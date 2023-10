ONLINE: Odložiť pozemný útok na Gazu pre rukojemníkov? Biden zle počul otázku

Podľa The Times of Israel americká vláda a niektoré európske tlačia na Izrael, aby odložil pozemnú operáciu v Pásme Gazy. Podľa Bieleho domu však Bidenovo áno na otázku novinárov, či by mal Izrael túto operáciu odložiť, zaznelo len preto, že prezident USA v hlučno. prostredí nepočul dobre otázku.

Na fotografii, ktorú poskytla vláda Izraela, sú Judith Raananová (vpravo) a jej 17-ročná dcéra Natalie sprevádzaná izraelskými vojakmi a Galom Hirschom, špeciálnym koordinátorom premiéra Benjamina Netanjahua pre vrátenie rukojemníkov, keď sa vracajú do Izraela zo zajatia v pásme Gazy v piatok 20. októbra 2023.

Na fotografii, ktorú poskytla vláda Izraela, sú Judith Raananová (vpravo) a jej 17-ročná dcéra Natalie sprevádzaná izraelskými vojakmi a Galom Hirschom, špeciálnym koordinátorom premiéra Benjamina Netanjahua pre vrátenie rukojemníkov, keď sa vracajú do Izraela zo zajatia v pásme Gazy v piatok 20. októbra 2023.

6:53 Americký prezident Joe Biden v piatok vyjadril presvedčenie, že útok palestínskeho islamistického hnutia Hamas na Izrael spred dvoch týždňov mal narušiť normalizáciu vzťahov medzi touto krajinou a Saudskou Arábiou, informovala agentúra AFP.

„Jedným z dôvodov, prečo sa zachovali tak, ako sa zachovali, prečo Hamas zaútočil na Izrael, bolo to, že vedeli, že sa chystám rokovať so Saudmi,“ poznamenal Biden, pričom dodal, že „Saudi chceli uznať Izrael“ a „zjednotiť Blízky východ“.

Saudskoarabskí predstavitelia počas návštevy ministra zahraničných vecí USA Antonyho Blinkena v Rijáde 14. októbra oznámili, že pozastavujú rozhovory s Izraelom o normalizácii vzťahov.

Korunný princ a faktický vládca Saudskej Arábie Muhammad bin Salmán predtým hovoril o pokroku vo vzťahoch medzi jeho krajinou a Izraelom. Ešte v septembri v rozhovore americkú televíziu Fox News povedal, že obe krajiny sa „približujú“ k normalizácii vzťahov. Zároveň však trval na tom, aby sa pokročilo v otázke Palestíny, zdôrazňujúc význam riešenia tohto problému pre Saudskú Arábiu.

Niekoľko arabských štátov vrátane Spojených arabských emirátov a Bahrajnu normalizovalo svoje vzťahy s Izraelom v roku 2020 na základe takzvaných Abrahámskych dohôd, ktoré sprostredkovali Spojené štáty, saudskoarabské kráľovstvo však k tomuto kroku doteraz oficiálne nepristúpilo.

Bidenova administratíva naliehala na Saudskú Arábiu, aby svoje vzťahy s Izraelom tiež normalizovala, Rijád však výmenou za to požadoval od Washingtonu bezpečnostné záruky a pomoc pri rozvoji civilného jadrového programu.

6:25 Americký prezident Joe Biden zle počul otázku novinárov ohľadom Izraela a rukojemníkov, ktorých drží radikálne palestínske hnutie Hamas, a preto z jeho odpovede vyznelo, že by bol za odloženie izraelskej pozemnej operácie do Pásma Gazy. S odvolaním sa na vyhlásenie Bieleho domu o tom v sobotu informuje agentúra Reuters. V piatok Hamas prepustil prvé dve Američanky – matku s dcérou, ďalších asi 200 rukojemníkov ale palestínski ozbrojenci stále držia.

Osemdesiatdvaročný prezident v piatok večer miestneho času (v noci na sobotu SELČ) dostal od novinárov pri nástupe do špeciálu Air Force One otázku, či by mal Izrael kvôli prepusteniu ďalších rukojemníkov odložiť chystanú pozemnú operáciu v Gaze, a odpovedal na ňu jednoducho: „Áno“.

Onedlho potom ale Biely dom uviedol, že Biden bol ďaleko a v hlučnom prostredí otázku nepočul dobre. Myslel si, že sa novinári pýtajú, či by bol rád, keby bolo prepustených viac rukojemníkov.

Server denníka The Times of Israel ale informoval, že americká vláda i vlády niektorých európskych krajín, ktorých občania boli unesení, naozaj tlačia na Izrael, aby kvôli rukojemníkom odložil pozemnú inváziu do Gazy. Obávajú sa, že invázia na dohľadnú dobu zmarí snahy o prepustenie ďalších rukojemníkov, povedal denníku vysokopostavený diplomatický činiteľ.

V piatok sa aj vďaka medzinárodnému vyjednávaniu, do ktorého bol zapojený tiež Katar a Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK), podarilo dosiahnuť prepustenie Judith Raananovej a jej dcéry Natalie. Obe ženy zadržiavané od útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra sú podľa všetkého v poriadku. Domov do Chicaga by sa Natalie podľa svojho brata mohla vrátiť zrejme v budúcom týždni.

„Dvaja z našich rukojemníkov sú doma, nevzdáme sa úsilia o návrat všetkých našich rukojemníkov a nezvestných osôb. Súbežne s tým pokračujeme v boji až do víťazstva,“ uviedol v reakcii na prepustenie dvojice izraelský premiér Benjamin Netanjahu.

Hamas tvrdí, že v Pásme Gazy drží 200 rukojemníkov a 50 ďalších je v rukách iných ozbrojených skupín. Vyše 20 rukojemníkov podľa Hamasu zabili izraelské nálety.

Na prepustenie všetkých detí, ktoré Hamas zadržiava, vyzýva petícia, ktorú podpísalo 86 nositeľov Nobelovej ceny. Ich zadržiavanie je podľa petície vojnovým zločinom a ťažkým zločinom proti ľudskosti ako takej.

Reuters tiež citovala Bidenovo vyjadrenie k jednej z možných príčin útoku Hamasu, ktorou podľa neho bola snaha radikálov narušiť zbližovanie a snahy o normalizáciu vzťahov medzi Izraelom a Saudskou Arábiou. Rijád pred týždňom rozhovory s Izraelom prerušil práve kvôli bojom s Palestínčanmi.