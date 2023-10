Jonski: Poľským premiérom by mal byť Tusk, tak rozhodli voliči

Predsedom poľskej vlády by vzhľadom na počet preferenčných hlasov mal byť líder Občianskej koalície Donald Tusk. Myslí si to jej poslanec Dariusz Jonski, ktorý v rozhovore pre agentúru PAP reagoval na špekulácie médií, že premiérsku funkciu by mohol zastávať aj líder inej strany.