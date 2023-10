Snemovňa reprezentantov si opäť volila predsedu. Republikán Jordan neuspel ani na tretíkrát

V americkej Snemovni reprezentantov sa v piatok konalo tretie hlasovanie o novom predsedovi za posledné štyri dni. Republikánskej väčšine sa opäť nepodarilo zvoliť predsedu, jej kandidát Jim Jordan stratil ďalšie hlasy straníckych kolegov, kríza v Kongrese tak pokračuje. To všetko v čase, keď vláda žiada uvoľnenie desiatok miliárd dolárov na podporu Ukrajiny a Izraela.

Predseda výboru pre súdnictvo Jordan, známy svojím bojovným štýlom a neochotou robiť kompromisy, sa svojej kandidatúry odmieta vzdať. „Aj v minulosti sme o predsedovi hlasovali viackrát… Ja len viem, že musíme mať čo najskôr predsedu, aby sme sa mohli vrátiť k práci pre americký ľud,“ povedal ráno na tlačovej konferencii. Posledný zvolený predseda Kevin McCarthy bol odvolaný pred sedemnástimi dňami.

Americké médiá medzitým opisujú silnejúci chaos a nevraživosť vo vnútri snemovného klubu Republikánskej strany. Niekoľko zdrojov vrátane denníka The New York Times uvádza, že štvrtková porada republikánov za zatvorenými dverami priniesla ostré slovné prestrelky a vzájomné obviňovanie. Strana sa nezhodla ani na prejednávanom záložnom pláne, ktorý by spočíval v dočasnom posilnení právomocí nezvoleného, dočasného predsedu Patricka McHenryho.

Jordan sa vo štvrtok zároveň opäť snažil presvedčiť dvadsiatku republikánov, ktorí ho odmietli podporiť, podľa všetkého ale bezvýsledne. „Táto skupina nič nechce. Chcú, aby Jordan pochopil, že nebude predsedom,“ tlmočil novinár Jake Sherman opis tohto stretnutia, ktorý dostal od nemenovaného informovaného zdroja.

Odpor voči Jordanovi podľa všetkého pramení z rôznych faktorov, od jeho minulosti v pozícii lídra ultrakonzervatívnej republikánskej frakcie, cez jeho pokračujúcu neochotu uznať výsledky posledných prezidentských volieb, až po spôsob, akým sa snaží predsednícky post získať.

Niektorí republikáni vyjadrujú rozhorčenie nad tým, že Jordan minulý týždeň nepodporil pôvodného republikánskeho nominanta Stevea Scaliseho a následne viedol nátlakovú kampaň zacielenú na váhajúcich kolegov. Niektorí z tých, ktorí ho tento týždeň na pléne nepodporili, uvádza, že kvôli tomu dostávajú výhražné odkazy.

Jordan na zvolenie potrebuje takmer úplnú jednotu republikánskeho klubu, pretože jeho strana v snemovni má 221 kresiel, zatiaľ čo demokrati 212. V prvom kole voľby v utorok získal 200 hlasov, o deň neskôr 199. „Nebude sa to zlepšovať,“ predpovedal pred hlasovaním republikánsky kongresman Dan Crenshaw.