Nech už vojna v Gaze dopadne akokoľvek, Netanjahuov súdny deň sa blíži

Jednému z ministrov izraelskej vlády bol odmietnutý vstup na návštevu ranených v nemocnici. Na osobného strážcu ďalšieho ministra pozostalý vylial kávu. Tretej ministerke ľudia nadávali do "zradkýň" a "hlupane", keď prišla utešiť evakuované rodiny. Šokujúci masaker, ktorý 7. októbra spáchali ozbrojenci Hamasu, Izraelčanov vzájomne zblížil. K vláde, ktorá je všeobecne obviňovaná z toho, že upustila od ostražitosti a zatiahla krajinu do vojny v Gaze, a otriasa celým regiónom, však prejavujú len málo náklonnosti. Nech už to dopadne akokoľvek, premiéra Benjamina Netanjahua po rekordne dlhej politickej kariére čaká súdny deň, napísala agentúra Reuters.