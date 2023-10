Vojenskí experti The Independent: Na Ukrajine sa rysuje pat aj v roku 2024

Oneskorenie západnej vojenskej pomoci poskytlo Moskve čas na vybudovanie silne opevnenej obrany, ktorá do značnej miery odolala mesiacom intenzívnych útokov – a obmedzenia v munícii a výzbroji teraz znamenajú, že obe armády môžu mať problém udržať súčasné tempo vojny, domnievajú sa podľa The Independent niektorí analytici.

Vzhľadom na konflikt na Blízkom východe, ktorý pravdepodobne ešte viac pred prezidentskými voľbami v USA v novembri 2024 našponuje situáciu Washingtonu, najväčšieho podporovateľa Ukrajiny, stratégiou ruského prezidenta Vladimira Putina môže byť zachovať súčasný stav frontovej línie a čakať, tvrdia experti.

Ukrajinci odpaľujú taktické strely ATACMS dodané z USA Video

Počasie už čoskoro utlmí útočné snahy na Ukrajine. „Nedošlo k prielomu, došlo k taktickým ziskom, operačným ziskom na nízkej úrovni – ale nie strategickým,“ uviedol Patrick Bury z University of Bath, bývalý analytik NATO a kapitán britskej armády. Leto podľa neho ukázalo, že Ukrajina môže bojovať na úrovni roty (približne sto vojakov), ale pri vyššej úrovni nemajú skúsenosti, ako skoordinovať pohyby väčších jednotiek. Aby ste mali šancu vo veľkom manévrovať, potrebujete vzdušnú prevahu. Lietadlá F-16 má Kyjev dostať až v budúcom roku a Rusi majú sofistikované vzdušné sily.

Preto podľa neho, „ak nepríde k výraznému rozšíreniu balíkov výcviku, nových zbraní a vybavenia, vyzerá to tak, že v roku 2024 bude tak trochu patová situácia“ – s pravdepodob­nosťou, že k nejakým významným posunom môže prísť mimo bojiska, dodal pre The Independent.

Prišli, videli, víťazia. Rusov ničia francúzske húfnice Caesar Video

Frank Ledwidge, bývalý vojenský spravodajský dôstojník, ktorý teraz pôsobí na univerzite v Portsmouthe, súhlasil, že je na bojisku patová situácia. Pýta sa, či by nejaká taktika vôbec fungovala, keď Ukrajina nemala prevahu voči brániacim sa Rusom tri ku jednej.

„V najzákladnejších vojenských algoritmoch potrebujete útočný pomer tri ku jednej a Ukrajinci nič také nemajú,“ povedal pre The Independent. „Takže bez akejkoľvek významnej zmeny v tomto pomere síl nie je dôvod predpokladať, že budúce operácie budú iné,“ dodal. Varoval, že „nie sú žiadni hráči, ktorí by boli schopní zmeniť hru“, ani F-16. Prirovnal situáciu k západnému frontu v roku 1917: „Prielomy sa v prvej svetovej vojne nakoniec dosiahli, ale až keď prišli Američania s dvoma miliónmi vojakov.“ Kým nebude mať niekto odvahu povedať, že je veľmi nepravdepodobné, aby Ukrajina získala späť všetku okupovanú zem, bude to pokračovať, uviedol pre The Independent.

James Nixey, riaditeľ programu think-tanku Chatham House pre Rusko a Euráziu, povedal: „Zdá sa, že smerujeme k bitke o Krym“. Aj keď Rusko podľa neho nastavilo svoje hospodárstvo i spoločnosť „na takmer totálny vojnový stav“, čo môže pomôcť pri nedostatku munície, súhlasí s tým, že významné zmeny situácie na Ukrajine sa stanú „mimo ihriska“. Putin všetko stavil na návrat Donald Trumpa, domnieva sa. Aj keď sa USA pripravujú, že zvládnu pomoc pri dvoch vojnách, situácia na Blízkom východe môže spôsobiť, že koláč pre Ukrajinu bude menší.

Experti sa zhodujú, že patová situácia Putinovi vyhovuje. „Putinovou stratégiou je len čakať,“ povedal Bury. „Putin zahral majstrovský ťah – v podstate použil jadrovú hrozbu, aby spomalil a rozsekal pomoc Ukrajine. To je účinok, ktorý to malo,“ dodal pre The Independent.