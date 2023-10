Salva na nevadskom polygóne v deň, keď Rusko odstúpilo od zákazu jadrových testov

Spojené štáty vykonali podzemný výbuch na jadrovom testovacom polygóne. Americké ministerstvo energetiky to zdôvodnilo snahou zlepšiť svoju schopnosť „detekovať nízkovýkonné jadrové výbuchy na celom svete.“

Test USA uskutočnili v stredu, v deň, keď ruská Štátna duma odvolala ratifikáciu Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok.

Nálož Američania odpálili pod zemou, v tuneli nevadského polygónu. Na vykonanie testu boli použité chemické výbušniny a rádioizotopové indikátory, oznámila na svojej webovej stránke Národná správa jadrovej bezpečnosti (NNSA).

„Tieto experimenty posúvajú naše úsilie o vývoj nových technológií na podporu cieľov USA v oblasti nešírenia jadrových zbraní,“ povedala hovorkyňa NNSA Corey Hindersteinová.

Spojené štáty v minulosti podpísali Zmluvu o všeobecnom zákaze jadrových skúšok, Kongres ju však nikdy neratifikoval. Práve to sa stalo formálnou zámienkou na stiahnutie ratifikácie zmluvy zo strany Ruska.

V diskusii Štátnej dumy tento týždeň zaznelo, že dokument nikdy nenadobudol platnosť pre „deštruktívnu pozíciu“ Spojených štátov, ktoré „po mnoho rokov“ tvrdili, že ho v Kongrese nebudú môcť schváliť. Ruskí poslanci zároveň tvrdili, že Moskva od zmluvy neodstupuje, ale len odvoláva ratifikačnú listinu.Ruské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že Rusko po stiahnutí ratifikácie Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok môže potenciálne začať jadrové testy. „Rusko to spraví iba vtedy, ak Spojené štáty urobia takýto krok ako prvé,“ poznamenal podľa agentúry TASS Vladimir Jermakov, riaditeľ odboru pre nešírenie a kontrolu zbraní na ruskom ministerstve zahraničných vecí. Čítajte viac Zachráňme svet, zhoďme na Európu jadrovú bombu, radí kremeľský politológ

Experti dávnejšie varujú, že vzťahy jadrových veľmocí sa od začiatku Putinovej vojny proti Ukrajine tak vyostrili, že sa to nemôže neodraziť na ich pretekoch v zbrojení.

Ruský prezident Vladimir Putin už vo februári tohto roka vo výročnej správe o stave krajiny pripustil, že Moskva by mohla odstúpiť od Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok.

Možné obnovenie jadrových testov spomenul šéf Kremľa aj začiatkom tohto mesiaca na diskusnom fóre Valdaj. Odvolal sa pri tom na expertov, ktorí podľa neho hovoria o ich nutnosti pre vývoj nových zbraní. Potrebujú ich, aby sa „uistili, že špeciálna hlavica bude fungovať bez porúch“, uviedol Putin.

Podľa americkej televízie CNN, odvolávajúcej sa na analýzu satelitných snímkov, sa Rusko pripravuje na jadrové testy na súostroví Novaja Zemľja v Severnom ľadovom oceáne. Na miestnom polygóne, ktorý administratívne patrí do Archangeľskej oblasti, Moskva vykonala svoje posledné oficiálne priznané výbuchy v roku 1990. CNN tvrdí, že Rusi tam vyhĺbili nové tunely, vybudovali cesty a sklady, a celkovo sa tam zvýšil sa dopravný ruch.

„Je jasné, že Rusi sa pripravujú na možný test… Možno však je, že všetko pripravia na jadrový test, no nevykonajú ho. V podstate to robia, aby vystrašili Západ,“ poznamenal bývalý spravodajský analytik a bývalý plukovník amerického letectva Cedric Leighton.

V januári 2023 jadroví vedci posunuli ručičku „hodín súdneho dňa“, ktoré merajú hrozbu jadrovej kataklizmy, dopredu o desať sekúnd. Momentálne ukazujú jednu a pol minúty do polnoci.

„Žijeme vo chvíľach bezprecedentného nebezpečenstva a hodiny to odzrkadlujú. Deväťdesiat sekúnd do polnoci je najbližší čas ku kataklizme, aký kedy hodiny ukázali, a je to rozhodnutie, ktoré naši experti berú veľmi vážne,“ citovala BBC Rachel Bronsonovú, prezidentku a guvernérku Bulletinu atómových vedcov Chicagskej univerzity.