The Guardian: Rusko verbuje Srbov v snahe doplniť armádne stavy na Ukrajine

Aby doplnilo stavy svojej armády na Ukrajine, verbuje Rusko do svojich radov stovky Srbov. Medzi zahraničnými dobrovoľníkmi ich je údajne väčšina. Uviedol to britský denník The Guardian, ktorý sa odvoláva na výpovede svedkov aj uniknuté dokumenty zverejnené protivojnovými aktivistami.