Rýchla západná podpora Izraelu uškodí podpore pre Ukrajinu. Hovorí sa o konci svetového poriadku

Západná podpora izraelského odvetného útoku na Pásmo Gazy uškodila úsiliu o dosiahnutie dohody s významnými rozvojovými krajinami na odsúdení ruskej vojny proti Ukrajine, varujú niektorí predstavitelia a diplomati podľa denníka Financial Times.

Americký prezident Joe Biden and izraelský premiér Benjamin Netanyahu počas bilaterálnych rokovaní v Tel Avive 18. októbra 2023

Americký prezident Joe Biden and izraelský premiér Benjamin Netanyahu počas bilaterálnych rokovaní v Tel Avive 18. októbra 2023

Reakcia na útok islamistickej radikálnej skupiny Hamas na Izrael zo 7. októbra podľa niektorých činiteľov marí mesiace práce na vykreslení Moskvy ako globálneho vyvrheľa za porušovanie medzinárodného práva a vystavuje USA, Európsku úniu a ich spojencov obvineniam z pokrytectva.

Izrael je vo vojne. Na túto chvíľu cvičil s Američanmi.

Video

„Bitku na globálnom juhu sme definitívne prehrali,“ vyhlásil jeden z vysoko postavených diplomatov zo skupiny ekonomicky vyspelých krajín G7, kam patrí USA, Kanada, Japonsko, Nemecko, Francúzsko, Británia a Taliansko. „Všetka práca, ktorú sme s globálnym juhom (v súvislosti s Ukrajinou) vykonali, je stratená…Zabudnite na pravidlá, zabudnite na svetový poriadok. Už nás nikdy nebudú počúvať,“ dodal.

V návale mimoriadnych diplomatických návštev, videokonferencií a telefonátov boli západní predstavitelia obvinení z toho, že vo svojom zhone, aby odsúdili útok Hamasu a podporili Izrael, nehájili záujmy 2,3 milióna Palestínčanov, píšu Financial Times.

V prvých dňoch po útoku Hamasu sa niektorí západní diplomati obávali, že USA dávajú Izraelu bianko šek na útok plnou silou na Gazu. To podľa viac ako desiatky západných predstaviteľov podkopalo snahy – začaté po ruskej invázii na Ukrajinu – o dosiahnutie konsenzu s poprednými štátmi takzvaného globálneho juhu, ako sú India, Brazília alebo Juhoafrická republika, ohľadom potreby udržiavať svetový poriadok založený na pravidlách.

V rozvojovom svete sa zároveň upevnili zakorenené pozície týkajúce sa izraelsko-palestínskeho konfliktu, uviedli činitelia a varovali, že by to mohlo zmariť budúce diplomatické úsilie ohľadom Ukrajiny. Mnoho rozvojových krajín tradične podporuje Palestínčanov, pretože situáciu vnímajú prizmou sebaurčenia. Ide tiež o snahu o potlačenie svetovej dominancie USA, najdôležitejšieho podporovateľa Izraela, píše ďalej Financial Times.

Mnoho Arabov na Blízkom východe má podľa denníka pocit, že USA a ďalšie západné veľmoci nikdy neviedli Izrael k zodpovednosti za to, ako sa správa k Palestínčanom, ani nevenovali dostatočnú pozornosť brutálnym konfliktom v Sýrii, Jemene a Líbyi.

Ako chce Izrael znížiť civilné obete v Gaze? Odpovedá veľvyslanec.

Video

Čítajte viac Izraelský veľvyslanec: Hamas odsekával deťom hlavy, je horší ako Islamský štát

Rusko a jeho spojenec Čína medzitým pestujú vrelé vzťahy s Palestínčanmi. „To, čo sme povedali o Ukrajine, musí platiť aj pre Gazu. Inak stratíme všetku dôveryhodnosť,“ vyhlásil diplomat z G7. „Brazílčania, Juhoafričania, Indonézania: prečo by mali veriť tomu, čo hovoríme o ľudských právach?“ dodal.

Iba štyri týždne pred útokom Hamasu na Izrael sa vedúci predstavitelia USA, EÚ a západní spojenci zúčastnili summitu skupiny G20 v Dillí a požiadali rozvojové krajiny, aby odsúdili ruské útoky na ukrajinských civilistov v snahe presadiť rešpekt k Charte OSN a medzinárodnému prá­vu.

Mnoho západných predstaviteľov denníku povedalo, že od minulej nedele im bol predložený rovnaký argument v požiadavkách na odsúdenie odvetného útoku Izraela na Pásmo Gazy a izraelské rozhodnutie obmedziť tam dodávky vody, elektriny a plynu.

Čítajte viac Hrôza v Gaze. Zasiahol nemocnicu Hamas či Izrael? Biden sedí na sude s pušným prachom

Arabské štáty, najmä Jordánsko a Egypt, pritom podľa denníka naliehajú na západných predstaviteľov, aby pritvrdili v otázke ochrany civilistov v Pásme Gazy. „Ak označujete odrezanie od vody, potravín a elektriny na Ukrajine za vojnový zločin, potom by ste mali to isté povedať o Gaze,“ povedal jeden z arabských predstaviteľov.

Rusko, ktoré už 20 mesiacov vedie vojenskú agresiu voči Ukrajine, sa v posledných dňoch snažilo presadiť rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN odsudzujúcu násilie proti civilistom v izraelsko-palestínskom konflikte bez toho, aby spomenulo Hamas.

Dar z nebies

Eskalácii konfliktu medzi Hamasom a Izraelom sa obáva napríklad Francúzsko, ktoré verí, že Moskva v ňom vidí príležitosť, ako odčerpať americké zdroje a odviesť pozornosť od Ukrajiny, píšu Financial Times.

„Rusko má obrovský záujem na predlžovaní tohto konfliktu,“ myslí si nemenovaný západný minister zahraničia. „Povedzme si to na rovinu. Pre Rusko je to dar z nebies,“ dodal jeden z vysokých činiteľov EÚ.

„Rusko využíva krízu a hovorí: ‚Pozrite sa, globálny poriadok, ktorý bol vybudovaný po druhej svetovej vojne, pre vás nefunguje‘, pričom oslovuje jednu miliardu obyvateľov na Blízkom východe alebo v arabskom svete,“ poznamenal.

Financial Times zároveň upozorňujú, že niektoré západné vlády v posledných dňoch pozmenili tón. Európska únia a Británia oznámili zvýšenie dodávok pomoci do Pásma Gazy a britský minister zahraničia James Cleverly v snahe udržiavať kontakt s rôznymi krajinami v uplynulých dňoch hovoril so svojimi náprotivkami z Brazílie, Indonézie, Filipín, Maroka a Saudskej Arábie.