsky objímajú. Toto objatie spôsobí v Bruseli výbuch hnevu voči Maďarsku a Orbánovi a voči šéfovi maďarského ministerstva zahraničných vecí,“ komentoval zverejnené video na Telegrame politológ Sergej Markov.

Televízny korešpondent Pavel Zarubin, prominentný člen novinárskeho sprievodu Putina, poukázal na ďalší detail dokumentujúci servilný vzťah maďarskej vlády voči Kremľu. Na svojom telegramovom kanáli zverejnil krátke video, kde vidno kolónu áut maďarského premiéra pred Putinovým pekinským sídlom.

„Niektorí západní politici by mohli mať z týchto obrázkov život ohrozujúci infarkt,“ neskrýval škodoradosť Zarubin. „Líder európskej krajiny, predseda vlády Maďarska, prišiel rokovať s Putinom. A čo je dôležité, stretnutie nebolo organizované v dejisku summitu, ale Orbán prišiel priamo do Putinovej rezidencie.“

To, že Putin i Orbán prijali pozvanie na summit venovaný desiatemu výročiu čínskeho projektu novej hodvábnej cesty, bolo známe už minulý mesiac. Denník Népszava na to už vtedy upozornil s poznámkou, že „ich cesty by sa v Pekingu mohli prekrížiť“. Tlačový odbor maďarskej vlády však na otázku, či sa plánuje ich stretnutie, neodpovedal. A prípravu schôdzky do poslednej chvíle utajoval aj Kremeľ. Jeho hovorca Dmitrij Peskov na priamu otázku, či sa chystá bilaterálna schôdzka Putin – Orbán, minulý týždeň, keď sa ruský prezident prvý raz od vydania haagskeho zatykača odvážil opustiť Rusko, v kirgizskom Biškeku pre agentúru TASS povedal: „Nie, zatiaľ to nie je plánované.“ To, že sa v Pekingu uvidia, však nevylúčil: „Zúčastnia sa na jednom podujatí, takže všetci účastníci budú tak či onak komunikovať,“ zahmlieval.

Putin Maďarsko použil ako príklad, že ani vojna proti Ukrajine nepostavila proti Rusku celú Európsku úniu. „Vzhľadom na súčasné geopolitické podmienky sú možnosti udržiavať kontakty a rozvíjať vzťahy veľmi obmedzené. Je ale uspokojivé, že udržiavame vzťahy s mnohými európskymi krajinami a Maďarsko je jednou z nich,“ citoval ho web Kremlin.ru.

Podľa videa zo stretnutia, ktoré zverejnila agentúra TASS, Orbán nezostal nič dlžný svojej povesti najoddanejšieho obhajcu ruských záujmov v EÚ či priamo „Putinovho trójskeho koňa“, ako ho označujú jeho kritici. „Zrátal som to: od roku 2009 sme sa stretli už po trinásty raz,“ povedal maďarský premiér ruskému prezidentovi. „Boli to ťažké stretnutia, ale nikdy také ťažké ako toto – ešte nikdy sme neboli v takej zložitej situácii,“ vyhlásil a dodal: „Maďarsko sa nikdy nechcelo púšťať do konfrontácie s Ruskom, naopak, cieľom Maďarska bolo vždy nadväzovanie a vzájomné rozširovanie najlepších kontaktov.“

Orbán pomenoval aj to, čo podľa neho napriek dobrým úmyslom Budapešti komplikuje jej vzťahy s Moskvou. Ako upozornil web magazínu HVG, použil pri tom terminológiu Kremľa, ktorý inváziu na Ukrajine označuje výrazom „špeciálna vojenská operácia“ a domácich kritikov agresie, ktorí ju nazvú vojnou, posiela do väzenia.

„V dôsledku vojenskej operácie a sankcií naše vzťahy, žiaľ, veľmi utrpeli,“ vyhlásil maďarský premiér. Putina však ubezpečil, že "sa Maďarsko vynasnaží zachrániť, všetko čo sa dá, pričom osobitne vyzdvihol dodávky ruského plynu a ropy a spoluprácu v jadrovej energetike.

Budapešť už od začiatku ruskej agresie kladie v EÚ prekážky pri prijímaní nových sankcií voči Moskve a pri schvaľovaní pomoci Kyjevu. V snahe získať súhlas Budapešti s ďalšou pomocou Ukrajine vrátane začatia rokovaní o jej členstve v EÚ Brusel podľa agentúry Reuters zvažuje uvoľnenie miliárd eur pre Maďarsko, ktoré boli zmrazené pre porušovanie pravidiel právneho štátu.

Potvrdenie úzkych vzťahov medzi Maďarskom a Ruskom znova podráždilo viacerých európskych politikov. „Na rukách má ukrajinskú krv, na mysli zničenie Európy,“ napísal na bývalom Twitteri bývalý belgický liberálny premiér Guy Verhofstadt. „Samozrejme, Putin je Orbánov najlepší priateľ,“ dodal.