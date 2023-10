ONLINE: Biden o debatách s Izraelom: Bol som veľmi priamočiary. Medvedev hovorí o storočnej vojne

Ak môžete zmenšiť bolesť, máte to urobiť, inak stratíte dôveryhodnosť, odkázal americký prezident Joe Biden predstaviteľom Izraela v prípade humanitárnej pomoci v Gaze. Ruský politik Dmitrij Medvedev hovorí, že ak sa situácia nevyrieši vytvorením plnohodnotného palestínskeho štátu, hrozí storočná vojna alebo aj regionálny jadrový konflikt, ktorý by mohol prerásť do globálneho.

Prezident Joe Biden sa v stredu 18. októbra 2023 rozpráva s médiami na palube Air Force One počas zastávky na doplnenie paliva na leteckej základni Ramstein v Nemecku, pri ceste z Izraela späť do Washingtonu.

Najdôležitejšie udalosti Washington hovorí, že je potrebný plán pre Gazu aj po skončení vojny

Medvedev tvrdí, že konflikt by mohol prerásť do storočnej vojny či jadrového konfliktu

5:25 Podpredseda ruskej Bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev varoval, že ak sa konflikt na Blízkom východe riadne nevyrieši, môže prerásť do storočnej vojny alebo krátkej jadrovej vojny. Napísal to v článku pre denník Izvestija, z ktorého citovala agentúra TASS.

Jediným spôsobom, ako vyriešiť problém raz a navždy, je podľa ruského politika „vytvoriť plnohodnotný palestínsky štát a implementovať všetky zásadné politické rozhodnutia prijaté od roku 1947“. Podľa Medvedeva je v tejto situácii nádej na úspech iluzórna. „V súčasnosti to málokoho zaujíma, sledujú sa vojenské ciele,“ uviedol.

Alternatíva je však podstatne horšia, tvrdí Medvedev. „Vojna, ktorá potrvá ďalších sto rokov. Alebo ešte horšie: krátky konflikt s použitím jadrových zbraní regionálnymi mocnosťami s perspektívou zásahu veľkých jadrových mocností,“ povedal.

5:23 Americký prezident Joe Biden uviedol, že bol pri stredajších rokovaniach s izraelskými predstaviteľmi „veľmi priamočiary“, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc pre Palestínčanov v Pásme Gazy. Napísal to web televízie CNN. Gaza čelí od útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra kompletnej izraelskej blokáde. Po Bidenovi Izrael vo štvrtok navštívi britský premiér Rishi Sunak.

„Ako vám pravdepodobne povedali, bol som voči Izraelčanom veľmi priamočiary,“ povedal Biden novinárom na palube špeciálu Air Force One cestou z blízkovýchodnej krajiny. Izrael sa podľa neho stal obeťou útoku palestínskych radikálov, ale „pravdou je, že ak majú (Izraelčania) možnosť zmierniť utrpenie ľudí, ktorí nemajú kam ísť, mali by to urobiť“. Narážal tak na situáciu 2,3 milióna Palestínčanov v Pásme Gazy, ktoré je v podstate odrezané od sveta.

Biden tiež poznamenal, že keď máte možnosť „zmenšiť bolesť, tak by ste to mali urobiť, bodka“. „A ak to neurobíte, stratíte dôveryhodnosť po celom svete,“ uviedol.

Izrael po útoku Hamasu, ktorý si vyžiadal približne 1 400 obetí, odrezal malý pobrežný pás územia od dodávok energie, potravín i vody. Medzinárodná organizácia teraz hodnotí situáciu v Gaze ako katastrofálnu.

Izrael v stredu uviedol, že nevpustí humanitárnu pomoc do Pásma Gazy zo svojho územia, kým Hamas neprepustí rukojemníkov, zároveň ale nebude blokovať pomoc doručenú cez prechod medzi Gazou a Egyptom. Tým by sa podľa Bidena v piatok do Gazy mohlo dostať prvých 20 kamiónov s pomocou.

Po Bidenovi do Izraela zavíta predstaviteľ ďalšej spojeneckej krajiny – britský premiér Sunak. V blízkovýchodnej krajine má pristáť vo štvrtok ráno, a potom ho čakajú stretnutia so šéfom izraelskej vlády Benjaminom Netanjahuom aj prezidentom Jicchakom Herzogom. Taktiež Sunak, ktorý potom má zamieriť do ďalších krajín v regióne, sa chce zasadiť o rýchle dodávky humanitárnej pomoci do Gazy.

Ako uviedla CNN, americká administratíva sa po zásahu nemocnice v Gaze, ktorý si nedlho pred Bidenovým odletom do Izraela vyžiadal 471 životov, rýchlo snažila získať informácie, kto je za tragédiu zodpovedný, či Izrael, ako tvrdil Hamas, alebo palestínski ozbrojenci, ako tvrdil Izrael.

Aj keď do odletu nemala presné informácie, prvotné analýzy poukázali, že Izrael za zásah nemôže. Keby tomu tak nebolo, bol by podľa CNN Biely dom viac naklonený tomu ešte zvážiť, či má Biden do Izraela vôbec vyraziť.

Agentúra Reuters napísala, že aj keď americká administratíva podporuje izraelskú odvetu po útoku Hamasu, nie sú si niektorí jej členovia istí, ako chce Jeruzalem s Pásmom Gazy naložiť, až tam skončí očakávanú pozemnú operáciu. Washington preto zdôrazňuje, že je potrebné mať plán pre Gazu aj pre obdobie po skončení vojny.

Zatiaľ sa podľa Reuters chce Izrael zamerať na to, že zničí infraštruktúru Hamasu v Gaze, a to vrátane podzemných tunelov, aj keby si to malo vyžiadať vysoký počet životov civilistov.