ONLINE: Leyenová: Hrozí, že vojna medzi Izraelom a Hamásom sa môže rozšíriť do regiónu

Na BLízkom východe hrozí regionálna vojna, do ktorej by mohol prerásť konflikt medzi Izraelom a Hamásom, uviedla predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Americký prezident Joe Biden uviedol, že víťazstvo Izraela a Ukrajiny je v záujme USA a požiadal Kongres o zvýšenie ich vojenskej podpory.

Prezident USA Biden žiada o navýšenie vojenskej pomoci pre Izrael

6:45 Izraelská armáda v noci na piatok vyhlásila, že zabila člena palestínskeho militantného hnutia Hamas, ktorý sa začiatkom októbra podieľal na teroristických útokoch v Izraeli.

Izraelské stíhačky a plavidlá námorníctva podľa armády napadli veliteľskú centrálu Hamasu v pásme Gazy, pričom prišiel o život aj spomínaný predstaviteľ tejto organizácie.

Zabitý čeln Hamasu sa na teroristických útokoch proti Izraelu mal podieľať „z mora“. Zostáva doposiaľ nejasné, či mal podiel aj na masakre zo 7. októbra, píše DPA.

Podľa Izraelských obranných síl (IDF) prišiel spomínaný predstaviteľ palestínskeho radikálneho hnutia o život už v stredu vo večerných hodinách.

6:40 Nemecko sa rozhodlo navýšiť svoju podporu civilnému obyvateľstvu v pásme Gazy, a to núdzovou humanitárnou pomocou vo výške 50 miliónov eur. Oznámila to vo štvrtok v Jordánsku nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková.

Zmienené finančné prostriedky sú určené na podporu organizácií ako Svetový potravinový program (WFP), Detský fond OSN (UNICEF) a najmä Agentúra OSN pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov (UNRWA). Baerbocková to priblížila počas tlačovej konferencii v Ammáne, ktorú absolvovala so svojím jordánskym náprotivkom Ajmanom Safadím.

Šéfka nemeckej diplomacie dodala, že jej krajina je pripravená vyslať do pásma Gazy aj zdravotnícke tímy. Spoločne so Safadím zároveň vyzvala na vyriešenie konfliktu v Gaze. Obaja ministri dodali, že spravia všetko pre to, aby zabránili vypuknutiu ešte rozsiahlejšej vojny na Blízkom východe.

6:35 Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres dôrazne požiadal v noci na piatok o urýchlené dodanie humanitárnej pomoci pre Izraelom blokované pásmo Gazy.

„Potrebujeme rýchly prístup pre humanitárnu pomoc, bez prekážok. Okamžite potrebujeme potraviny, vodu, lieky a palivo… Potrebujeme túto pomoc vo veľkom rozsahu a musí byť trvalá,“ napísal Guterres na platforme X (predtým Twitter).

Generálny tajomník svetovej organizácie je v Egypte, kde s tamojšou vládou rokuje o otvorení hraničného priechodu Rafah s pásmom Gazy. Rafah sa nachádza na južnom okraji tejto palestínskej enklávy a v súčasnosti sa považuje za jedinú cestu na dopravenie naliehavo potrebnej pomoci pre obyvateľov Gazy.

6:30 Ministerstvo vnútra kontrolované palestínskym militantným hnutím Hamas uviedlo, že viacero palestínskych vysídlencov, ktorí hľadali útočisko v areáli pravoslávneho chrámu v Gaze, zahynulo či utrpelo zranenia počas izraelského náletu vo štvrtkových večerných hodinách.

Po nálete zostalo „veľké množstvo mučeníkov a zranených“ v areáli gréckeho pravoslávneho kostola, spresnilo ministerstvo.

Svedkovia pre agentúru AFP uviedli, že cieľ vzdušného útoku bol pravdepodobne blízko pútnického miesta, kde množstvo obyvateľov Gazy hľadalo útočisko po vypuknutí bojov v tejto palestínskej enkláve.

Izraelská armáda sa k tvrdeniam bezprostredne nevyjadrila a pre AFP uviedla, že informácie o údajnom nálete preveruje.

Nálet podľa svedkov poškodil fasádu chrámu sv. Porfýria a v dôsledku neho sa zrútila susedná budova, viacero zranených pritom evakuovali do nemocnice.

5:55 Palestínske radikálne hnutie Hamas a ruský prezident Vladimir Putin majú spoločné to, že chcú zničiť susednú demokraciu, teda Izrael a Ukrajinu. V prejave k národu to uviedol americký prezident Joe Biden. Víťazstvo Izraela a Ukrajiny je podľa neho v americkom národnom záujme, inak hrozia ďalšie vojny. V piatok sa preto šéf Bieleho domu chystá požiadať Kongres o navýšenie vojenskej podpory obom krajinám.

Čítajte viac Biden: Putin a Hamas chcú zničiť susedné demokracie, USA to nedopustia

5:50 Riziko regionálneho rozšírenia vojny medzi Izraelom a radikálnym hnutím Hamas je „reálne“, dialóg medzi Izraelom a jeho susedmi preto musí pokračovať. Podľa agentúry Reuters to vo štvrtok vyhlásila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v americkom konzervatívnom výskumnom ústave Hudson Institute.

„Videli sme, ako sa arabské ulice v celom regióne naplnili hnevom. Takže riziko regionálneho rozšírenia je reálne,“ povedala von der Leyenová.

Západní predstavitelia opakovane varovali Irán a libanonské šiitské hnutie Hizballáh pred zapojením sa do konfliktu. „Irán, patrón Hamasu, chce iba prilievať olej do ohňa chaosu. Rusko, vojnový zákazník Iránu, všetko pozorne sleduje. Rusko a Hamas sú si podobné,“ dodala šéfka Európskej komisie.

Izrael vedie vojnu proti Hamasu v palestínskom Pásme Gazy po tom, ako ozbrojenci z tejto militantnej skupiny 7. októbra pri prekvapivom útoku na Izrael zavraždili viac ako 1 400 ľudí. Odvetné izraelské útoky na Pásmo Gazy si podľa palestínskych úradov spravovaných Hamásom vyžiadali viac ako 3 700 obetí a vyše 12 000 zranených.