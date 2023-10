Gaza ako Kartágo? Izrael trvá na zničení Hamasu

V Izraeli sa stále ozýva refrén o skoncovaní s Hamasom, akoby echo okrídlenej vety starorímskeho senátora Cata „Kartágo musí byť zničené“. „Zničenie Hamasu zostáva hlavnou úlohou,“ povedal pre agentúru Bloomberg Netanjahuov poradca Ofir Falk, podľa ktorého sa po tragickom zásahu nemocnice v Gaze na izraelských plánoch nič nemení. „Cieľ je jasný a zostáva nezmenený: eliminovať Hamas, to je to, čo sa chystáme urobiť,“ zdôraznil Falk.

Izraelský veľvyslanec: Zničenie Hamasu je krok k mieru Video Izraelský veľvyslanec na Slovensku Eitan Levon hovorí o reakcii jeho krajiny na útok teroristov z Hamasu. / Zdroj: TV Pravda

Utorňajší dopad rakety na nemocnicu mohol ohroziť tento cieľ, ak by bol výsledkom izraelskej „chyby“, povedal iný vysokopostavený izraelský predstaviteľ pod podmienkou zachovania anonymity. Pripomenul, že v rokoch 1996 a 2006 počas vojny v Libanone už na to boli precedensy. Izraelu sa však tentoraz „podarilo dokázať svoju nevinu“, pripomenul pre Bloomberg zverejnené videá, ktoré údajne dokazujú, že nemocnicu zasiahla raketa radikálov z Islamského džihádu, ako aj nahrávku, kde dvaja militanti Hamasu hovoria o tom, že nemocnicu zasiahla chybná raketa vypálená z Gazy.

Islamský džihád zodpovednosť za krviprelievanie v nemocnici popiera. Podľa neho sa Izrael týmito obvineniami snaží vyhnúť zodpovednosti za „brutálny masaker“.

Ako chce Izrael znížiť civilné obete v Gaze? Odpovedá veľvyslanec Video ,,Cieľom vždy bolo, aby sme chránili civilistov. No Hamas zámerne umiestňuje zbrane medzi civilistov. Používa ich ako ľudské štíty, aby sa ochránil," tvrdí izraelský veľvyslanec Eitan Levon. / Zdroj: TV Pravda

Tragédia v nemocnici vyvolala rozhorčené protesty nielen v arabských krajinách, ale aj na Západe. Washington i Jeruzalem spochybňujú bilanciu obetí, ktoré zverejnilo Hamasom kontrolované ministerstvo zdravotníctva. „Americké a izraelské spravodajské služby sa domnievajú, že výbuch v nemocnici Al-Ahlí zabil nanajvýš niekoľko desiatok ľudí,“ napísal web magazínu Newsweek . „Nechcem povedať, že to nie je tragédia, ale toto je ďalší prípad výrazného zveličovania a otvorených lží zo strany Hamasu," cituje Newsweek nemenovaného amerického dôstojníka.

Oprávnenosť izraelskej odvety a jej zamerania na likvidáciu Hamasu západné vlády nepopierajú. Upozorňujú však Jeruzalem na úskalia masívneho bombardovania a chystanej pozemnej operácie v husto zaľudnenej Gaze, kde územie s rozlohou Bratislavy obýva bezmála dva a pol milióna Palestínčanov. Šéf Bieleho domu Joe Biden v stredu Netanjahua varoval, aby sa Izrael po tom, čo teroristi Hamasu pred 13 dňami zabili vyše 1 400 Izraelčanov a ďalšie dve stovky odvliekli ako rukojemníkov, „nedal pohltiť hnevom“ a neopakoval chyby Spojených štátov po teroristických útokoch z 11. septembra 2001. Pripomenul, že väčšina Palestínčanov nie je Hamas a samotné hnutie nereprezentuje palestínsky ľud.

Podobne vo štvrtok v Jeruzaleme argumentoval aj britský premiér Rishi Sunak. „Aj Palestínčania sú obeťami toho, čo spáchal Hamas,“ citoval ho denník Guardian.

Biden a Sunak orodovali u izraelského vedenia, aby umožnilo urgentné dodávky humanitárnych potrieb do Pásma Gazy, ktoré Izrael v reakcii na krvavý útok Hamasu zo 7. októbra odrezal od dodávok energií, potravín i vody.

Americký prezident po svojej návšteve Izraela v stredu večer povedal, že egyptský prezident Abdal Fattáh Sisí súhlasil s otvorením hraničného priechodu Rafah, vďaka čomu do Pásma Gazy bude môcť prejsť 20 kamiónov s humanitárnou pomocou. Je to však zatiaľ iba kvapka v mori, keďže jeden kamión pripadne na vyše milión ľudí.

Vyše 60 medzinárodných charitatívnych organizácií vo štvrtok vyzvalo svetových lídrov, aby zintenzívnili svoje úsilie o zabezpečenie naliehavého prímeria medzi Izraelom a Gazou a zastavenie eskalácie nestability a humanitárnej krízy v celom regióne. „Bez toho nemôže existovať bezpečný humanitárny prístup, ktorý by mimovládnym organizáciám a agentúram umožnil urýchlene dostať do Gazy potraviny, pitnú vodu a zdravotnícky materiál. Civilisti, najmä ženy, mladí a starí a ľudia so zdravotným postihnutím, už znášajú bremeno tejto eskalujúcej a tragickej krízy. Musí im byť umožnené presunúť sa do bezpečia,“ citoval z vyhlásenia mimovládiek denník Guardian. Počet obetí v Gaze za necelé dva týždne izraelského bombardovania stúpol na 3 785, vrátane 1 524 detí, uviedlo vo štvrtok palestínske ministerstvo zdravotníctva. Podľa neho ďalších 12 493 utrpelo zranenia, vrátane 3 983 detí. Agentúra AP tvrdí, že viac ako jeden milión Palestínčanov utiekol z domovov po tom, čo ich Izrael vyzval, aby sa evakuovali. "Izraelské nálety vo štvrtok pokračovali na celom území, vrátane oblastí, ktoré Izrael vyhlásil za bezpečné zóny,“napísala americká agentúra.

Pozorovatelia očakávajú, že civilných obetí ešte dramaticky pribudne, keď Izrael spustí ohlásenú pozemnú operáciu.

Vysokopostavené zdroje vo štvrtok agentúre Reuters potvrdili, že Izrael sa chystá na vojenskú operáciu, ktorá bude v porovnaní so všetkými predchádzajúcimi v regióne „bezprecedentne dravá“. Až osem prameňov v Izraeli, na Blízkom východe a na Západe britskej agentúry uviedlo, že „stratégiou Izraela je zničiť infraštruktúru sektora aj za cenu veľkého počtu civilných obetí a vytlačiť palestínske obyvateľstvo na juh, bližšie k hraniciam s Egyptom“.

Izraelská armáda sa tiež pripravuje vyhodiť do vzduchu sieť podzemných tunelov, ktoré Hamas využíva na svoje operácie, uviedli tri zdoje v Tel Avive pre Reuters. Zároveň priznali, že nemajú jasnú predstavu o tom, čo sa stane po skončení nepriateľských ak­cií.

Spojené štáty a arabské krajiny sú týmto prístupom znepokojené. "Izrael nemá pre Gazu pripravenú žiadnu koncovku. Stratégiou je zhodiť tisíce bômb, všetko zničiť a odísť, ale čo potom? Nemajú stratégiu na pozajtra,“ cituje Reuters jeden blízkovýchodný zdroj.

Šéfovia Bieleho domu, diplomacie a Pentagonu počas návštevy Izraela zdôraznili potrebu zamerať sa na povojnový plán pre Gazu, uviedol zdroj z Washingtonu.

Washington navrhuje zapojiť palestínsku samosprávu do riadenia pásma Gazy, ktorá nad ním stratila kontrolu po tom, čo sa moci chopilo hnutie Hamas, uviedli zdroje pre Reuters. „Vyjadrujú však pochybnosti o schopnosti efektívne riadiť exklávu,“ dodala agentúra.

"Myšlienka premeny Gazy z väzenia pod holým nebom na niečo oveľa lepšie je vhodnejšia pre ďalekú galaxiu, nie pre planétu Zem,“ cituje Reuters bývalého amerického vyjednávača pre Blízky východ Aarona Davida Millera.